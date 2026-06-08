¿La economía de 2027 le alcanzará a Milei?

La puesta en marcha del GPS electoral tanto en el gobierno de Javier Milei como en el peronismo , cuyo ordenamiento viene complicado , no atina aún a mostrar caminos despejados y marca un exasperante "recalculando" . ¿Pactar para copar el centro o apostar a la agonía de la grieta? En el primer caso, ¿con quién, hasta dónde y con qué concesiones? La cuestión es que el dispositivo no va a señalar un rumbo ni una estrategia sólida mientras la economía no termine de mostrar sus cartas .

Dado lo que puede esperarse de ella en los próximos meses, ¿qué le alcanzaría al oficialismo y qué a la oposición para ganar el duelo de 2027?

"El futuro ya llegó", como dijo para siempre el Indio Solari . Ya que estamos, ¿por qué no mechar en el desPertar de hoy algunos versos que dejó marcados a fuego en la cultura popular, al menos para no extrañarlo tanto ?

Hace casi 60 días , Toto Caputo aseveró que "los próximos 18 meses van a ser los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas". Era en abril.

Sobreactuando el rebote de gato muerto del mes precedente, el ministro de Economía anunció entonces el inicio de "un proceso virtuoso" que, lamentablemente, tampoco se verificó en mayo , según los datos disponibles. ¿Junio, julio, agosto? Más vuelo de gallina , probablemente.

Cuando Toto Caputo habló de 18 meses de gloria calculó un proceso que debía comenzar en abril y llegar justo a los comicios de octubre del año próximo. Señaló así el alcance de sus deseos y sus necesidades. Para lo que verdaderamente cuenta –lo electoral– debería empezar a conformarse con cada vez menos.

Esto remite a las preguntas del inicio: ¿qué tipo de economía necesitaría Milei para despejar desafíos externos y sugestivas rebeliones internas, y así asegurarse la reelecció n?; ¿qué, en cambio, el peronismo –la oposición verdaderamente existente– para aspirar a hacerse con una mayoría suficiente capaz de volver a creer en él?

Ibas corriendo a la deriva

Hasta hace poco, el Presidente –instruido al respecto por su propio olfato y por el análisis de Santiago Caputo– sostenía que el elemento excluyente del juicio final que se le realizará en las urnas era la eliminación de la inflación.

Como eso, que podría medirse en términos de un índice de precios que caiga, como mucho, por debajo del 10% anual, se demora bastante más allá que lo que vaticinan sus manuales monetaristas, comenzó a ponerle el ojo a la actividad interna, gélida, que no marca recesión técnica simplemente por el auge de las exportaciones de materias primas –agro, petróleo y, en menor medida, minería–, algo que la población no percibe.

image El litio, una de las vedettes del incipiente auge minero.

En efecto, los salarios, el consumo, la industria y el comercio –variables sacrificadas en el altar de la desinflación lenta– se han convertido en la gran amenaza económica al plan de reelección.

Violencia es mentir

El futuro es un albur, pero en lo inmediato importan las expectativas, las mismas que Toto Caputo trata de inflar prometiendo la inminencia de la mejor etapa de nuestras vidas, un crecimiento explosivo en 2027, recuperación fuerte de los ingresos populares y –macartista– "riesgo kuka" despejado tempranamente. Porque "la economía se va a imponer a la política" y "pronto va a quedar claro que el Presidente" va a ganar por paliza, reitera.

Las expectativas de los gurúes de la City –que moldean las del Círculo Rojo– están recopiladas en el Relevamiento de Expectativas de Mercado, la compilación de las proyecciones de los analistas privados de referencia que realiza mensualmente el Banco Central. El REM bosqueja la economía de 2027.

El futuro llegó hace rato

Los diez mejores pronosticadores de esta variable en el REM calculan que el Gobierno podría celebrar desde mayo una tendencia decreciente del índice de precios y la perforación del piso duro del 2% de inflación mensual recién en agosto. Ese evidentemente no será el mes en el que el IPC "comience con cero" como habían dicho los pifiadores seriales Milei y Caputo.

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Sin embargo, esas proyecciones se basan en una canasta de consumo que el jefe de Estado y su ministro decidieron mantener desactualizada para jugar con las décimas que la actual, que atrasa 20 años, subestima –y acumula– mes a mes. Así, el 1,9% previsto para agosto y septiembre e incluso el 1,8% de octubre y noviembre dicen poco, y no permiten descartar recaídas como las que ya hubo hace casi un año.

De ese modo, la inflación de este año superaría el 30%, sospechosamente similar a la de 2025, indicador de una meseta que el Gobierno no sabe interpretar. Para el año electoral, en tanto, el REM prevé una inflación del orden del 20%.

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De cumplirse eso, y de no mediar un recalentamiento de los precios debido a la incertidumbre electoral que se suele traducir en una mayor demanda de dólares, lo máximo que podría alegar Milei para recibir un nuevo voto de confianza es que la tendencia bajista justifica sus pócimas tóxicas. Lo que no podrá exhibir, tras todo un período de gobierno, es la derrota del fenómeno que había dado por descontada.

Esto hace que el Presidente comience a evaluar los estragos que su modelo y las anclas artificiales que le impone al IPC –dólar, salarios, jubilaciones y consumo pisados, más un superávit fiscal en buena medida dibujado e insustentable– le provocaron a la actividad interna.

