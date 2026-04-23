Milei y el opoficialismo: un toma y daca sin timing

En su intento desesperado por cambiar el eje de una agenda que le resulta fatal desde hace ya más de un mes, Javier Milei lanzó un proyecto de reforma electoral destinada a desnivelar la cancha en beneficio propio . En este caso cabe cierta comprensión: ese vicio no es privativo de la ultraderecha que rigorea la Argentina.

El intento actual se dirime en torno a un eje de negociación: por un lado, eliminación de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) para complicarle la vida a las oposiciones ; por el otro, renacimiento desde sus cenizas de la "ficha limpia" , que regresa más capciosa que nunca.

El Gobierno quiere lo primero y, para lograrlo, se dice dispuesto a entregar lo segundo –que boicoteó en su momento – de modo de atraer a la parte de la política que se autopercibe honesta y republicana .

El peronismo, en crisis como está y en plena búsqueda de liderazgo, programa y criterio de alianzas, necesita de la herramienta de las primarias para que las diferencias políticas y personales que lo cruzan no lo terminen de detonar.

El problema para los estrategas del oficialismo es que el PRO de Mauricio Macri y la UCR que navega a la deriva total tampoco quieren renunciar a las PASO con la esperanza de que ese mecanismo solucione sus encogimientos presentes. Como se recuerda, así nació la experiencia –electoralmente– exitosa de Cambiemos.

En tanto, la "ficha limpia", redefinida en términos de una condena por delitos dolosos ratificada en segunda instancia y excluyente para que la persona implicada se presente a elecciones u ocupe cargos en la Administración Pública, pretende ser un endulzante.

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El problema es que este resulta hoy menos urgente, toda vez que los agónicos proyectos del pasado buscaban lisa y llanamente la inhabilitación de Cristina Fernández de Kirchner, cosa que llegó finalmente, acompañada por una pena de prisión, por la existencia de condena firme en la causa Vialidad.

Es tan evidente esa falta de motivación de la patria republicana que los partidos mencionados pretenden que se traten, en lugar de este toma y daca inconveniente, los proyectos de "ficha limpia" que ya estaban en el Congreso.

Ficha turbia

La restauración de la "ficha limpia" por parte de un gobierno que en el pasado no sólo la resistió, sino que le sacó el cuerpo, también pretende ser una señal de convicción sobre la honestidad de sus funcionarios.

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Tal como van las cosas, el intento no podría resultar más inverosímil.

Las revelaciones de posible corrupción son incesantes. Ayer nomás…

… el secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Carlos Frugoni , admitió que se olvidó de declarar la propiedad de siete departamentos de lujo en Miami. "Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué. También voy a incluir los departamentos en ARCA", prometió el hombre de Toto Caputo al ser descubierto. Un tipazo.

, admitió que se olvidó de declarar la propiedad de siete departamentos de lujo en Miami. "Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué. También voy a incluir los departamentos en ARCA", prometió al ser descubierto. Un tipazo. A lo conocido sobre los 17 viajes de la familia de Manuel Adorni al exterior y sobre los 5.800 dólares que pagó cash para llegar a Aruba, se suma ahora, según afirman cerca del fiscal federal Gerardo Pollicita , la constatación de que destinó, siempre en efectivo, 8.900 dólares más para pagar el hotel.

al exterior y sobre los 5.800 dólares que pagó cash para llegar a Aruba, se suma ahora, según afirman cerca del fiscal federal , la constatación de que destinó, siempre en efectivo, 8.900 dólares más para pagar el hotel. Mientras, Punta Cana, Río de Janeiro y Cancún, entre otros destinos, son investigados, lo que demostraría –en caso de ser probado– tanto el profuso manejo de dinero vivo por parte del jefe de Gabinete como su pasión por las playas .

por parte del jefe de Gabinete como su . Mientras, avanza también la investigación de Adorni Propiedades, que añade a la profusión de créditos e hipotecas con y sin intereses, la declaración del hijo de una de las jubiladas –vendedoras y a la vez acreedoras– de un compromiso de pago por 65.000 dólares en negro .

