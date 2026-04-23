NO MÁS PREGUNTAS

Censura en la era Javier Milei: prohíben el ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada

La cúpula libertaria le quitó la huella digital a medio centenar de comunicadores. No hay antecedentes de un hecho así y la medida es por tiempo indeterminado.

Letra P | Pablo Lapuente
Por Pablo Lapuente
Censura en la era Javier Milei: prohíben el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada
Censura en la era Javier Milei: prohíben el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada

En un nuevo capítulo de los ataques a la prensa, el gobierno de Javier Milei le prohíbe el ingreso a la Casa Rosada a medio centenar de periodistas acreditados en la sede administrativa ubicada en Balcarce 50, entre los que se encuentra Letra P. La decisión, según se comunicó de manera informal, es por tiempo indeterminado.

Notas Relacionadas
Carlos Frugoni, el elegido de Javier Milei para obras públicas y transporte
CASTA PROPIA

Este es Carlos Frugoni, el funcionario de Milei con propiedades y sociedades sin declarar en Estados Unidos

Según pudo saber este medio, la decisión fue adoptada personalmente por el jefe de Estado, quien este miércoles también dispuso impulsar una denuncia penal contra dos periodistas de la señal Todo Noticias.

La presentación fue realizada en nombre del primer mandatario por el titular de la Casa Militar, el general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, por presunto espionaje ilegal. La Casa Militar es el organismo mixto encargado de la seguridad presidencial tanto en la sede de Gobierno como en la Quinta de Olivos, ubicada en el partido de Vicente López.

Desde ahora, ningún comunicador podrá ingresar al edificio gubernamental, donde está ubicada la histórica Sala de Periodistas Roberto "Tano" Di Sandro en la que trabajan a diario redactores, cronistas y movileros de distintos medios digitales, gráficos, televisivos y radiales de todo el país.

La restricción no tiene antecedentes en la historia democrática. De hecho, el espacio reservado para los periodistas en el primer piso de Balcarce 50 se mantuvo abierto durante el gobierno de facto de la Junta Militar entre 1976 y 1982.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/javierlanari/status/2047308675681865739&partner=&hide_thread=false

El Gobierno prohíbe el ingreso a periodistas

"Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal". Esa fue la excusa que dio el oficialismo para mantener cerradas las puertas de la Casa Rosada. La mención hace referencia a la misma denuncia contra los periodistas de Todo Noticias, por lo que supeditaron la continuidad de la censura a resolución de esa investigación judicial.

"Hasta que no se esclarezca el tema de los videos y la denuncia penal no se va a permitir el ingreso a la Casa de Gobierno a ningún periodista", ampliaron las mismas fuentes libertarias. Además, aseguraron que "se dejó sin efecto la prórroga de la acreditación 2025, que se había programado hasta nuevo reempadronamiento".

El domingo pasado, en un programa de la señal de cable Todo Noticias, se difundió un material audiovisual con imágenes del interior de la sede de Gobierno, incluyendo pasillos, balcones y patios internos. A partir de ese contenido, el Presidente -a través de la Casa Militar, dependiente de la Secretaría General encabezada por Karina Milei- vinculó las filmaciones con presuntos delitos de espionaje, divulgación de secretos políticos y militares, así como con posibles riesgos para la seguridad nacional.

No es la primera vez que el Ejecutivo le prohíbe el ingreso a periodistas, aunque hasta ahora nunca había sido a la totalidad de los acreditados. De hecho, hace unos días también se le negó la entrada a una decena de comunicadores de distintos medios como Ámbito Financiero, C5N y Tiempo Argentino por presunto espionaje ilegal vinculado a Rusia. Esta denuncia fue desestimada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2047022529890443728?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2047022529890443728%7Ctwgr%5E79fb1c9cacd3f823dd250054c1be19e63c87000c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fpolitica%2Fel-gobierno-prohibe-el-ingreso-de-todos-los-periodistas-acreditados-a-la-casa-rosada-nid23042026%2F&partner=&hide_thread=false

Temas
Notas Relacionadas
Uno de los departamentos que no declaró el funcionario de Javier Milei
CASTA PROPIA

Un funcionario de Milei no declaró siete propiedades de lujo que tiene en Miami

Se trata de Carlos Frugoni, secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía. "Cometí un error", dijo el hombre cercano a Toto Caputo.
Dante Gebel, referente del evangelismo que aspira a la Casa Rosada
Entre el cielo y la tierra

Por qué Llaryora se reunió con Gebel: los sondeos del pastor y un desembarco en Córdoba

El empresario y el gobernador mantuvieron un encuentro ¿casual? en Buenos Aires. Conveniencias mutuas y gestiones por la River Church. El off the record.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Patricia Bullrich, en el Senado. 
REFORMA POLÍTICA

Bullrich no tiene los votos para eliminar las PASO y baraja alternativas

Por  Mauricio Cantando
Javier Milei y Toto Caputo avanzan con la privatización de la Riccheri 
PUJA POR LAS CONCESIONES

Milei y Caputo avanzan con la privatización de la Riccheri: cinco empresas tapadas en la pole

Por  Antonio Rossi
Karina Milei, Javier Milei y Diego Santilli.
LA INTERNA VIOLETA

Karina Milei invita a Santilli a la cumbre de Suipacha y Las Fuerzas del Cielo no confirman asistencia

Por  Pablo Lapuente
Después de reunirse con Karina Milei, Patricia Bullrich activará en los próximos días actividades en la Ciudad de Buenos Aires.
COMBATIENDO EN CAPITAL

Luego de la foto con Karina Milei, Bullrich activa recorridas en la Ciudad y tensiona con el PRO

Por  Francisco Basualdo