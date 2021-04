Finocchiaro: “Si volvemos a fase uno, el país estalla”

El exministro de Educación Alejandro Finocchiaro apuntó contra el Gobierno nacional por la gestión de la pandemia. “Si volvemos a fase uno, el país estalla”, estimó, en línea con el discurso anti restricción que viene desplegando una porción de la oposición. Al igual que el expresidente Mauricio Macri, está aislado por haber estado en contacto con el diputado bonaerense Alex Campbell (positivo en covid-19) durante la reunión de La Territorial con el exmandatario. “Tenemos que llegar en el mano a mano nuestros vecinos”, dijo en entrevista con Letra P sobre el armado interno que diseñó con otros dirigentes PRO sin tierra, y negó cortocircuitos con el resto de las líneas que están bajo el paraguas de la alianza. “Bienvenidos sean todos”, dijo el exfuncionario de María Eugenia Vidal y Macri, quien en 2019 perdió la elección ejecutiva ante Fernando Espinoza por 40 puntos de diferencia (64% a 24%).

-¿Cómo evalúa la gestión en la pandemia durante la segunda ola?

-El problema es que, con su gestión, el año pasado el Gobierno destruyó el tejido social, la economía, lo productivo y la educación. Nos encerró cuando circulaban cinco casos. Se podría haber hecho una cuarentena administrada, como en Uruguay o en Chile. Hubiésemos tenido educación, gastronomía y espectáculos… todas las actividades económicas hubieran estado menos dañadas. En Ramos Mejía cerraron 800 comercios el año pasado. El problema es que hoy estamos en un pico grande; si volvemos a fase uno el país estalla.

-¿Qué tiene para decir de la posición de Juntos por el Cambio?

-El año pasado pedimos una mesa que no solo incluyera a epidemiólogos sino también a gente de la producción, del empleo y de los sindicatos, psicólogos y educadores, para ver cómo se podía hacer una cuarentena inteligente. No hay que restringir por restringir.

También podés leer “Estamos definiendo si vamos por afuera de Juntos por el Cambio”

-Esta semana se reunió con Macri. ¿Cómo lo vio? ¿Cuál es el proyecto de La territorial en la Buenos Aires?

-El expresidente está muy bien. Para cualquier militante del PRO es un referente ineludible. Nuestro proyecto, como dirigentes que no tenemos la responsabilidad de gobierno y tenemos otras formas de tratar con el oficialismo, es recordar siempre, como si fuésemos un tábano, que el PRO o es el cambio o no es nada.

-¿Qué perspectiva tiene para la próximas elecciones?

-Nos preparamos para que no nos roben nuestros votos en las urnas, pensando proyectos y transmitiéndoselo a la gente mano a mano. Por más grande que sea el municipio donde cada uno de nosotros trabajamos, tenemos que llegar en el mano a mano nuestros vecinos, por eso se llama La Territorial. Trabajar con la gente. Un político no es nada si no es respaldado por la gente. Tenemos que lograr ese respaldo.

También podés leer Saltó a la cancha La Territorial, vidalismo anti-Dorrego

-¿Articulan con los otros espacios? ¿Hay adversarios internos?

-No, de ninguna manera. Bienvenidos sean todos los espacios dentro del PRO y dentro de Juntos por el Cambio siempre que quieran seguir trabajando para cambiar el país, que compartan nuestros valores, la visión de una Argentina próspera, que progrese, abierta al mundo, llena de libertades, republicana, donde vuelva a existir el valor del trabajo y el mérito.

-¿Cómo ve a La Matanza?

-Todo el conurbano está sufriendo mucha inseguridad. La inseguridad se traduce en pérdidas de vida. Eso sucede porque el intendente no está en La Matanza, no gobierna, y la gente se empieza a organizar por sí mismo y eso es malo porque quien tiene que proveer seguridad a la gente es el Estado. Le pedimos la renuncia a Jorge Tapia, es el secretario de Protección Ciudadana. Estamos proponiendo que se cree un centro de monitoreo en serio, que se saque plata del banco para que instalen cámaras, que se comparta información entre los distintos comisarios y que se confeccione un mapa del delito y de zonas calientes para saber dónde tenemos que poner los recursos. El intendente no está ni enterado de esto y se ve que ni siquiera prende la televisión porque de cada cinco hechos de inseguridad, no menos de tres ocurren en La Matanza.

-¿Será candidato este año?

-No sirven de nada las apetencias meramente individuales. Si dentro de ese sueño colectivo uno es útil, bien, y sino seguiré trabajando como un ciudadano.