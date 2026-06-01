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RIGI y petroleras: PAE invertirá u$s 680 millones en un proyecto afuera de Vaca Muerta

La compañía aplicará recuperación terciaria en Cerro Dragón para sumar reservas, elevar la extracción y extender la vida útil del yacimiento.

Por Letra P | Periodismo Político
RIGI y petroleras: PAE invertirá u$s 680 millones en un proyecto fuera de Vaca Muerta

RIGI y petroleras: PAE invertirá u$s 680 millones en un proyecto fuera de Vaca Muerta

Pan American Energy (PAE) anunció una inversión de u$s 680 millones para adherir al RIGI con un proyecto en Cerro Dragón, Chubut. La iniciativa convierte al yacimiento en el primer desarrollo petrolero de gran escala presentado bajo este régimen de inversiones fuera de Vaca Muerta y apunta a extender su horizonte productivo mediante nuevas tecnologías de recuperación.

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La empresa destinará los fondos a un programa de recuperación terciaria orientado a incrementar la extracción de crudo en una de las áreas convencionales más importantes de Argentina. El objetivo consiste en compensar el declino natural de una cuenca madura y maximizar el aprovechamiento de recursos ya desarrollados.

La estrategia reflejó una tendencia creciente en la industria energética: potenciar activos convencionales mediante innovación tecnológica para mejorar productividad, reservas y rentabilidad.

La iniciativa contempla la construcción de 22 plantas de inyección de polímeros, una tecnología que permitió optimizar el desplazamiento del petróleo remanente dentro del reservorio y elevar los factores de recuperación.

La apuesta de PAE por los yacimientos maduros

Según las estimaciones de la compañía, el proyecto incorporará 24 millones de barriles de petróleo de manera incremental durante su vida útil y alcanzará una producción máxima superior a los 11.300 barriles diarios.

Para PAE, la inversión representó una oportunidad para fortalecer uno de sus principales activos productivos y consolidar su presencia en la cuenca del golfo San Jorge, una región histórica para la actividad hidrocarburífera nacional.

La recuperación terciaria suele aplicarse una vez agotadas las etapas primaria y secundaria de explotación. Su implementación permite acceder a recursos que, bajo condiciones convencionales, presentan mayores dificultades económicas para su desarrollo.

El plan también apuntó a sostener la actividad de contratistas, empresas de servicios especiales y proveedores vinculados con la cadena de valor petrolera, un aspecto clave para la dinámica económica de la región.

El primer RIGI fuera de Vaca Muerta

La presentación marcó además un antecedente para el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, que hasta el momento había concentrado la mayor parte de los anuncios vinculados con desarrollos en Vaca Muerta, infraestructura energética y proyectos de exportación.

El desembolso de PAE mostró que las cuencas convencionales todavía conservan potencial para captar inversiones de largo plazo cuando incorporan tecnología capaz de mejorar los niveles de recuperación y eficiencia operativa.

Cerro Dragon-totoCaputo
RIGI: Toto Caputo, Marcos Bulgheroni; y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en el anuncio. Imagen:

RIGI: Toto Caputo, Marcos Bulgheroni; y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en el anuncio. Imagen: "X"

Según publicó Forbes Digital, se trató del primer proyecto petrolero de estas características presentado bajo el régimen fuera del shale neuquino, un dato que amplió el alcance de las inversiones asociadas al nuevo esquema de incentivos.

El anuncio se realizó en el Palacio de Hacienda y contó con la participación del ministro de Economía, Toto Caputo; el ceo de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni; y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. La presentación oficial sirvió para formalizar una iniciativa que la compañía proyectó como una de las principales inversiones en recuperación terciaria del país.

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