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Debacle en la Construcción: sólo Río Negro, Neuquén, Santa Fe y Mendoza crearon empleos desde que asumió Milei

Los números oficiales dan cuenta de una caída del trabajo registrado en 20 provincias. La UOCRA denuncia que desde diciembre de 2023 hay 91 mil puestos menos.

Por Letra P | Periodismo Político
Debacle en la Construcción: sólo Río Negro, Neuquén, Santa Fe y Mendoza crearon empleos desde que asumió Milei.

Debacle en la Construcción: sólo Río Negro, Neuquén, Santa Fe y Mendoza crearon empleos desde que asumió Milei.

Solo cuatro provincias lograron zafar de la caída de puestos de trabajo formales en la industria de la construcción desde la llegada al gobierno de Javier Milei. Río Negro, Neuquén, Santa Fe y Mendoza fueron los únicos distritos que exhibieron un incremento del empleo registrado en el sector.

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Según dio a conocer un informe de la consultora Politikón Chaco, con subas fueron del 16,8% en Río Negro, del 13,2% en Neuquén, del 3,7% en Santa Fe, y del 2% en Mendoza.

De acuerdo al análisis de los datos oficiales, tras la asunción del mandatario nacional a fines de 2023, el total del país mostró una baja del indicador del 14,1%, con Santa Cruz y La Rioja a la cabeza de las caídas, con una disminución del volumen del empleo del 66% y 77%, respectivamente.

Río Negro y Neuquén a la cabeza del crecimiento de los últimos meses

Si se compara el periodo actual con marzo de 2025, solo diez provincias evidenciaron una recuperación, con Río Negro a la cabeza (31,8%), seguida por Neuquén (17%). En el otro extremo, el descenso más fuerte se observa en Catamarca (-32,0%).

Por otro lado, se analizó el volumen actual en relación con el promedio histórico del período 2007-2023. Allí se observa que, a nivel nacional, el empleo se ubica 7,9% por debajo de ese promedio.

En ese contexto, siete provincias mostraron un nivel superior, lideradas por Neuquén, con un incremento de 1261,7%, seguida, de lejos, por Jujuy y Salta con +26,5% en cada caso.

El empleo en la construcción en la era Javier Milei

Los datos se dan a conocer luego de que, días atrás, el director ejecutivo de la Fundación de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) denunciara en una reunión de comisión de la Cámara de Diputados que se perdieron 91.000 puestos de trabajo formales en el sector desde fines de 2023.

"Desde que asumió el gobierno actual se han perdido 91 mil puestos formales en la industria de la construcción", afirmó Gustavo Gándara durante su exposición.

Comision de Vivienda
La comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano de la Cámara de Diputados.

La comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano de la Cámara de Diputados.

La alocución se realizó el martes de la semana pasada, durante una reunión de la comisión de Gustavo Gándara, presidida por el diputado de Unión por la Patria Itai Hagman, donde se discutió sobre la situación de la obra pública y la inversión estatal.

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