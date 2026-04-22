Patricia Bullrich no tiene los votos para eliminar las PASO y baraja alternativas

Javier Milei envió la reforma política al Senado y el tratamiento no será fácil. La jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich , no tiene los votos para eliminar las Primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y evalúa dos opciones: que sean optativas o que haya una interna cerrada de cada partido.

El proyecto arribó este miércoles e incluye dos capítulos polémicos: la opción de votar lista completa de una fuerza política -con todas las categorías- y una versión más dura de Ficha limpia , con más delitos incluidos y extendida a funcionarios del Poder Ejecutivo.

Bullrich supo a último momento que ingresaría por la cámara alta. El destino sorprendió, porque el texto fue trabajado por la diputada libertaria Giselle Castelnuovo . La rebelión del PRO, que puede evitar el cuórum en Diputados, fue clave para la decisión.

El partido de Mauricio Macri , como anticipó Letra P , no está dispuesto a eliminar las PASO sin una alternativa para definir candidaturas en un frente electoral. El expresidente no descarta repetir la alianza con LLA, pero quiere imponer condiciones. "No descartamos jugar una interna en las listas legislativas. Queremos tener la chance", explicó un diputado amarillo a este medio.

En la UCR tampoco están de acuerdo en borrar las PASO para siempre. El jefe del bloque en el Senado, Eduardo Vischi , tiene en carpeta un proyecto para que sean optativas, que Bullrich podría llevar a la Casa Rosada si tiene consenso.

INLEG-2026-40722643-APN-PTE

Los tiempos de Patricia Bullrich

Bullrich repetirá la modalidad de trabajo de la reforma laboral. Consiste en reunirse con los aliados (UCR, PRO y partidos provinciales), consensuar un texto y proponerlo ante Milei, o quien lo represente. No acepta tratar expedientes o artículos que no tengan chances de prosperar.

Bullrich tampoco quiere negociar en espejo con Diputados. "Si tiene modificaciones, insistiremos con nuestra versión", repite la exministra cuando le piden hablar con Martín Menem más seguido.

En el caso de las PASO, si la propuesta de no obligatoriedad que plantea la UCR no prospera, la exministra tiene otra opción en carpeta: una interna cerrada por cada partido, con formato digital. Esa idea, explican en su entorno, permitiría evitar la incidencia de no afiliados en una contienda partidaria.

Se trata de un plan de última instancia de la exministra de Seguridad por si se queda sin nada. Karina Milei, hasta ahora, sólo habilitó a repetir la suspensión de las primarias, si no no hay alternativa de eliminarla para siempre.

La discusión comenzará las próximas semanas, pero antes Bullrich quiere sondear los respaldos entre sus socios. Se necesitan 37 votos justos -la mitad más uno- y, si bien la mayoría de los partidos provinciales siempre se opusieron a las primarias, prefieren evaluar el panorama de 2027 antes de votar un cambio.

El casillero de la polémica

El proyecto tiene una depuración de los partidos políticos, que consiste en subir los pisos de afiliación para registrar un partido y los mínimos de votos exigidos para sostener la personería.

También hay artículos para transparentar el financiamiento de los partidos políticos, “permitiendo que personas y empresas aporten de manera regulada y trazable”, destacaron desde el oficialismo. El objetivo, explicaron a Letra P, es que el Estado contribuya a las fuerzas políticas reconocidas en forma permanente pero no se inmiscuya en las campañas, cuando pesará el poder de recaudación.

La iniciativa tiene otro cambio que no agrada a los aliados: la posibilidad de votar todas las categorías de una fuerza política, a través de un casillero incorporado en la Boleta Única Papel (BUP). Esta opción fue desechada de la BUP el año pasado, por pedido de los partidos provinciales. En la UCR y el PRO tampoco están de acuerdo, porque podría arruinar su plan de desafiar a Milei con internas para cargos legislativos.

El voto a lista completa sí podría agradarle al peronismo, que aspira a tener un candidato presidencial que arrastre sus votos a la nómina legislativa de todas las provincias. No será una negociación sencilla, porque para LLA es un cambio clave y lo peleará hasta el final.

WhatsApp Image 2026-04-22 at 18.14.21

Ficha Limpia ampliada

La otra novedad de la reforma es la incorporación de los artículos de Ficha Limpia, como se conoce al proyecto que prohíbe candidaturas a quienes hayan sido condenados, con ratificación de segunda instancia.

Como explicó Letra P, el PRO, Provincias Unidas y la UCR presentaron iniciativas de ley. La última propuesta fue el pasado martes de la diputada radical Pamela Verasay, que propone extender la inhabilitación por condena tanto a cargos electivos como a funcionarios designados.

En la reforma política, Ficha limpia tiene una versión más dura que el texto que se cayó el año pasado. Prohíbe postularse a cargos públicos electivos a toda persona que tenga una condena por delito doloso que haya sido confirmada en segunda instancia.

A diferencia de aquel texto, no restringe la sanción a condenas por casos de corrupción, un planteo del PRO, donde nunca quisieron ampliar los delitos alcanzados. Además, el proyecto extiende la restricción al Poder Ejecutivo: las personas inhabilitadas no podrán ser designadas como Ministros, Secretarios, directores de empresas estatales ni ocupar cargos jerárquicos. Será otro debate difícil.