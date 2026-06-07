Javier Milei sumó a las eléctricas provinciales a la compensación de deudas que beneficia a Edenor y Edesur

Javier Milei amplió el esquema de compensación de deudas con Cammesa que favorece a Edenor y Edesur e incorporó a las distribuidoras provinciales, una señal dirigida a los gobernadores en plena negociación legislativa. El mecanismo, incluido en el proyecto sobre zonas frías, habilita la cancelación de pasivos mediante el reconocimiento de activos regulatorios acumulados durante más de dos décadas.

La letra chica del proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados para recortar los subsidios gasíferos del Régimen de Zona Fría habilita a esas empresas a cancelar deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. ( Cammesa ) mediante el reconocimiento de los denominados “activos regulatorios”, es decir, las diferencias acumuladas por aumentos tarifarios que no pudieron aplicar desde la crisis económica de 2001.

El virtual perdón de las facturas pendientes con la administradora del mercado mayorista eléctrico forma parte de la iniciativa que ya obtuvo media sanción en la cámara baja y ahora espera tratamiento en el Senado.

El mecanismo establecido en el artículo 4 del proyecto apunta a reconocer los créditos acumulados por las distribuidoras a raíz de la brecha entre los ingresos previstos en sus contratos de concesión y los efectivamente percibidos durante los años de congelamientos tarifarios y ajustes parciales derivados de las sucesivas leyes y decretos de emergencia económica.

Una vez determinados esos montos, las empresas podrán utilizarlos para cancelar las obligaciones de pago que mantienen con Cammesa por la energía adquirida y no abonada durante los períodos de atraso tarifario.

Según el último informe remitido por la Jefatura de Gabinete al Congreso, las deudas que quedarían alcanzadas por este esquema ascienden a unos u$s 1842 millones.

001-manzano-vila-toto-caputo-edenor-edesur-cunha Javier Milei y Toto Caputo insisten con la poda de subsidios y una millonaria compensación a Edenor y Edesur

Las principales beneficiarias seguirían siendo Edenor —controlada por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti—, con una deuda reprogramada de u$s 438 millones, y Edesur —cuyo accionista principal es la italiana Enel—, que registra compromisos pendientes por u$s 343 millones.

Gobernadores y distribuidoras del interior

Detrás aparecen las tres distribuidoras privadas del interior bonaerense agrupadas en DESA, el holding que conduce el ex Edenor Rogelio Pagano. Las deudas acumuladas de Eden, Edes y Edea que podrían compensarse suman unos u$s 304 millones.

La chaqueña Secheep figura luego con una deuda reprogramada de u$s 125 millones, seguida por Edelap, la distribuidora del Gran La Plata también controlada por DESA, con casi u$s 121 millones pendientes.

Entre las empresas provinciales alcanzadas por el esquema también aparecen la estatal riojana Edelar, con u$s 119 millones; la Dirección Provincial de Energía de Corrientes, con u$s 63 millones; la misionera EMSA, con u$s 58 millones; la salteña Edesa, con u$s 50 millones; y la mendocina Edemsa, controlada por Manzano y los hermanos Daniel y Adolfo Vila, que mantiene una deuda cercana a los u$s 23 millones.

edelap

La compensación también beneficiaría a unas veinte cooperativas eléctricas bonaerenses que, en conjunto, adeudan cerca de u$s 60 millones.

Antecedente frustrado y camino al Senado

El esquema que ahora impulsa la gestión libertaria junto con la reforma del Régimen de Zona Fría ya había sido incorporado al proyecto de Presupuesto 2026. Estuvo cerca de ser aprobado en la Cámara de Diputados, pero terminó naufragando cuando el oficialismo intentó sumar sobre la marcha dos artículos para derogar las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, lo que provocó el rechazo de legisladores del interior.

El texto que ahora pasó al Senado establece que la Secretaría de Energía deberá determinar las diferencias actualizadas entre los ingresos que les hubieran correspondido a las distribuidoras de acuerdo con sus contratos y los efectivamente percibidos bajo los distintos regímenes de emergencia tarifaria.

Una vez definidos esos montos, Cammesa deberá aplicar la totalidad de los créditos reconocidos a la cancelación exclusiva de las deudas por compra de energía en el mercado mayorista.

Para acceder al beneficio, las distribuidoras deberán mantener sus obligaciones dentro del régimen de regularización vigente y renunciar a cualquier reclamo administrativo o judicial vinculado con las consecuencias de los congelamientos tarifarios.

La iniciativa extiende además el mecanismo de compensación a las empresas transportistas de energía eléctrica. En su caso, los créditos reconocidos podrán destinarse al pago de multas y sanciones económicas aplicadas por incumplimientos en la prestación del servicio o en los planes de inversión comprometidos.