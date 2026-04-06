Milei, Adorni y la censura

Incapaz de compaginar su declaración jurada de bienes con un tren de vida que le permite acumular –en pareja o en familia– millas en aviones oficiales, comerciales y privados, así como propiedades adquiridas con créditos inusuales y, presuntamente, vacaciones suntuosas, Manuel Adorni encontró el modo de pararse detrás de su atril de la Sala de Prensa de la Casa Rosada: eliminando a los periodistas que le hacen las preguntas más filosas .

El Gobierno suspendió "preventivamente", según se explicó de modo informal, a los periodistas acreditados por medios señalados en la investigación , una plataforma internacional con base en Londres que se presenta como productora de "periodismo de alta calidad que desafía al poder", sobre una supuesta operación del espionaje ruso para influir en el debate nacional.

Según añadieron off the record fuentes citadas por La Nación, se trata de "una medida preventiva hasta esclarecer los hechos" que no apunta a los profesionales sino a sus patrones. Mientras, se espera que los responsables de los medios apuntados "expliquen" lo sucedido "en las próximas horas".

La decisión –lamentablemente no blanqueada ni por la Oficina de Presidente, ni por la Vocería ni la Oficina de Repuesta Oficial a la que nadie le lleva el apunte– huele a excusa, a vendetta y a atajo para que el jefe de gabinete y vocero del Gobierno pueda recuperar la voz sin la presencia de periodistas que desde hace tiempo deseaba sacar de su vista.

La duda que queda flotando es si, con la voz recuperada, Adorni será capaz de decir lo que se espera de él.

Presunción de culpabilidad

El trabajo de un consorcio de medios de investigación –el británico openDemocracy; los rusos Dossier Center e iStories; los franceses All Eyes on Wagner y Forbidden Stories, y el argentino Filtra Leaks, más periodistas independientes– vale recordar, habló de "operaciones de propaganda e influencia política en más de 30 países de África y América del Sur" entre junio y octubre de 2024, y señaló que en Argentina contó con un presupuesto de 283.000 dólares. Con eso se supone –solo eso– se habría comprado la publicación de unos 250 artículos críticos de Javier Milei y de Estados Unidos, y favorables al régimen de Vladímir Putin en más de 20 páginas web.

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Sin embargo, el estudio admite no haber podido determinar "si el dinero fue a los medios, a los periodistas o a terceros. Es posible, también, que los montos fueran inflados. Nuestra investigación no pudo verificar si se realizaron pagos ni a quién".

La sanción "preventiva" y sin límite de tiempo definida por la extrema derecha gobernante alcanzó, de acuerdo con lo que se sabía hasta el cierre de esta edición de desPertar, a periodistas de C5N, El Destape, Tiempo Argentino, A24, Ámbito Financiero y La Patriada. Curiosamente, no se aplicó a los acreditados por Infobae y El Cronista, igualmente mencionados en la investigación.

La medida fue replicada por la Cámara de Diputados que conduce el ultrakarinista Martín Menem –El Destape, A24, La Patriada y Gritos del Sur ya fueron avisados–, pero no así en el Senado presidido por Victoria Villarruel.

Es como si para el Gobierno rigiera una presunción de culpabilidad, al revés del garantismo que reclama para sí mismo cuando no sabe cómo despejar escándalos más graves y concretos.

Su pregunta molesta

El Gobierno en general y Adorni en particular se erigen así en jueces y partes de un caso que aún ni empezó a ser ventilado en la Justicia y que, de haber existido, mostraría al rudo espionaje ruso pagando por una influencia que jamás fue tal. Comprando humo, en otras palabras.

Aun si se diera por válida la decisión oficial, sorprende que haya un doble patrón en beneficio de medios editorialmente alineados con el Gobierno, abuso tan flagrante que no habría que descartar que en las próximas horas se los haga caer también, simbólicamente, en la volteada.

Todo hiede a censura, palabra que usó incluso Santiago O'Donnell, autor de Filtra Leaks y uno de los responsables del informe.

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No puede soslayarse que las preguntas de colegas como Fabián Waldman –La Patriada–, Jonathan Heguier y Javier Slucki –El Destape–, Tatiana Scorciapino y Claudio Mardones –Tiempo Argentino–, por solo mencionar a algunos de los apartados, suelen contarse entre las más incisivas, aunque siempre profesionales, para el vocero que se quedó sin relato.

