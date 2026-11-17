Mauricio Macri, Cristian Ritondo y Soledad Martínez.

Mauricio Macri dio un volantazo este martes: el PRO anunció que acompañará la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La definición, comunicada por el partido durante la mañana, revirtió la resistencia que sostenía su conducción y le dio al gobierno de Javier Milei un respaldo para destrabar la reforma política.

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“También acompañamos la suspensión de las PASO y la eliminación de la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, para que sean designados por la Cámara de Diputados”, afirmó el partido en un comunicado, tras una reunión de mesa directiva encabezada por el expresidente.

La coartada del PRO El PRO abrió el texto con una ratificación de su demanda histórica de Ficha Limpia y reservó para los demás capítulos de la reforma una posición abierta a la negociación: consideró positivo discutirlos para construir consensos, sin anunciar un acompañamiento integral al proyecto oficial.

El cambio contrasta con lo dicho este lunes por el jefe del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling Lara, quien había ratificado la defensa de las primarias. Esa postura ya estaba bajo presión de los gobernadores. Ignacio Torres había reconocido que negociaba con la Casa Rosada los votos de las senadoras Edith Terenzi y Andrea Cristina, en un movimiento que exponía la distancia entre las necesidades territoriales y la posición de la conducción partidaria.

En el marco de la discusión sobre la reforma electoral, desde el PRO reafirmamos una posición que venimos sosteniendo desde hace tiempo: es fundamental avanzar con la aprobación de Ficha Limpia.



También acompañamos la suspensión de las PASO y la eliminación de la elección… — PRO (@proargentina) November 17, 2026 Diego Santilli, el buscador de votos En ese escenario, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, tomó las riendas de las gestiones con los aliados para reunir los apoyos que todavía le faltaban al oficialismo. Como informó este medio, el borrador negociado por el jefe de Gabinete reemplazó la eliminación definitiva de las PASO por una suspensión para 2027 e incorporó un sistema de colectoras para que distintas listas legislativas pudieran acompañar a una misma candidatura presidencial. También sostuvo Ficha Limpia, aunque con diferencias respecto de la propuesta del PRO. El comunicado amarillo respaldó la suspensión, pero no extendió ese aval explícito a las colectoras.

Para Milei, el giro despeja una resistencia política y fortalece la negociación parlamentaria de una reforma que la Casa Rosada considera central para su estrategia de reelección. Como viene contando Letra P, Karina Milei busca suspender las primarias tanto para dificultar el ordenamiento del peronismo como para evitar una competencia dentro del oficialismo. El respaldo del PRO acerca ese objetivo, aunque todavía debe traducirse en firmas y votos sobre un texto concreto: el anuncio partidario no equivale a un dictamen -el equipo amarillo no tiene firmas en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que se reúne este martes a las 15- ni garantiza la aprobación de todos los capítulos de la reforma.