Argentina se ofreció como paraíso tecnológico en Nueva York y Javier Milei promete una IA sin reglas

Argentina participó esta semana de la NY Tech Week con un espacio propio, el Argentina Tech Hub , instalado en el Consulado General argentino en Nueva York . La iniciativa coincidió con la ofensiva de Javier Milei para posicionar al país como un destino atractivo para las inversiones tecnológicas mediante un esquema de fuerte desregulación.

La propuesta fue articulada por la Cancillería, a través de su Dirección de Promoción de Exportaciones de Servicios Basados en el Conocimiento, junto con Argencon , la Cámara de la Industria Argentina del Software ( CESSI ), la Cámara Argentina Fintech y la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla ( ARCAP ), entre otras organizaciones. El objetivo fue mostrar que la oferta argentina va mucho más allá de los servicios de bajo costo y que cuenta con capacidades para competir en sectores tecnológicos de alta complejidad .

La participación argentina tuvo una característica distintiva respecto de ediciones anteriores. De manera deliberada, fue el único país que contó con un hub propio dentro de la agenda oficial de la NY Tech Week, con una programación diseñada para mostrar empresas, startups, inversores y casos de éxito locales. Para ello, el Consulado argentino puso a disposición cuatro salas en simultáneo, con bloques de 90 minutos destinados a presentaciones, encuentros y actividades de empresas, startups y scaleups.

Al abrir sus instalaciones como Argentina Tech Hub, el Consulado buscó facilitar conexiones entre el talento argentino y fundadores de empresas, aceleradoras, fondos de capital de riesgo y líderes de innovación corporativa.

La apuesta oficial por una IA sin regulaciones

La presencia argentina en Nueva York coincidió con una serie de anuncios del Gobierno orientados a atraer inversiones tecnológicas. El más resonante fue la difusión de una propuesta para promover el desarrollo de la inteligencia artificial con un esquema de baja regulación y nuevas figuras societarias adaptadas a esa industria.

En una columna publicada en Financial Times, el presidente Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendieron el proyecto enviado al Congreso para establecer un marco legal específico para el despliegue de la inteligencia artificial. La iniciativa se apoyó en tres ejes: mantener la actividad con la menor intervención regulatoria posible, crear una nueva figura societaria denominada "corporación no humana" y ofrecer un esquema tributario competitivo para atraer inversiones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ARGenNewYork/status/2062529117669515284&partner=&hide_thread=false AI beyond the hype at Argentina Tech Hub during NY @Techweek_



Thanks to Gabriel Otero (GoSys Global), Juan Costa & Andrés Godino (Avenga), Diego Giron (LeanMote) & Javier Delgado (Quadion Technologies) for a great discussion on turning AI adoption into real business results. pic.twitter.com/IwAIHpxqp2 — Consulado General Argentino en Nueva York (@ARGenNewYork) June 4, 2026

Aunque la propuesta no formó parte de la agenda oficial de la NY Tech Week, su difusión coincidió con la participación argentina en Nueva York y reforzó el mensaje que el Gobierno buscó transmitir a potenciales inversores sobre las condiciones para desarrollar proyectos tecnológicos en el país.

Inversores, empresas y referentes tecnológicos

El hub reunió a socios estratégicos como CESSI, Argencon, ARCAP y la Cámara Argentina Fintech. Según la organización, la colaboración público-privada buscó dejar en claro que la Argentina cuenta con talento, empresas, capital y una visión capaz de competir a escala global.

Durante la semana se habilitaron cuatro salas simultáneas con bloques de 90 minutos para presentaciones empresariales, actividades sectoriales y encuentros de networking.

Según explicó a Letra P Leandro Mora Alfonsín, director ejecutivo de Argencon, el ecosistema argentino de economía del conocimiento alcanzó un nivel de desarrollo que lo convirtió en el tercer complejo exportador del país.

“Se trata de un sector joven que, en los últimos 25 años, se consolidó como el tercer complejo exportador de la Argentina. El país se posicionó como un destino atractivo para la instalación de centros de servicios, mientras que las compañías tecnológicas nacionales se ubicaron a la vanguardia de las soluciones vinculadas con la inteligencia artificial, la automatización y los servicios basados en el conocimiento (SBC)”, sostuvo.

