El GPS electoral de Karina Milei, en modo recalculando

El GPS electoral de Karina Milei se la pasa recalculando y La Libertad Avanza (LLA) tiene en claro el destino final: buscar la reelección de Javier Milei , pero el camino comienza a ser difuso. Errores propios no forzados, que terminaron siendo coronados esta semana con el desafío público de Patricia Bullrich a su jefatura, marcan un incierto punto de partida hacia el 2027 violeta.

Después de que las elecciones de 2025 le dieran la razón a El Jefe, quien, a contramano de los consejos de su archirrival Santiago Caputo , pregonaba el purismo para las listas libertarias, todo indicaba que su voz no sería cuestionada para el próximo diseño electoral. Pero, como Mauricio Macri sentenció para la historia de los memes políticos, pasaron cosas.

El patrimonio de Manuel Adorni , quien por ahora logra seguir siendo el jefe de Gabinete gracias al respaldo de la hermana presidencial, se convirtió en una bomba atómica al interior del oficialismo y quedó descartado como candidato a jefe de Gobierno porteño. La vacante abrió una pulseada subterránea con múltiples posibles finales.

Desde entonces, ocurrieron dos cosas hasta entonces inéditas en el ecosistema mileísta. Una fue que Caputo, por primera vez, blanqueó su pelea con “los Menem”, una etiqueta que durante todo 2024 usó su entorno para evitar confrontar con Karina. El asesor acusó a Martín Menem de tuitear desde una cuenta trucha (como las tantas que tiene el propio Caputo) en contra suyo, pero también sobre la higiene presidencial y hasta metiéndose con El Jefe.

El escenificado reencuentro en el tedeum con el que Milei intentó pasar de página la interna se diluyó apenas Caputo se limpió la mano luego de habérsela estrechado a Lule Menem , frente a una cámara de testigo.

santiago-caputo-y-lule-menem-se-mostraron-juntos-tras-los-cruces-por-redes-sociales-foto-captura-de-xslcaputo-TM466B434VB3PI6UEUVGY6C574.jpg Santiago Caputo y Lule Menem.

Lo segundo que ocurrió, y que hasta hace unos meses era impensado, es que alguien desafiara no solo una, sino dos veces a Karina y sobreviviera para contarlo. En base a la doctrina Espert (esa que sostiene que la figura en cuestión debe responder a su electorado, que le pide gestos de transparencia), Bullrich comenzó primero instando a Adorni a presentar “de inmediato” su declaración jurada. Milei salió a aclarar que el vocero ya la tenía casi lista y que en breve la enviaría a la Oficina Anticorrupción. Este domingo se cumple un mes de la promesa presidencial y al parecer Adorni la enviaría luego de que arranque la Copa del Mundo FIFA.

Argumentando “objeción de conciencia” y previo a hablarlo con Milei (que no retuvo el momento en el que ella puso a su disposición la renuncia a la jefatura del bloque), Bullrich contrarió la voluntad presidencial de retirar el pliego de Verónica Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. Si bien al momento de votar se abstuvo, el round contra ambos hermanos ya lo había ganado.

“Patricia hace su juego. Mientras Milei pierde parte de su núcleo duro en las encuestas, ella lo consolida, porque su electorado le reclama estas posturas de republicanismo”, analiza un experto que transita en ambas trincheras.

A.M. y D.M.

“Está todo parado hasta el Mundial. Después se activarán las reuniones para definir”, prometían semanas atrás en la Casa Rosada sobre la futura estrategia electoral libertaria. Ante la crisis, las reuniones de la mesa política dejaron de pensar tanto en la política y pasaron a ser demostraciones pictóricas de respaldo a Adorni, primero, y de unidad a pesar de las diferencias, después. En el medio, el Gobierno sigue desorientado en lo más básico: ¿qué hacer con las PASO si los aliados no acompañan su eliminación? La “O” de obligatorias podrías convertirse en “O” de optativas.

El augurio de Macri de que el PRO tendrá un candidato propio en 2027 fue tomado con sorna por un sector de la Casa Rosada. Gran parte del oficialismo cree que es apenas una amenaza para intentar acordar porque su desvelo es retener la Ciudad, el bastión amarillo.

Pero otros advierten lo obvio: si el PRO compitiera por afuera, por más marginal que fuera su perfomance, podría poner en riesgo el objetivo reeleccionista de Milei. Para justificarlo muestran los comicios porteños del año pasado: Bulllrich, apoyada por ambos espacios, obtuvo 20 puntos más que Adorni yendo en soledad.

PilarPatricia Patricia Bullrich recorrió Villa Lugano junto a Pilar Ramírez, mano derecha de Karina Milei en la Ciudad, tras sus críticas al Jefe de Gabinete de Ministros.

