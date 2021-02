Una tribuna macrista de doctrina

"Además de ser un chiste (...) el nombre Seúl sí tiene un componente serio y es una declaración de principios", anticipa la última carta semanal de la revista digital dirigida por Hernán Iglesias Illa, periodista y excoordinador de Estrategia Comunicacional de la gestión de Mauricio Macri. "Ese componente serio es que nos definimos como defensores de la democracia y las instituciones republicanas, por un lado, y de un capitalismo basado razonablemente en el funcionamiento de los mercados y el comercio internacional. Comparada con Pyongyang, Seúl es indudablemente más democrática y más próspera", asegura el texto para explicar la línea editorial del nuevo medio digital. Arrancó hace dos semanas con notas del economista ultraliberal Martín Tetaz y del crítico de cine Gustavo Noriega, además de una entrevista al periodista David Rieff, hijo de la escritora Susan Sontag,

Seúl no saldrá en papel. Su único propietario y director es Iglesias Illa, que en 2015 se sumó al PRO y en diciembre de ese año asumió como funcionario de la Jefatura de Gabinete, por entonces en manos de Marcos Peña, su superior inmediato. El periodista se define como un político y reivindica su pertenencia a la fuerza que fundó Macri, pero asegura que el sitio no será un espacio orgánico del macrismo. "No hay ningún vínculo formal con el PRO o Juntos por el Cambio. Seúl obviamente comparte principios y visiones con muchas personas de JxC, pero en JxC también hay visiones y debates internos, que esperamos reflejar, pero de ninguna manera es una revista partidaria", detalló a Letra P el editor responsable de la revista.

Sin embargo, dentro del partido amarillo el medio es reivindicado como una herramienta "del espacio" para promover debates intelectuales dentro del arco de opiniones de la derecha, siempre con el foco puesto en las clases medias urbanas, el principal núcleo de votantes de Cambiemos antes de la derrota de 2019. De ahí también el origen de su nombre. "El chiste original" sobre el nombre del medio "era la idea de Corea del Centro para definir a quienes intentaban hacer equilibrio entre el kirchnerismo y Cambiemos, eligiendo siempre (o casi siempre) una posición equidistante entre ambos espacios, como si la verdad estuviera siempre a mitad de camino entre unos y otros y ninguno de los dos grupos tuviera nunca razón", asegura el sitio en su segundo "feedback" para completar la danza de definiciones ante la actual coyuntura.

"El nombre Seúl, entonces, es un comentario sobre Corea del Centro, un país imaginario, que sólo existe en nuestras cabezas y que se popularizó tanto en los últimos años que dos de los periodistas que mejor encajaban en ese perfil, Ernesto Tenenbaum y María O’Donnell, se apropiaron del nombre con humor y le pusieron así a su programa de televisión. (Antes, Jorge Fontevecchia había patentado el nombre para usar en su canal)", exhumaron desde la revista.

Para Iglesias Illa, una de las funciones del sitio será ahondar sobre los debates y visiones internas del PRO y de JxC en la era del despoder. El principal, explica, apuntará a "cómo enfrentar la lógica política populista, cuánto abrir el espacio a nuevos integrantes, cómo reaccionar frente a las medidas del gobierno, aceptar o no ofertas de negociación, etc". Insiste que en todo ese abanico el expresidente no tendrá un rol central, ni será un disparador para la autocrítica. Incluso, dice que Macri "no es algo definitivo ni tan importante" para la cosmovisión ideológica del medio. "No tiene un rol asignado, como no lo tiene tampoco ninguna otra figura, de Cambiemos o del Frente de Todos", remarcó.

Seúl quiere ser una "nueva voz" en la conversación pública sobre "cuáles son los desafíos argentinos" y "cuáles son los mejores caminos para enfrentarlos. Esos ejes, para los artífices de Seúl, son "el estancamiento económico que viene desde hace décadas y la falta de crecimiento de nuestras instituciones republicanas, que se ven reflejados en una situación social muy delicada".

Son parte de los temas que volverán reverdecer en 2021 durante la campaña electoral, pero el director aclara que Seúl no jugará ningún papel en la contienda que se avecina, aunque se trata, junto a Marcos Peña, de uno de las protagonistas en la construcción discursiva de Cambiemos durante 2015. Tanto que luego de la llegada de Macri a la Casa Rosada, Iglesias Illa publicó su último libro, editado por Sudamericana: "Cambiamos. Mauricio Macri Presidente. Día a día, la campaña por dentro", que refleja el acceso a la intimidad del entonces candidato.

Aunque esquiva las preguntas sobre las cuestiones electorales de Juntos por el Cambio, Iglesias Illa asegura: "siempre estoy para sumar". Quizás ahora, desde la revista digital que lanzó hace dos semanas. "Después de 6 años en la política activa", explica, "creo que es una buena manera de seguir contribuyendo al crecimiento de las ideas en las que creo a través de una revista. Además me permite retomar mi vieja profesión, que es el periodismo y la edición. Hace tiempo que quería lanzar una revista de ideas y el año en cuarentena fue un momento inmejorable para hacerlo", asegura.

En su lanzamiento el medio recibió los elogios de dirigentes y ex funcionarios de Cambiemos y, previsiblemente, las críticas del kirchnerismo. A los editores de Seúl les entusiasmó que un canal de Telegram vinculado al oficialismo les prestara atención. "Digamos, el canal kirchnerista, les mandó a sus 5.000 seguidores un mensajito para venir a incordiar. Fue halagador, porque siempre es divertido llamar la atención, incluso de quienes nos critican", celebraron desde el sitio y les enviaron un mensaje a esos lectores. "Tranquilos, muchaches, venimos a conversar civilizadamente, con nuestras ideas y nuestros argumentos (...) Las críticas y el ñañañeo iban dirigidos a nuestra propia existencia, como si no fuera posible para una revista como nosotros, hecha por personas como nosotros, participar de la conversación pública en términos respetables. Somos cuatro gatos, no se pongan nerviosos".

Además de la entrevista a Rieff, en sus primeras dos semanas de vida, Seúl ya publicó otras dos, de largo aliento, al exministro de Economía Domingo Cavallo y al presentador televisivo Osvaldo Bazán, cada vez más comprometido con la prédica electoral de Juntos por el Cambio en las redes y en el canal noticioso del Grupo Clarín. También escriben "Quintín", exfundador de la revista de cine "El Amante" y exdirector del Bafici; además de Diego Papic, Gabriel Palumbo, Luis Diego Fernández, Daiana Molero, Adrián Lucardi y Quimey Lillo.