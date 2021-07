Martiniano pide pista: "Estaré donde el espacio lo necesite”

El exintendente de Quilmes, Martiniano Molina manifestó este sábado la voluntad de ser candidato en las legislativas “acompañando a Horacio (Rodríguez Larreta), a María Eugenia Vidal y a Diego Santilli” e indicó sobre el lugar a competir: "Estaré donde el espacio lo necesite”.

En declaraciones a CNN Radio, Molina aseveró que fue “un golpe duro para un espacio joven perder la elección. Eso hace que haya cambios y una búsqueda de históricos dirigentes que tratan de reposicionarse”. En lo que refiere a las nuevas figuras que se suman a la oferta electoral del frente opositor, el exintendente quilmeño observó que Facundo Manes, en la Provincia de Buenos Aires, "busca colaborar en un proyecto que tiene que ver con retomar el poder”.

En cuanto al rol de Mauricio Macri, resaltó: “Va a ser decisivo en el rumbo de Juntos por el Cambio. Es un dirigente del espacio que tomará su decisión. Hay que estar tranquilos y permitir el diálogo”.

"La Argentina no resiste más parches y no vemos soluciones. Si desde todos los sectores no nos ponemos de acuerdo hacia una dirección de país, vamos a continuar en caída”, puntualizó.