. Y, desde ya, nunca hay que olvidarse de casos potencialmente más graves, como el de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), un eventual desvío de fondos que deberían asistir a los miembros más vulnerables de la sociedad, y la criptoestafa $LIBRA. Los dos casos, cabe resaltar, parecen tener llegada a los despachos de Milei Hermanos.

La misma patria republicana que hasta el encarcelamiento e inhabilitación de CFK clamaba por la "ficha limpia", calla olímpicamente ante esas chanchadas, lo que demuestra las intermitencias de su sensibilidad estomacal.

Igualmente, el elenco oficial puede dormir tranquilo por ahora: investigar y juzgar corrupción puede llevar una eternidad en la Argentina, lo que hace que pensar en eventuales condenas en segunda instancia resulte hoy una quimera.

Antecedentes sucios

El problema con la "ficha limpia" es que le da al Poder Judicial atribuciones desmedidas para intervenir en la vida electoral del país. El orden constitución establece el principio de inocencia, que rige hasta que existe sentencia firme y no después de una primera o –como se insiste– de una segunda instancia que pueden ser revisadas. Otra intermitencia de la Argentina honestista, seguramente.

Todo esto ya se vio y ocurrió en Brasil con resultados nefastos. Poco antes de terminar su segundo mandato, en 2010, Luiz Inácio Lula da Silva –que venía políticamente golpeado por el escándalo del Mensalão – pretendió, como Milei ahora, sobreactuar transparencia para asegurar su sucesión a través de Dilma Rousseff.

lula-preso Luiz Inácio Lula da Silva estuvo preso 580 días entre abril 2018 y noviembre 2019. Su proscripción, se supo luego que abusiva, le abrió el camino al poder a Jair Bolsonaro.

Lo consiguió, pero otro escándalo, el del Petrolão, políticamente explotado por el exjuez Sergio Moro y los responsables de la operación Lava Jato, le terminó jugando en contra. La condena en dos instancias por el caso del tríplex de Guarujá privó al líder de la izquierda de competir en los comicios de 2018, para los que era favorito, y le abrió las puertas del poder al extremista de derecha Jair Bolsonaro.

Como se sabe, el Supremo Tribunal Federal (STF) terminó anulando todas las causas contra Lula da Silva por violación de garantías procesales, cosa cierta desde la falta de juez natural hasta la ausencia de pruebas directas, el uso y abuso ilegal de las pinchaduras telefónicas, y el apriete a testigos que terminaron por declarar como arrepentidos. Esto último aflora ahora, como contó en una nota publicada por Gabriela Pepe en Letra P, en el juicio contra Cristina Kirchner por la "causa Cuadernos".

Como sea, en Brasil se consumó un dramático desvío de la normalidad democrática, que se hizo aun más evidente con el intento de golpe que Bolsonaro perpetró para no tener que dejar el poder, cosa que hoy lo tiene a él mismo preso.

Los caminos del Dr. Lijo son insondables

La Justicia federal opaca que impera en la Argentina no parece una garantía si se piensa en darle tan amplios poderes para decirle a la ciudadanía quién puede y a quién no puede elegir con su voto.

¿Será así? El colega Manu Jove resaltó la siguiente cadena de curiosidades:

El Libragate está en "buenas manos": el fiscal Eduardo Taiano y en juez Marcelo Martínez de Giorgi se están comportando como verdaderos garantes del cajoneo de evidencia y de que la causa repte hasta que, en el futuro, acaso se la decida activar. bfa3ecd7-0154-4c2a-8362-43cfda826377_16-9-discover-aspect-ratio_default_0

está en "buenas manos": el fiscal y en juez se están comportando como verdaderos garantes del cajoneo de evidencia y de que la causa repte hasta que, en el futuro, acaso se la decida activar. Mientras, la causa por los olvidos del multipropietario Frugoni cayó –nunca mejor usada la palabra– en el juzgado federal de Ariel Lijo , fallido candidato de Milei a la Corte Suprema y aspirante ahora a procurador general.

