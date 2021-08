La mesa económica de Larreta para el segundo tiempo de JxC

Horacio Rodríguez Larreta tiene la mira en 2023 y ya empieza a tejer un programa económico como parte de su plan de vuelo que tiene como destino deseado la Presidencia de la Nación. Como le dijo a Letra P el exministro de Economía Hernán Lacunza, ese eventual plan de gestión dependerá "de las condiciones iniciales". Sin embargo, el cerebro del supercepo del final de la gestión Macri y otros referentes del PRO hablan de manera asidua con el jefe de Gobierno porteño, trabajan en aspectos técnicos y afinan la mirada para llegar afilados al eventual recambio presidencial, con un ojo en la interna de Juntos por el Cambio y las elecciones de medio término de este año.

Masculina por goleada, la mesa económica de Rodríguez Larreta tiene nombres y apellidos conocidos.

Uno es Lacunza, que habla seguido con el aspirante a la Casa Rosada y coordina las mesas económicas de la Fundación Pensar, el think tank del PRO. El también exministro de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires asoma como el principal referente en el que se apoya el jefe de Gobierno.

Otro es Luciano Laspina, el diputado por Santa Fe al que dentro del espacio asocian a los halcones de Patricia Bullrich pero, dicen, se ganó un espacio propio en el ala económica del partido y también los oídos de quien encara la carrera interna con cierta ventaja.

El tercero es Guido Sandleris, el expresidente del Banco Central, al que distintas fuentes que integran el espacio económico mencionan como colaborador asiduo. "Hablamos mucho con Guido, pero Hernán y Luciano coordinan las mesas económicas", le dice a Letra P Franco Moccia, presidente de Pensar.

En un segundo plano quedó Nicolás Dujovne. El exministro, enfocado en su actividad privada, es referente de consulta "si lo llaman", cuentan cerca del expanelista. Más relegados quedaron Federico Sturzenegger y Carlos Melconian. El precandidato a diputado Ricardo López Murphy podría sumar su visión si obtiene un buen resultado en las primarias: en su entorno le atribuyen un buen diálogo con el alcalde que podría consolidarse si los votos lo respaldan.

La Fundación Pensar congrega también a otros exministros de Mauricio Macri y a funcionarios que cumplieron roles secundarios en la gestión 2015 - 2019. Jorge Triaca, el extitular de Trabajo, es "una persona muy valiosa" que aporta ideas en el terreno laboral, dice Moccia. Luis Miguel Etchevehere coordina la mesa de agroindustria. Manuela López Menéndez, que pasó por la cartera de Transporte, y Pablo Bereciartua, exsubsecretario de Recursos Hídricos, coordinan el área de Infraestructura. La exjefa de Gabinete de Lacunza y precandidata a legisladora Milagros Gismondi coordina una mesa social. Su hermano Francisco Gismondi, socio de Lacunza en Empiria, participa de las discusiones monetarias junto con otro consultor, Camilo Tiscornia.

Las distintas voces económicas que llegan a los oídos de Rodríguez Larreta se entusiasman con un "vamos a volver", pero coinciden en hacer un diagnóstico sombrío con un déficit fiscal en torno a los tres puntos del PBI y una inflación acomodada en el 50% anual. Hay quienes no descartan otro salto inflacionario. Semanas atrás, Gismondi dio una pista de lo que se discute puertas adentro en materia inflacionaria, con un diagnóstico compartido que la vincula al déficit y a la emisión monetaria. Publicó un artículo en la revista Seúl titulado "Bajar la inflación llevará (muchos) años". Allí defiende la necesidad de una política gradualista para reducir el índice, en contra de alternativas de shock como la dolarización. En un diagnóstico similar al que en su momento formuló el actual número 2 de Martín Guzmán en Economía, Fernando Morra, Gismondi, que se considera más cerca del shock que del gradualismo en materia fiscal, advierte que desarmar el cepo y actualizar tarifas de los servicios públicos agregará más nafta al índice de precios y que, luego, éste deberá ir convergiendo de a poco a un dígito. Bajar la inflación no es "la cosa más simple", como Macri dijo alguna vez.

"Tenemos un aprendizaje de lo que salió bien y de lo que no salió bien. El año pasado hicimos ese inventario", dice Moccia. "Vamos a tener una inflación más alta que la de 2015", imagina, con una futura gestión en la cabeza. "No hay manera de generar un proceso de desarrollo sostenible si no baja la inflación", agrega. Sobre ese diagnóstico macroeconómico, Pensar prepara también políticas sectoriales.

A diferencia de lo que ocurría en 2015 y terminó impactando en la gestión de Macri, la mesa económica del PRO ponen en común sus visiones y planes con los aliados de Juntos por el Cambio. Hay, dicen, reuniones periódicas con la Fundación Alem de la UCR, con el Instituto Hannah Arendt de la Coalición Cívica y con Encuentro, la fundación de la pata peronista de la alianza. "El cliente final es el que gane la interna en 2023", dice Moccia, en modo protocolar.