“En ese contexto, contar con una agenda enfocada en empresas argentinas de múltiples verticales de servicios dentro de un evento de alcance masivo representó una oportunidad para acercar la propuesta de valor de la economía del conocimiento a públicos especialmente interesados en el sector”, agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CamaraFintechAr/status/2061903167168938055&partner=&hide_thread=false Ya estamos en el Argentina Tech Week NY 2026



Durante estos días participamos de encuentros, reuniones y espacios de networking junto a referentes del ecosistema tecnológico y financiero de Argentina y Estados Unidos.



Además, Santiago Mora, Asesor Legal y Técnico de la… pic.twitter.com/R2LT2qjJYN — Cámara Argentina Fintech (@CamaraFintechAr) June 2, 2026

Cada una de las jornadas tuvo una temática específica. Argencon organizó una presentación sobre servicios profesionales y centros de servicios compartidos en Argentina, que incluyó una entrevista con el vicepresidente senior para América de Beyond, firma que anunció una inversión de u$s 55 millones en el país y la contratación de 150 ingenieros.

Al día siguiente, la entidad reunió a representantes de Globant, Baufest y Aconcagua Software Factory para analizar tendencias y oportunidades vinculadas con la inteligencia artificial y la transformación tecnológica.

El debate sobre empleo e inteligencia artificial

Consultado sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral, Mora Alfonsín relativizó los escenarios más pesimistas.

“Como en todo cambio tecnológico, habrá transiciones. Sin embargo, esa transición no va a generar una lógica de despidos masivos como se plantea en otros lugares. Primero, por la especificidad y complejidad de nuestros servicios; y segundo, porque el upskilling y reskilling de la fuerza trabajadora adaptada a la IA es un proceso que comenzó hace ya tres años en las empresas de tecnología y conocimiento del país. Hay una preparación al respecto”, afirmó.

Como respaldo de esa mirada, mencionó que J.P. Morgan amplía su centro de servicios en Argentina y prevé sumar hasta 1000 trabajadores, mientras construye nuevas instalaciones. También señaló que EY proyecta duplicar su dotación local y que PwC incorporó recientemente a 700 profesionales.

“Si el mercado se expande y crece, habrá más empleo, no menos”, concluyó.

El ecosistema fintech buscó ganar visibilidad

La Cámara Argentina Fintech participó con una delegación integrada por más de 25 empresas junto a ARCAP, CESSI, Argencon y la Cancillería. La agenda incluyó actividades vinculadas con capital emprendedor, neobancos, stablecoins, pagos digitales y tokenización.

La Camara Argentina Fintech partició de la Tech Week NY 2026 La Cámara Argentina Fintech participó con más de 25 empresas en actividades vinculadas con innovación financiera e inversiones. (Foto: Cámara Argentina Fintech)

El último miércoles, en el marco del Fintech, Investment & Scaleups Day, la entidad organizó junto con ARCAP tres paneles consecutivos en el Consulado argentino en Nueva York. Allí, fundadores de empresas, ejecutivos, inversores y especialistas legales debatieron sobre financiamiento, innovación financiera y regulación.

“Vinimos a Nueva York con más de 25 empresas socias para mostrar qué está construyendo el ecosistema fintech argentino. La solidez y madurez que alcanzó la industria nos permite participar de las conversaciones más relevantes sobre innovación financiera, capital emprendedor y transformación digital a nivel global. Para la Cámara, este tipo de espacios son clave para conectar esa innovación con inversores, aliados y referentes globales. Y Nueva York es un lugar natural para abrir esa conversación”, explicó Matías Fermín, director de Alianzas Estratégicas de la Cámara Argentina Fintech.

La participación en la NY Tech Week buscó consolidar la presencia argentina en uno de los principales encuentros tecnológicos del mundo y ampliar las oportunidades para que empresas, profesionales y proyectos desarrollados en el país accedan a nuevos mercados, inversiones y alianzas estratégicas.