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Otra excluida, Liliana Franco, una periodista de larga trayectoria, suele expresar –con todo derecho– posturas personales afines al oficialismo, aunque igualmente viene de sufrir la ira de Milei.

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La colega escribió el 18 de marzo un artículo titulado "En Casa Rosada evalúan la salida de Manuel Adorni", lo que valió una réplica del aludido –"Fake. Fin"– y un ataque violento del Presidente, quien la tildó de "pluma mugrosa".

La excelencia y el privilegio

Adorni y el Gobierno vienen mostrando desde hace tiempo la hilacha de la censura.

Allá por julio de 2024, cuando no tenía problemas en dar conferencias de prensa diarias, el portavoz había anunciado en una entrevista que se aplicarían cambios en las acreditaciones porque las mismas debían considerarse "un privilegio". Raro: se suponía que sus apariciones eran el cumplimiento de otro papel: el de informar a la población, a través del sistema de medios, de los actos de gobierno.

Adorni –que venía de suspender brevemente la acreditación de la periodista crítica Silvia Mercado, y que en otros momentos sentó en la sala al youtuber libertario Fran Fijap y al español que compró un porcentaje de La Derecha Diario, el provocador Javier Negre– habló entonces de "excelencia" y de "jerarquizar el trabajo de periodista en la Casa Rosada".

Nunca mencionó, ya que el prestigio era la meta, la conveniencia de cambiar de portavoz.

Los límites de la paciencia

¿Bastará con amordazar a los medios críticos para que Adorni pueda presentarse en público?

Ayer, el Presidente lo sentó a su derecha –¡caramba, tal cosa existe!– en la reunión de gabinete que lideró poco después de recibir al chileno José Antonio Kast, aunque el nuevo gesto de respaldo no fue acompañado por palabras. El Gobierno no quiere hablar más de los erosivos escándalos Adorni Air y Adorni Propiedades. Y de $LIBRA, claro, mucho menos.

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Sin embargo, el jefe de Gabinete aparece cada vez más complicado en la misma Justicia federal que sólo la pisa, la guarda y la amasa en el Libragate.

El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó ayer una nueva serie de medidas de prueba para determinar si Adorni incurrió en enriquecimiento ilícito. Por un lado, pidió a Migraciones, aeropuertos y compañías aéreas información sobre los viajes del funcionario y su esposa, Bettina Angeletti. Además, solicitó informes sobre los inmuebles de la sociedad conyugal a los registros de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Por último, comenzó a tirar del hilo de la escritura de la propiedad en Caballito, adquirida por el investigado gracias a sendos préstamos extendidos por las dos jubiladas que la habían comprado pocos meses antes: esta semana declararán el propietario original, el exfutbolista Hugo Morales, y la escribana Adriana Nechevenko, habitué del despacho de Adorni en la Casa Rosada.

"'Se lo puede bancar a Adorni, pero hasta un punto, porque después te complica. Esta no es la manera. El día que tenga una imputación en la Justicia, se tiene que terminar’, es el análisis duro de una fuente encumbrada del Gobierno que cree que la paciencia con el jefe de Gabinete se va a terminar pronto", escribió Bernardo Vázquez en Clarín.

Si así fuera, la causa Aloe Vera promete nuevos y estrambóticos episodios. Paz Rodríguez Niell dijo en La Nación que "Adorni hipotecó también el departamento anterior en el que que vivía con su familia, en la calle Asamblea al 1100 de la ciudad de Buenos Aires, y registró que así obtuvo un préstamo de 100.000 dólares".

"El crédito se lo otorgaron –como en el caso del inmueble de Caballito que compró en 2025– dos mujeres. Les hicieron el préstamo a él y a su esposa, Bettina Angeletti. El crédito se instrumentó el mismo día –15 de noviembre de 2024– que Angeletti adquirió, de acuerdo con la información oficial, la casa del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz".

Si se repite, no es desliz. Es método. O modus operandi.

"Vayan y saquen"

El problema del Gobierno es que si no habla de Adorni ni de $LIBRA, debería hablar de los créditos del Banco Nación a los funcionarios libertarios que aprendieron a querer al Estado. Pero no, de eso tampoco se habla.

