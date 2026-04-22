Crisis en la Justicia bonaerense: defensorías colapsadas y presión sobre el procurador Julio Conte Grand

La crisis en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo y profundiza un escenario ya tensionado. Trabajadores de las defensorías oficiales endurecieron sus reclamos contra la Procuración General y apuntaron directamente al procurador Julio Conte Grand por la falta de respuestas ante el colapso del sistema de justicia .

El planteo no es menor. Bajo la consigna “Sin defensa no hay justicia”, empleados del Ministerio Público de la Defensa advirtieron que la falta de personal y recursos está afectando seriamente el acceso a la justicia , especialmente en los sectores más vulnerables.

La protesta se suma a una cadena de conflictos que atraviesa a toda la estructura judicial bonaerense y que ya incluye reclamos salariales de fiscales, pedidos de magistrados y cuestionamientos a la infraestructura de tribunales.

El nuevo petitorio presentado por trabajadores de defensorías oficiales expone un diagnóstico crítico y creciente.

Según detallaron, vienen presentando notas formales desde hace meses sin obtener respuestas concretas por parte de la Procuración General. La situación derivó en un estado de agotamiento generalizado por la sobrecarga de tareas y la falta de cobertura de cargos vacantes.

El documento plantea tres puntos centrales: la reiteración de reclamos sin respuesta, la sobrecarga laboral extrema y la exigencia de soluciones en un plazo perentorio de 30 días.

La advertencia es directa: si no se adoptan medidas urgentes, el sistema de defensa pública podría deteriorarse aún más, con impacto inmediato en el funcionamiento de los tribunales.

El reclamo también incluye la necesidad de ampliar las plantas técnico-administrativas y dotar de recursos básicos a las dependencias, muchas de las cuales operan con estructuras insuficientes frente al volumen actual de causas.

Defensorias oficiales

El rol clave de las defensorías en el sistema judicial

El conflicto pone en primer plano una pieza esencial del sistema judicial: las defensorías oficiales.

Se trata de organismos encargados de garantizar el derecho a la defensa de aquellas personas que no pueden acceder a un abogado particular. Intervienen en causas penales, de familia, niñez y otras áreas sensibles, donde el Estado debe asegurar representación legal efectiva.

Sin este engranaje, el sistema judicial pierde equilibrio.

La defensa pública no solo garantiza derechos individuales, sino que también sostiene el debido proceso. Sin defensores suficientes, las causas se ralentizan, se acumulan expedientes y se deteriora la calidad de las decisiones judiciales.

En ese contexto, el lema elegido por los trabajadores adquiere una dimensión estructural: sin defensa efectiva, el acceso a la justicia se vuelve meramente formal.

Conte-Grand 3 El procurador general bonaerense Julio Marcelo Conte Grand, actor central en la justicia provincial.

Conte Grand, en el centro de la escena

El foco del reclamo está puesto en la conducción del Ministerio Público. El procurador general Julio Conte Grand es la máxima autoridad del organismo que nuclea a fiscales y defensores oficiales en la provincia.

Su rol implica la administración de recursos, la organización del sistema y la definición de políticas de funcionamiento. En este caso, los trabajadores le reclaman una intervención directa para gestionar mayor presupuesto o reasignar partidas que permitan fortalecer las defensorías.

Desde el sector sostienen que el silencio administrativo agrava la crisis y acelera el deterioro del servicio de justicia.

El planteo también tiene una dimensión política: la Procuración General es un actor central dentro del esquema institucional bonaerense y su capacidad de respuesta impacta de forma directa en el funcionamiento del sistema judicial en su conjunto.

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Un reclamo que se suma a un conflicto generalizado

El conflicto en las defensorías no es aislado. Se inscribe en un contexto más amplio de tensiones dentro del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires.

En paralelo, fiscales reclaman recomposición salarial y denuncian desgaste por guardias permanentes; el Colegio de Magistrados exige participación en las paritarias; trabajadores judiciales advierten sobre deficiencias edilicias y falta de insumos; y sectores de jubilados cuestionan recortes en sus haberes.

A esto se suman problemas de seguridad en tribunales, expuestos por episodios recientes de violencia que reactivaron la discusión sobre las condiciones de trabajo en el ámbito judicial.

El resultado es un sistema atravesado por múltiples frentes de conflicto que convergen en un mismo punto: la insuficiencia de recursos y la falta de respuestas institucionales sostenidas.

expedientes

Un sistema bajo presión

El agravamiento del reclamo en las defensorías refuerza una señal que ya recorre toda la Justicia bonaerense: la crisis dejó de ser sectorial y adquiere características estructurales.

Con cada nuevo frente de conflicto, aumenta la presión sobre tres actores clave: el gobierno de Axel Kicillof, la Suprema Corte de Justicia provincial y la Procuración General.

El desafío es evitar que la acumulación de tensiones derive en una crisis mayor que impacte de lleno en la prestación del servicio.

Por ahora, el mensaje de los trabajadores de la defensa pública es contundente: sin inversión, sin personal y sin decisiones políticas concretas, el acceso a la justicia empieza a resquebrajarse desde uno de sus pilares más sensibles.