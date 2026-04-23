Censura en la era Javier Milei: prohíben el ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada

En un nuevo capítulo de los ataques a la prensa, el gobierno de Javier Milei le prohíbe el ingreso a la Casa Rosada a medio centenar de periodistas acreditados en la sede administrativa ubicada en Balcarce 50 , entre los que se encuentra Letra P . La decisión, según se comunicó de manera informal, es por tiempo indeterminado.

CASTA PROPIA Este es Carlos Frugoni, el funcionario de Milei con propiedades y sociedades sin declarar en Estados Unidos

Según pudo saber este medio, la decisión fue adoptada personalmente por el jefe de Estado, quien este miércoles también dispuso impulsar una denuncia penal contra dos periodistas de la señal Todo Noticias.

La presentación fue realizada en nombre del primer mandatario por el titular de la Casa Militar, el general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez , por presunto espionaje ilegal. La Casa Militar es el organismo mixto encargado de la seguridad presidencial tanto en la sede de Gobierno como en la Quinta de Olivos, ubicada en el partido de Vicente López.

Desde ahora, ningún comunicador podrá ingresar al edificio gubernamental, donde está ubicada la histórica Sala de Periodistas Roberto "Tano" Di Sandro en la que trabajan a diario redactores, cronistas y movileros de distintos medios digitales, gráficos, televisivos y radiales de todo el país.

La restricción no tiene antecedentes en la historia democrática. De hecho, el espacio reservado para los periodistas en el primer piso de Balcarce 50 se mantuvo abierto durante el gobierno de facto de la Junta Militar entre 1976 y 1982.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/javierlanari/status/2047308675681865739&partner=&hide_thread=false Aclaración. La decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal. El único fin es garantizar la seguridad nacional... — Javier Lanari (@javierlanari) April 23, 2026

El Gobierno prohíbe el ingreso a periodistas

"Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal". Esa fue la excusa que dio el oficialismo para mantener cerradas las puertas de la Casa Rosada. La mención hace referencia a la misma denuncia contra los periodistas de Todo Noticias, por lo que supeditaron la continuidad de la censura a resolución de esa investigación judicial.

"Hasta que no se esclarezca el tema de los videos y la denuncia penal no se va a permitir el ingreso a la Casa de Gobierno a ningún periodista", ampliaron las mismas fuentes libertarias. Además, aseguraron que "se dejó sin efecto la prórroga de la acreditación 2025, que se había programado hasta nuevo reempadronamiento".

El domingo pasado, en un programa de la señal de cable Todo Noticias, se difundió un material audiovisual con imágenes del interior de la sede de Gobierno, incluyendo pasillos, balcones y patios internos. A partir de ese contenido, el Presidente -a través de la Casa Militar, dependiente de la Secretaría General encabezada por Karina Milei- vinculó las filmaciones con presuntos delitos de espionaje, divulgación de secretos políticos y militares, así como con posibles riesgos para la seguridad nacional.

No es la primera vez que el Ejecutivo le prohíbe el ingreso a periodistas, aunque hasta ahora nunca había sido a la totalidad de los acreditados. De hecho, hace unos días también se le negó la entrada a una decena de comunicadores de distintos medios como Ámbito Financiero, C5N y Tiempo Argentino por presunto espionaje ilegal vinculado a Rusia. Esta denuncia fue desestimada.