La noche tira un salto mortal

"Tras la caída de 0,2% del EMAE [N. del R.: anticipo del INDEC de los datos de PBI] en enero y el desplome de 2,7% en febrero, la actividad registró una recuperación de 3,5% en marzo. Sin embargo, los datos disponibles sugieren que en abril la economía volvió a contraerse y los indicadores adelantados de mayo no evidencian un cambio significativo de tendencia, especialmente en las actividades más vinculadas al mercado interno", dijo el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

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La profecía de Toto Caputo se demora. De acuerdo con el REM, si el crecimiento promedio –entre sectores ganadores y perdedores– no se modificaría en 2027 respecto de su evolución actual, cabe imaginar que el Gobierno enfrentará en la campaña las mismas críticas que recibe hoy. Su dogma de que meter el consumo en una era de hielo sin fin es la forma de bajar la inflación a las trompadas no permite demasiado optimismo respecto de la evolución de los salarios, la industria y el comercio.

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El distrito más poblado del país, el que más aporta el PBI nacional, el más dañado –por su crónica discriminación en materia de coparticipación y, en base al modelo mileísta, por su estructura productiva, basada en buena medida en un tejido industrial con el que no hay piedad– suma más elementos al pesimismo de corto y mediano plazo.

Relevante: ese mismo distrito contiene, a la vez, las claves del futuro electoral del país tanto para Milei como para su gran némesis actual: Axel Kicillof.

Veámoslo un poco con tus ojos

Cabe poner el foco en la provincia de Buenos Aires, madre de las batallas gemelas que se avecinan: la económica y la electoral.

Cristian Girard, el encargado de recaudar impuestos –esto es de abastecer con recursos el presupuesto provincial– y hombre de la mesa económica de Kicillof, dijo que "los principales tributos vinculados al consumo, la producción, el empleo y las transacciones económicas volvieron a registrar caídas interanuales en mayo: Ingresos Brutos retrocedió 8,4%, el impuesto de Sellos, 11%, el IVA, 7,4% y el denominado impuesto al cheque, 2,9%. También se redujeron los recursos asociados al empleo formal, con caídas en las Contribuciones y Aportes a la Seguridad Social".

Mayo fue, recordó el director de ARBA, el décimo mes consecutivo de caída de la recaudación del IVA, tendencia que "no solo persiste sino que además se profundiza (…). Estamos frente al peor inicio de año en materia recaudatoria desde 2017".

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"Durante los 30 meses de gestión de Milei, las provincias llevan perdidos 52,6 billones de pesos, una caída del 14,3%" en concepto de transferencias no automáticas obligatorias, recursos coparticipables y la recaudación propia por la lógica del modelo, calculó, por su parte, el ministro de Economía bonaerense Pablo López.

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Girard reflexionó que la evolución de la recaudación supone uno de los indicadores más precisos para evaluar el desempeño de la economía, lo que, dadas así las cosas, expone "un escenario de creciente debilidad de la actividad productiva y comercial".

¿Así vendrá el futuro?

Nuestro amo juega al esclavo

Es dable esperar que Milei y el hombre que ejecuta sus visiones –incluso cuando no está de acuerdo, como en el desarme de las LEFI y ahora con nuevas desgravaciones cuando advierte que el superávit fiscal ya no se sostiene ajustando el gasto– concentren este año las subas de tarifas y el apretón de los salarios, de modo de mejorar en el margen los ingresos disponibles en año electoral. Todo mientras la inflación marche acorde al plan recalculado de un 20% en 2027, claro.

Para que eso ocurra, el Banco Central debe mantener el tipo de cambio bajo control, a despecho de compras privadas para atesoramiento que parten de un piso alto y crecerán, y de vencimientos de deuda previstos por 30.000 millones de dólares, demasiado incluso cuando el complejo energético ya pasó a generar tantas divisas como el agrícola.

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Para sortear esos escollos, el Central no solo acelera la compra de reservas, sino que busca abultarlas todo lo posible para contar con poder de fuego para mantener el dólar a raya… incluso si Donald Trump entra en cuarto menguante en las midterms de noviembre y, por eso, deja de mimar a Milei.

Según Clarín, la autoridad monetaria "prepara un paquete de 22.000 millones de dólares para contener al dólar el próximo año electoral", que se conformaría con el refinanciamiento de 6.000 millones de dólares que vencen el año próximo con bancos privados y acuerdos de monedas con China y el Banco Internacional de Pagos (BIS). Ya, en lo inmediato, Santiago Bausili buscará en Pekín la renovación del swap bilateral.

Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí

Si todo marchara bien, 2027 podría ser algo mejor que 2026 en inflación –muy lejos, con todo, del triunfo prometido por Milei allá lejos y hace tiempo– y parecido en términos de actividad.

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¿Le alcanzará con eso al Presidente para hacerse reelegir? ¿Cómo juzgará la ciudadanía sus resultados en cuestión de precios? ¿Le renovará la confianza por cuatro años, en la creencia de que el dolor de la receta aún se justifica?

En tanto, ¿el sufrimiento que su modelo le inflige al principal distrito electoral del país será problema de Kicillof o este lograría, como en los comicios legislativos locales de septiembre último, separar la paja del trigo de las responsabilidades?

Que tengas un muy buen día. Hasta mañana.