“El desafío en Varela es ampliar Juntos por el Cambio”

El último candidato a intendente de Juntos por el Cambio en Florencio Varela, Pablo Alaniz, señaló a Letra P que el desafío para este turno electoral es “ampliar Juntos por el Cambio” y destaca haber podido mantener la unidad tras la derrota de 2019, cuando el candidato del Frente de Todos, Andrés Watson, lo superó por 26 puntos.

Alaniz considera que el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, es “un faro” en la Tercera sección y una demostración de gestión. “Eso nos da una esperanzas de que en el conurbano también se pueden hacer las cosas bien”, dice y apunta contra la administración peronista.

Camino a la elección, asegura que no le teme a la interna y que no le "quita el sueño" encabezar o no la lista de aspirantes al Concejo Deliberantre de Juntos por el Cambio.

También podés leer Cambiemos agita sus PASO en la Tercera

-¿Como está Juntos por el Cambio en Florencio Varela después de la derrota de 2019?

-Después de perder, tuvimos el desafío de mantener la unidad. Fue un pedido de María Eugenia (Vidal), de Horario (Rodríguez Larreta) y de (Néstor) Grindetti: que siguiéramos trabajando en equipo todos juntos. El año pasado logramos consolidar ese objetivo: unidad pensando en lo que viene.

-¿Y este año cuál es el objetivo?

-El desafío es ampliar Juntos por el Cambio. Entendimos que hicimos algunas cosas mal y que tenemos que mejorar. Como fuimos en la última elección, no alcanzó para ganar. Necesitamos seguir sumando a vecinos y dirigentes que quieran seguir ampliando este espacio, compartiendo los mismos valores.

-¿Cuál es la autocrítica?

-Que la mitad más uno de los varelenses no nos haya acompañado es una señal concreta de que tenemos que seguir creciendo y ampliando. Para lograr representar a esa mayoría, tenemos que seguir en la calle, estando cerca del vecino. En 2019, los problemas del bolsillo y de la economía fueron temas difíciles de explicar.

También podés leer Con más del 50% de los votos, Watson fue reelecto en Florencio Varela

-¿Qué perspectiva tienen para la próxima elección?

-No frenamos el año pasado ni un segundo y este año intensificamos las recorridas, las visitas. Además, estamos trabajando en la Tercera sección con Grindetti, que es un faro y una muestra de que se puede trabajar y dar vuelta una elección. También, a nivel de la gestión. Eso nos da una esperanza de que en el conurbano también se pueden hacer las cosas bien.

-Su mandato termina este año. ¿Buscará retener su espacio en el Concejo Deliberante?

-Falta mucho para hablar de candidaturas. Por ahora, estoy 100% a disposición de lo que sea mejor para el equipo y para el espacio. Me siento cómodo estando en la calle con el vecino y tomaré el cargo o el rol que me toque, sin ninguna especulación. No me saca el sueño encabezar o no la lista, porque lo importante es ganar en 2021 y en 2023.

-¿Estaría dispuesto a una interna?

-Yo nací electoralmente en Varela con la competencia. Competí en 2017 para ganarme el lugar contra (Dardo) Otonello. Si el que te compite gana es porque era mejor que uno y eso hace mejor al espacio, porque le da volumen. Ir a internas y definir candidaturas es el método más sano y transparente. Es un atractivo para que más gente se sume. Después, si hay acuerdo, es otra cosa.

-¿Qué mirada tiene del Frente de Todos?

-El intendente (Andrés) Watson es más de lo mismo. Es (Julio) Pereyra, es la falta de asfalto, es la falta de cloacas, es el abandono, la desidia,,, pero no hay quedarse en eso. Estoy convencido de que en algún momento se les va a terminar. En Varela hace 30 campañas que venimos hablando de los mismos problemas.