Es el mismo argumento de Bullrich para tejer acuerdos. Igual, la senadora se cansa de transmitir que prefiere aspirar a un cargo nacional antes que ser jefa de Gobierno porteña: “ir de vicepresidenta”, responde si le preguntan; “presidenta”, imagina la parte del Círculo Rojo que le picó el boleto a Milei. Su equipo, encuestas en mano, le insiste con ir a lo seguro: la Ciudad.

Un sector del Gobierno, el más pragmático, apuesta a cortar por lo sano y le llevará la sugerencia a Milei de que le ofrezca ya la vicepresidencia a Bullrich: “Es la única forma de alinearla y la comprometés para que no haga más estas cosas”. El Presidente no suele seguir este tipo de consejos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KarenReichardt1/status/2062979233123541303&partner=&hide_thread=false Ojalá !!!!!! — Karen Reichardt1 (@KarenReichardt1) June 5, 2026

La diputada Karen Reichardt arrancó el operativo clamor por la fórmula Milei-Bullrich en Twitter.

Para coronar una semana de rebeldía, la exministra realizó dos movimientos que alertaron a la Casa Rosada: se mostró en Mendoza con su excompañero de fórmula y gabinete Luis Petri y le dio la bienvenida al bullrichismo al exradical con peluca Mariano Campero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mariano_campero/status/2062530644052173222&partner=&hide_thread=false Reunión con la senadora Patricia Bullrich; trabajando para empujar las transformaciones que lidera el presidente Javier Milei.@JMilei @PatoBullrich pic.twitter.com/FVvtIixKY6 — Mariano Campero (@mariano_campero) June 4, 2026

Ambos diputados comparten dos cosas: tienen aspiraciones en sus provincias (Mendoza y Tucumán, respectivamente) y no estarían siendo tenidos en cuenta por el karinismo para el 2027.

La supuesta caída en desgracia del extitular de Defensa, otrora gran abrazador presidencial en reuniones de gabinete, puede explicarse desde lo político, ya que el Gobierno necesita el apoyo legislativo de Alfredo Cornejo; como desde lo personal, luego de que la esposa de Petri, la periodista Cristina Pérez, criticara el nivel de vida de Adorni. En Tucumán, provincia que forma parte de la región de influencia de los Menem, intenta hacer todos los deberes para ser candidato el efímero ministro del Interior Lisandro Catalán.

¿Y el purismo dónde está?

El promocionado pacto de no agresión con Cornejo podría replicarse en otras provincias, tal como sugería Caputo en 2025, pero la secretaria general de la Presidencia no lo tomó en cuenta. Ahora, la Casa Rosada parece seguir el mismo libreto: gobernabilidad este año, a fuerza de acuerdo con mandatarios, y tejer las alianzas necesarias en 2027 para conseguir la reelección.

A esto podría sumarse la posibilidad de que Diego Santilli sea el representante de LLA para buscar la gobernación bonaerense y que Bullrich compita en la Ciudad. Frente a este escenario, no pocos libertarios se preguntan: “¿Dónde está el purismo karinista?”.

Bullrich y Karina Milei 2 Karina Milei y Patricia Bullrich (de espaldas).

La tesis de una candidatura porteña de Bullrich avalada por Karina se sustenta en el mal menor: El jefe prefiere contenerla en la Ciudad para evitar que vaya más arriba. Una alquimia comenzó a flotar en el oficialismo: ¿y si Santilli regresa al territorio porteño?

Los auspiciantes de esta martingala razonan que frente a un escenario más que probable de desdoblamiento bonaerense, los intendentes peronistas jugarán todas sus cartas para retener sus municipios, por lo que se volvería muy difícil para LLA quedarse con la gobernación. Por eso, concluyen, al oficialismo le convendría jugar un candidato muleto.

Los bien pensados dirán que Karina evitó quemar a su mejor candidato y los mal pensados, que se jugó un pleno: si el apellido presidencial sigue fuerte y sirve para actualizar el eslogan -como ser “(Sebastián) Pareja es Milei”- podría llegar a poner a un puro a pelear por el sillón de la residencia de calle 6 de La Plata. Es un revival del mantra libertario: ¿y si sale bien?

“El Colo está 100% enfocado en provincia, quiere ser gobernador”, dice santillismo sobre un eventual cruce de la General Paz. Con todo, reconocen que el tema está “dando vueltas”. No es de extrañar, considerando el pasado porteño del ex vicejefe de Gobierno porteño y el antecedente de la mudanza de regreso de María Eugenia Vidal.

Como daño colateral de la jugada, Karina se vengaría de Bullrich, quien, a diferencia del Colorado, sí está afiliada a LLA: le cortaría uno de sus posibles caminos electorales. No sería la primera decepcionada por un volantazo de El Jefe a último momento. El GPS libertario sigue pensando.