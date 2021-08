La Territorial va por los concejos deliberantes

La agrupación La Territorial, que congrega a dirigentes PRO del conurbano bonaerense que no gobiernan sus distritos y que aspiran a conducirlos a partir del 2023, jugó sus cartas para las PASO: algunos se corrieron de la competencia, uno fue convocado a la lista de diputados nacionales que encabeza Diego Santilli y el resto, la mayoría, peleará por concejalías y se prepara para medirse en internas en los municipios.

También podés leer La Territorial sin tierra firma para Santilli: qué ofrece y qué pide

Antes del cierre de listas, los integrantes del espacio se encolumnaron detrás de la postulación del renunciado vicejefe de Gobierno porteño. Los más optimistas afirman que el espacio representa más de un millón de votos en el conurbano.

El dirigente matancero exministro de Educación Alejandro Finocchiaro fue el único convocado a integrar la nómina de precandidatos a la Cámara baja de la Nación. “Voy a acompañar a Diego Santilli para trabajar por una mejor provincia de Buenos Aires. Hay equipo, hay futuro y Es Juntos”, tuiteó tras firmar en el noveno lugar de la nómina. El exintendente de Quilmes Martiniano Molina encabeza la lista de aspirantes a la Cámara de Diputados bonaerense por la Tercera sección. Dijo estar “honrado” y dijo que sostiene y ratifica su compromiso con los vecinos y las vecinas.

Lucas Delfino, subsecretario de Buenos Aires Federal, es el primer precandidato a concejal de Hurlingham, el distrito que gobierna Juan Zabaleta y espera conducir. En la interna se cruzará con la propuesta que a nivel radical postula a Andrea Giorgini, quien actualmente es concejala de Juntos por el Cambio, seguida por Alejandro Caramella y Carolina Sosa.

Segundo Cernadas, expresidente del Concejo Deliberante de Tigre, volvió a firmar como precandidato a concejal. En la interna local se cruzará con el exdiputado nacional Nicolás Massot, que irá pegado a la lista de Facundo Manes. El actual presidente de la bancada PRO en Diputados, Cristian Ritondo, se inscribió como precandidato a concejal suplente para apoyar a Cernadas. Sin embargo, la propuesta está en la mira de la justicia electoral luego de que un dirigente de Avanza libertad, el espacio que lidera José Luis Espert, hiciera una presentación para impugnar la candidatura del actor. Argumenta que no cumple con la normativa que limita las reelecciones indefinidas porque fue elegido en 2015, renunció a su banca y luego volvió a presentarte en 2017.

También podés leer “El candidato a la gobernación debería ser el que pueda ganar”

La concejala de San Fernanda Agustina Ciarletta encabeza la lista de unidad de Juntos. La nómina si bien integra a un sector del radicalismo, además del Pro, la Coalición Cívica ARI y el vecinalismo, se cruzará con la propuesta que encabeza el presidente del comité distrital, Claudio Alfonsín.

En Ituzaingó, Gastón di Castelnuovo lidera una de las listas que respaldan la precandidatura de Santilli. La otra la encabeza el concejal Gabriel Pozzuto, dirigente cercano a Ramiro Tagliaferro y uno de sus históricos oponentes internos en el PRO. Ambos se medirán con el radical Pablo Brizuela.

En Esteban Echeverría, Ever Van Tooren no la va a tener fácil porque su lista deberá cruzarse con varios oponentes internos. Además de su línea, firmó Facundo Prieto, un dirigente massista que se acercó a Hacemos, y a Mario Pesce, de la Coalición Cívica.

En Luján, la presidenta de la Unión Vecinal y dirigente de La Territorial Rita Salaverry encabeza la nómina para el legislativo del distrito, que cuenta con el respaldo de un sector del PRO. En las PASO, se cruzará con Ignacio Castaños, referente de otra pata del PRO, que competirá en acuerdo con la Coalición Cívica, el ARI, el Movimiento Social por la República y Apertura Republicana Luján. Además, por el radicalismo competirá Carlos Romero.

También podés leer Presidente Perón: el PRO reedita candidato en territorio hostil

Guido Giana, concejal de Presidente Perón, encabeza la lista de precandidatos a concejales que acompañan la postulación a diputado nacional de Santilli. En tanto que Rubén Mobilio, comerciante de Guernica, será el primero de la lista del radicalismo.

En Berazategui, Julián Amendolaggine se anotó como cabeza de lista. En la vereda opuesta se cruzará con Dante Morini, quien en la última elección compitió con el sello de Consenso Federal.

En Ezeiza, el presidente del bloque opositor, Rubén Barabani, se cruzará con otras dos nóminas de aspirantes al concejo que respaldan a Santilli: el dirigente de Hacemos y ex funcionario municipal Néstor Franco y el exconcejal massista Carlos Casero. Por la UCR, firmó Nicolás Danese.

Del espacio también participa el diputado provincial Alex Campbell, a quien se le vence el mandato en 2023 y en el pago chico impulsa la precandidatura de Ciarletta. En Escobar, busca conducir el municipio Leandro Costa, pero este año termina su segundo mandato como concejal y por ley no puede volver a competir. En tanto, el exministro y presidente de Corporación Buenos Aires Sur Santiago López Medrano, de San Martín, el concejal Pablo Alaniz (Florencio Varela) y su par Ezequiel Pazos (José C. Paz) decidieron no competir en estas elecciones.