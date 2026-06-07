Axel Kicillof y Máximo Kirchner pausaron la interna y volvieron hablar para coordinar el velorio del Indio

La muerte del Indio Solari provocó un hecho político inesperado: Axel Kicillof y Máximo Kirchner volvieron a hablarse después de meses de tensión . Enfrentados por la disputa de poder dentro del peronismo bonaerense, el gobernador y el líder de La Cámpora mantuvieron varias conversaciones para organizar el velorio público del músico en Avellaneda.

El primero en tomar contacto con el entorno del cantante fue Kirchner, quien se presentó en la vivienda del cantante en Parque Leloir pocas horas después de conocerse el fallecimiento. El líder camporista mantenía desde años un vínculo personal con Solari, su mujer Virginia Mones Ruiz y su hijo Bruno, y funcionó como mediador de la familia con el mundo político para la despedida final del Indio.

Desde el gobierno provincial, el ministro de Seguridad, Javier Alonso , coordinó con el abogado de la familia el operativo en la casa de Parque Leloir y quedó a cargo de la seguridad para las exequias públicas. Fuentes del gobierno bonaerense precisaron que Alonso estuvo en contacto con un responsable legal de la familia desde el viernes temprano para gestionar el traslado del cuerpo y el operativo judicial.

Kicillof llegó este domingo a las 9 al velorio del Indio Solari en el Polideportivo José María Gatica de Villa Domínico, en Avellaneda, donde miles de fanáticos aguardan para despedir al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota El gobernador ya había expresado su… pic.twitter.com/fB3VZtNYpB

Según pudo saber Letra P , Kicillof y Kirchner mantuvieron una serie de conversaciones que se extendieron durante varias horas. El diálogo comenzó el sábado por la tarde, cuando el estadio de Racing Club aparecía como la opción más firme para la despedida, y continuó hasta que la familia del músico resolvió cómo sería el homenaje. Desde el gobierno bonaerense aseguran que ambos dirigentes analizaron alternativas y buscaron llevar tranquilidad al círculo íntimo de Solari.

La decisión del adiós final

Uno de los puntos centrales de esas conversaciones fue el lugar del velorio. La elección final del Polideportivo José María Gatica de Villa Domínico involucró a un tercer actor: el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, a quien tanto el gobernador como Kirchner sumaron al diálogo para destrabar la definición.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2063638927064351214?s=20&partner=&hide_thread=false Con un operativo coordinado por Kicillof, miles de fanáticos despiden al Indio Solari en Villa Domínico



La Provincia dispuso ambulancias, un hospital móvil y más de 1.500 efectivos para acompañar una despedida histórica pic.twitter.com/BKKwyqoSGX — LETRA P (@Letra_P) June 7, 2026

La última palabra la tuvo la familia. Desde el gobierno bonaerense destacaron que la definición sobre la despedida correspondía exclusivamente al entorno de Solari y que la intervención de los dirigentes se limitó a colaborar en la evaluación de las alternativas disponibles y acompañar la decisión.

Pelea en stand by

La tregua no implica una reconciliación. Kicillof y Kirchner siguen enfrentados por la conducción del peronismo bonaerense y las conversaciones de los últimos días no modifican esa disputa. Sin embargo, en el PJ algunos dirigentes creen que la muerte del Indio Solari dejó un efecto político inesperado: reactivar un canal de comunicación que parecía completamente clausurado.

Kicillof llegó este domingo al Polideportivo Gatica cerca de las 9, antes de que abrieran las puertas al público y de que llegara la familia del músico. El gobierno provincial tiene a cargo la organización del operativo, con la colaboración del municipio de Avellaneda. El gobernador ya había sintetizado su postura el día anterior: "Despedimos a un artista, pero sobre todo a un héroe argentino".