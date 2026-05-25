Javier Milei, de león a corderito

Javier Milei , el león indomable, volvió a poner las dos mejillas -voluntariamente y de visitante, sin chaleco que pudiera parar la balacera celestial- para que la Iglesia , en ejercicio de sus facultades de fiscal moral de la Nación, lo convirtiera en corderito.

Lo hizo al asistir, este lunes, al tedeum patrio del 25 de Mayo, celebrado en la Catedral de Buenos Aires , donde el Presidente que vino a terminar con la dinastía de la casta fue abofeteado, como quienes lo antecedieron en la conducción del Gobierno, por un representante de otra casta que opera, sin el respaldo de legitimidades cuantificables, como una superestructura con derecho a erguir su dedo acusador para señalar los pecados y las falencias de quienes acceden a cargos públicos en el marco del sistema democrático por voluntad explícita de sus pares.

“Basta de arengar la división y la polarización” , lo retó, en la cara, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva , y le advirtió, con sadismo disimulado por su investidura misericordiosa, que "nadie se salva solo". "Como nos decía el papa Francisco ", se cubrió el religioso con la inmunidad que otorga citar al prócer sacro argentino, bendecido por la muerte con el aura de la imparcialidad.

Efectivamente, Jorge Bergoglio decía que "nadie se salva solo", pero la frase no es de su cuño: es, se sabe, el lema principal de El Eternauta, la historieta setentista (¡vade retro!) de Héctor Germán Oesterheld que es objeto de culto y devoción del kirchnerismo, la encarnación del Maligno en la Argentina que creó, en un rito de apropiación, El Nestornauta, una versión del protagonista de la ficción con la cara de Néstor Kirchner .

Más: García Cuerva abundó en la referencia y recordó a los “cuatro amigos (por los protagonistas de El Eternauta, que en 2025 tuvieron su milagro de resucitación en el altar de Netflix) capaces de cargar lo que hoy tiene paralizado” al pueblo argentino: "La sombra de una nube de desmembramiento social" que "se asoma en el horizonte".

Eso ocurre en la Argentina de Javier Milei, sentenció el delegado de Dios: "La sombra de una nube de desmembramiento social se asoma en el horizonte" y "tiene paralizado" al rebaño del Señor. O sea, digamos, hay riesgo de apocalipsis en la Argentina del milagro libertario.

Pero no solo eso. Ocurre, también, que “el individualismo rompe los vínculos de fraternidad y descompone a la Nación” y, entonces, "terminamos siendo solo una suma de individuos en un mismo territorio donde cada uno piensa en si mismo y en el propio bienestar”, describió el cura jefe de la Curia porteña, que cuestionó el uso de la violencia política y "la escandalosa ostentación". En segunda fila y con su mejor cara de perro que volteó la olla, escuchaba Manuel Adorni, que sigue demorando la presentación de su declaración jurada patrimonial en medio de sospechas de enriquecimiento ílicito.

25 de Mayo, Javier Milei y la Revolución que no fue

Si algo bueno podía esperarse de Milei, "el loco" que venía a gobernar en nombre de "las ideas de la libertad" le gustara a quien le gustara, como suele fanfarronear que hace, era que terminara con el ritual penoso de la sumisión del poder político democrático en estas ceremonias que la Iglesia monta en su pedestal de superioridad moral autopercibida.

Ni eso.

No solo el Presidente asistió con sus mejores galas al cadalso de la flagelación pública, sino que arreó consigo al pleno de su gabinete, un rebaño entero de corderitos.

PD: Hasta el cierre de esta nota no se conocían tuits ni retuits de furia presidencial. Los insultos y las maldiciones son privilegio de kukas, zurdos, periodistas ensobrados, econochantas, wokistas y mandriles. O sea, digamos, las basuras inmundas de siempre.