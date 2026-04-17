Ficha Limpia: Mauricio Macri mandó a presentar un proyecto y pone en aprietos a Javier Milei

Mauricio Macri comenzó a usar el Congreso para diferenciarse de Javier Milei y eligió un tema sensible. El bloque PRO del Senado presentó un proyecto de Ficha Limpia , la iniciativa que prohíbe candidaturas de personas condenadas en segunda instancia. En este caso, la propuesta no limita la inhabilitación a delitos por corrupción.

El debate pone en aprietos al Presidente, porque si bien se expresó a favor de esta propuesta, el año pasado quedó sospechado de haber digitado el voto negativo en el Senado del bloque de Misiones, que fue decisivo para que se cayera el proyecto. Aquella sesión fue diez días antes de la elección porteña, cuando el entonces vocero presidencial, Manuel Adorni , venció a la diputada macrista Silvia Lospennato , histórica promotora de Ficha Limpia.

El proyecto firmado por los tres miembros del PRO de la cámara alta ( Martín Goerling Lara , Andrea Cristina y Victoria Huala ), incluye entre las causales de inhabilitación a los delitos dolosos contra personas, la libertad, la integridad sexual, la propiedad, la seguridad y el orden público; además del tráfico de estupefacientes.

Se trata de un cambio de doctrina en el macrismo, que sostenía que la prohibición de candidaturas debía circunscribirse a los delitos por corrupción, porque se trataba de una sanción para la competencia electoral. Con la nueva lista de supuestos la restricción podría alcanzar a más figuras de todos los espacios.

Al haber sido rechazado el año pasado, los proyectos de Ficha Limpia recién podían presentarse desde marzo. En Diputados hay tres, pero ninguno es del PRO. Como anticipó Letra P , la primera iniciativa la presentó Karina Banfi , diputada radical con monobloque. Incluye a las sanciones a delitos dolosos, como la propuesta del PRO en el Senado, pero detalla con más precisión el veto para los casos de violencia sexual.

La lista de condenas que tiene el texto de la bonaerense señala a las "lesiones leves, graves o gravísimas agravadas por odio de género, orientación sexual, identidad de género o su expresión", o cuando los delitos cometidos "con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación, en los términos del Artículo 92 del Código Penal de la Nación".

Otros proyectos sobre Ficha Limpia fueron presentados por Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, y Gisela Scaglia, una ex-PRO aliada al gobernador Maximiliano Pullaro (UCR), que preside el bloque Provincias Unidas.

La propuesta de la exvicegobernadora tampoco limita la prohibición de competir a los condenados por corrupción. Agrega lavado de activos, abuso, trata de personas, narcotráfico, delitos contra la vida, la integridad física y el orden constitucional. También incorpora como causal de inelegibilidad a los deudores alimentarios morosos, extendiendo el criterio de responsabilidad más allá de los delitos penales graves.

¿Milei quiere Ficha Limpia?

El proyecto de Scaglia no tardará en hacer ruido: el peronismo siempre cuestionó la selectividad de los delitos y, en caso de prosperar, exigió sumar el de lavado de activos. De todos modos, Unión por la Patria mantuvo el año pasado su histórica posición: que debe esperarse a la condena firme para aplicar una sanción.

Macri y Milei

Al oficialismo siempre le incomodó el debate. En 2024 dejó sin cuórum una sesión en noviembre sobre Ficha Limpia. Ante el impacto mediático, en extraordinarias Milei promovió un nuevo proyecto que se aprobó en Diputados, pero en el Senado, varios meses después, fue rechazado con esa conversión de los misioneros, cuyo líder, Carlos Rovira, es uno de los socios habituales de Milei.

El Presidente y sus voceros nunca hablaron en contra de eliminar de las listas a personas condenadas por corrupción, aunque fuentes de La Libertad Avanza dieron algunas señales. La versión más fuerte es que Karina Milei teme que el gobierno de su hermano sea rehén de jueces cercanos a Macri, en caso de que sean empoderados para revisar las listas de candidatos.

Quizá este temor decaiga si la secretaria general consigue que en el Senado se aprueben los pliegos para cubrir más de 300 vacantes. Los primeros 70 llegarán al recinto de la cámara alta a fines de mayo.

La tensión entre Macri y Milei

La relación entre el PRO y La Libertad Avanza es de una tensa calma. Macri repite en eventos que pretende tener un candidato presidencial, pero sus bancadas (tiene 12 bancas en Diputados y tres en el Senado) contribuyeron a sancionar los proyectos del Gobierno.

Sólo hubo una maniobra para diferenciarse: en la reforma laboral, el jefe del bloque amarillo en Diputados, Cristian Ritondo, obligó a corregir el proyecto para eliminar un artículo que restringía las licencias laborales. El ruido mediático de esos días de carnaval sirvió para mostrar que, cuando quiere, Macri puede hacer daño.

Este viernes, en un acto, el exmandatario reiteró que el PRO no será oposición, pero que tampoco se quedará en silencio. "La lealtad es al cambio que prometió. Eso nos obliga a reconocer lo que está bien y a señalar lo que está mal. El silencio no ayuda al cambio: lo traiciona", desafió. Ficha Limpia puede ser un tema que Macri le pida impulsar a Milei. Los proyectos ya están presentados.