"Vayan y saquen", les aconsejó a todos los argentinos Toto Caputo en una –otra– entrevista en La Nación +. Se refería, claro, a los préstamos hipotecarios UVA del banco mencionado. El hombre es todo un aforista, un talentoso acuñador de frases memorables, como aquella de "comprá, campeón". Ahora nos deja otra perla.

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El ministro de Economía y las autoridades de la entidad aseguran que no hubo nada de irregular, más allá del listado de beneficiarios, entre los que se cuentan el asesor del Palacio de Hacienda y director del BICE Felipe Núñez, y el secretario de Finanzas Federico Furiase, viejos impulsores de la privatización de la entidad para que deje de prestar favores a la "casta".

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Sin embargo, se acumulan las presentaciones judiciales para que se esclarezcan unas cuantas dudas:

¿Por qué el Nación atendió tantos pedidos de funcionarios de la extrema derecha gobernante?

¿Fueron préstamos para la compra de primeras o de segundas viviendas?

¿De qué manera justificaron los receptores los ingresos necesarios para obtener el visto bueno?

¿Sus condiciones de funcionarios a tiro de despido los llevaron a evitar, como debían, la presentación de sus ingresos actuales y a hacer valer otros? ¿Cuáles?

¿Por qué aparece en el listado Federico Sharif Menem , sobrino de Martín y Lule Menem de sólo 24 años y quien tuvo su primera experiencia laboral en 2024 como secretario del Congreso?

, sobrino de Martín y de sólo 24 años y quien tuvo su primera experiencia laboral en 2024 como secretario del Congreso? Y, sobre todo, ¿cuál fue el mecanismo que le permitió acceder al préstamo hipotecario a Lorena Villaverde, quien debió atrincherarse en la Cámara de Diputados verse imposibilitada de asumir en el Senado debido a la difusión de una vieja causa por narcotráfico en Estados Unidos? La solicitud de esta, denunció el diputado socialista Esteban Paulón, había sido rechazada en la sucursal Cipolletti por estar bajo embargo, pero fue rescatada luego en Casa Central.

¿Estamos frente a la punta de un témpano que deja aún mucho por investigar o frente a un simple caso de generalizadas falencias éticas?

"En otro orden de cosas…"

Así cambiaría de tema el vocero de la voz engolada si volviera a hablarnos a los argentinos. Nos toca ahora mencionar, al menos eso, algo importante que podría pasar hoy en el mundo, según ratificó ayer Donald Trump. Aunque con él nunca se sabe.

"Todo Irán podría ser eliminado en una noche. Y esa noche podría ser la de mañana", dijo, en una conferencia de prensa en referencia a este martes.

"Están negociando ahora. Van bien, pero ya veremos qué pasa. El martes a las 20 [21 de la Argentina] es el límite. Después de eso, se quedarán sin puentes y sin centrales eléctricas. Volverán a la Edad de Piedra", amenazó en lo que constituye, por involucrar objetivos netamente civiles –también aludió a plantas de desalinización de agua–, un anticipo de posibles crímenes de guerra.

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Aunque Irán tendría con qué responder en perjuicio de Israel y sus vecinos árabes, y ya avisó que en caso de ataque total se sacará los guantes, Wall Street eligió creer que el Apocalipsis no se producirá hoy y cerró en alza. Con todo, el petróleo volvió a reflejar la tensión y subió para consolidarse por encima de los 113 dólares por barril.

Captura de pantalla 2026-04-06 a la(s) 8.05.40p.m. Fuente: MarketWatch.

¿Será hoy el día de la verdad o Trump anunciará una nueva prórroga para seguir negociando? ¿Aceptará Irán la pretensión estadounidense de concretar un cese del fuego para negociar luego, durante un mes y medio, un acuerdo final o insistirá en un arreglo total? ¿Admitirá por último, como exige Trump, entregarle a Estados Unidos el estrecho de Ormuz, resignar el uranio que enriqueció al nivel crítico del 60%, poner fin a su programa nuclear y limitar la disponibilidad y alcance de sus misiles? ¿Acatará, en definitiva, lo que se parece a una exigencia de rendición incondicional?

Cosas trascendentes se juegan en el mundo mientras la Argentina se entretiene con los avatares de su berretocracia.

Que tengas un muy buen día. Hasta mañana.