, fallido candidato de Milei a la Corte Suprema y aspirante ahora a procurador general. Más allá de $LIBRA , otro caso sensible que precupa a Javier y Karina Milei –lo bien que hacen–, el de los sobreprecios, desvíos de dinero y sobornos en la Andis, la lleva también Lijo . Lo que son las coincidencias.

, otro caso sensible que precupa a Javier y –lo bien que hacen–, el de los sobreprecios, desvíos de dinero y sobornos en la Andis, . Lo que son las coincidencias. En tanto, el caso por presunto enriquecimiento ilícito contra el inefable Adorni es tramitado… también en el juzgado de Lijo .

. ¿Y la investigación por las presuntas coimas con el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), impuesto en 2022 para gestionar permisos de importación? Caramba: ¡también la lleva Lijo! Según escribió en el diario La Nación Carlos Pagni , uno de los periodistas atacados por el Presidente en los últimos días, el esquema podría haber servido, de comprobarse ilícitos, no sólo para financiar la campaña del peronismo, sino también la del propio Milei.

Según escribió en el diario La Nación , uno de los periodistas atacados por el Presidente en los últimos días, el esquema podría haber servido, de comprobarse ilícitos, no sólo para financiar la campaña del peronismo, sino también la del propio Milei. Falta el otro caso del momento, el de la filmación furtiva mediante anteojos munidos de minicámaras realizada en la Casa Rosada por periodistas de Todo Noticias, que derivó en una denuncia nada menos que por espionaje ilegal contra los periodistas Luciana Geuna y Pablo Salerno. Y, sí: también la tiene Lijo.

¿En serio hay que poner en manos de esta Justicia federal, de este sistema de sorteo de causas y de este paupérrimo nivel ético la potestad de decidir quién puede y quién no puede presentarse a elecciones?

Turbideces y silencios

Mientras, la administración de transparencia inverosímil aprovecha zonceras como la supuesta campaña mediática de Rusia y ahora el "espionaje ilegal" de filmar puertas y escaleras en la sede del Gobierno para dejar en la calle a todos los acreditados en ella.

"Desde la llegada de la extrema derecha a la Casa Rosada, el edificio público que ha decidido blindar, se registra una escalada autoritaria que produce en la democracia lo que analistas señalan como una preocupante pérdida de intensidad. O sea, la construcción de una democracia chirle, signada por el accionar de una maquinaria represiva que persigue y descalifica la disidencia con brutalidad discursiva y fuerzas de seguridad desatadas en la represión de la protesta social, lesiona entonces la libertad de expresión y conculca porciones no menores de derechos sociales de jerarquía constitucional", explicó en una nota Juan Rezzano, jefe de Redacción de Letra P.

Oportunamente, la censura coincidió con la visita del tecnoplutócrata alemán-estadounidense Peter Thiel al palacio de Gobierno, donde fue recibido por Milei y Pablo Quirno.

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El milmillonario paleolibertario, dueño de la empresa Palantir Technologies y que prospera como contratista VIP del aparato de defensa, seguridad interior y de persecución migratoria de los Estados Unidos y otra decena de países, se ha instalado en Buenos Aires, para lo que se hizo con una mansión en Barrio Parque.

Dicen que está muy interesado en seguir de cerca la experiencia de Milei, a quien admira, pero no se aclara si no trae también bajo el brazo negocios vinculados al uso de software e inteligencia artificial para procesar masivamente datos privados de los ciudadanos y "luchar contra el crimen" en base a una abrumadora violación de todo derecho a la intimidad. Eso, claro, implicaría violaciones de la Constitución y las leyes vigentes.

¿Alguien en la política pregunta a qué vino este hombre, qué pretende y qué le ofrece a un gobierno desesperado y sobre cuyo apego a la democracia cabe desconfiar cada vez más?

Que tengas un excelente fin de semana. Hasta el lunes.