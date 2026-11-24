Con el 46,4% de los 4.134 créditos entregados en mora, el gobierno bonaerense de Axel Kicillof aprobó un esquema de refinanciación para los beneficiarios del programa Buenos Aires Crea , que incluye una rebaja de la cuota mensual y la quita de intereses punitorios y moratorios, según los casos.

La resolución 2071 del Instituto provincial de la Vivienda publicada en el Boletín Oficial bonaerense este martes, el mismo día en que el INDEC confirmó el ingreso del país en "recesión técnica" , dispuso para los adjudicados en situación de mora de tres o más cuotas consecutivas, la extensión del plazo de cancelación del crédito en un 50% por ciento en relación a las cuotas restantes, y la condonación de la totalidad de los intereses punitorios y del 80% de los intereses moratorios.

Fuentes del organismo dependiente del ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano precisaron a Letra P que en la actualidad hay 1.918 créditos con algún grado de atraso (768 en mora temprana y 1.150 a intimar) y que con esta medida "se beneficia a esas familias pero también a las 2.193 que hacen el esfuerzo de estar al día, que potencialmente podrían reducir el monto de su cuota mensual".

#DatoINDEC La actividad económica cayó 1,2% interanual en septiembre de 2026 y subió 1,1% respecto a agosto en la medición desestacionalizada https://t.co/G2GfQEIalq pic.twitter.com/YNKlnSRjZ2

Para el caso de las personas en situación de mora temprana, esto es, deudores de una o dos cuotas mensuales, se extiende el plazo de cancelación del crédito en un 50% en relación a las cuotas restantes y se condonan los intereses moratorios en un 80%. Los adjudicados que no se encuentran en situación de morosidad, tienen la posibilidad de extender el plazo de cancelación del crédito en un 50% en relación a las cuotas restantes.

La resolución establece que las nuevas condiciones serán optativas y deberán ser aceptadas expresamente por los beneficiarios. La adhesión se realizará a través del domicilio electrónico declarado al momento de solicitar el crédito y estará disponible hasta el 31 de diciembre.

Si recibiste un crédito #BuenosAiresCREA y querés regularizar el pago de tus cuotas, esta info es para vos. pic.twitter.com/D5uNyNKQjz — Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano (@MinHabitatPBA) November 16, 2026

Por otra parte, para determinar el capital teórico a devolver, se aplicará un criterio calendario. Si la adhesión se formaliza hasta el día 15 del mes, o el día hábil inmediato posterior, se tomará como base de cálculo el coeficiente Hogar BA correspondiente al mes anterior. Si la adhesión se formaliza después del día 15, o del día hábil inmediato posterior, se tomará como base del cálculo el coeficiente Hogar BA del mes en curso.

Buenos Aires CREA

El programa Buenos Aires CREA es un crédito no bancario que entrega el Instituto de la Vivienda. Fue creado en 2022 para financiar reformas, refacciones y ampliaciones de viviendas de hogares bonaerenses, mediante créditos destinados a mejorar las condiciones de habitabilidad.

Los créditos se otorgan en Unidades de Viviendas (UVIs) que acompañan la actualización de los precios de la construcción. Y la cuota se actualiza a través de la fórmula Hogar, pensada para que no supere el aumento promedio de los salarios.

La devolución del préstamo tiene un plazo de 3 a 6 años, según la línea de financiamiento elegida, con un período de entre 6 a 12 meses para comenzar a pagar las cuotas.