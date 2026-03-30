Javier Milei cumple, las universidades agonizan

Abril de 2024. Toto Caputo y Javier Milei, los rostros del ajuste en la marcha en defensa de las universidades (Foto: NA).

No habrá clases esta semana en las universidades nacionales. Los gremios docentes iniciaron este lunes un paro de 72 horas que se junta con los feriados del jueves y el viernes y se suma a la protesta que protagonizaron del 16 al 20 de este mes. Javier Milei está cumpliendo: bajo su motosierra, el sistema público de educación superior agoniza.

El corresponsal de Letra P en La Pampa, Juan Pablo Gavazza , recogió el viernes la desesperación de las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), reunidas el viernes en un plenario celebrado en Santa Rosa, por el colapso que produce el Gobierno , a partir de una política feroz de ajuste y desfinanciamiento, en las casas de altos estudios estatales y en la red pública de agencias de investigación científica.

El funcionamiento de las universidades “lejos está de quedar garantizado” en el resto de 2026, advierte Gavazza y señala que “el vaciamiento (de las casas de estudios) impacta en el día a día por múltiples costados: dificultades para pagar los servicios, becas que se caen, estudiantes que abandonan los estudios y vuelven a sus localidades de origen...”.

La crisis se traduce en la virtual parálisis de la actividad académica por la escalada de protestas sindicales: docentes y no docentes reclaman la aplicación de la ley de financiamiento universitario, la norma que el Gobierno confirmó que no cumplirá , y una recomposición urgente de los salarios, que se cayeron como un piano desde la llegada de Milei a la Casa Rosada .

En el plenario del viernes, las autoridades universitarias presentaron un informe con números de catástrofe:

- Desde el inicio de la gestión de Milei, las casas de estudios perdieron el 45,6% de sus recursos;

- Los salarios docentes tendrían que recomponerse un 47,5% para equiparar el poder adquisitivo que tenían justo antes del ascenso de Milei al poder;

rectores en la unlpam Las autoridades de las universidades nacionales, reunidas el viernes en La Pampa.

- El poder adquisitivo de las partidas correspondientes a gastos de funcionamiento de las universidades nunca superó el 64% del nivel que tenía en enero de 2023: actualmente se encuentra en torno al 40% de esos valores;

- El programa de infraestructura universitaria tuvo ejecución cero en 2024 y 2025 y ahora fue eliminado del presupuesto;

- Las becas Progresar pierden entre el 75% y el 96% de su valor real.

Las universidades, peor que nunca

“Las universidades muchas veces tuvimos dificultades, pero nunca estuvimos tan mal como ahora”, advirtió el flamante presidente del CIN, Franco Bartolacci, en una charla con este portal. "El escenario es extremadamente delicado", abundó el rector de la Universidad Nacional de Rosario.

franco-bartolacci-17092025-2100710 Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y flamante presidente del CIN, el consejo que reúne a las autoridades de todas las universidades nacionales del país.

"Tenemos problemas en todas las dimensiones de la vida de nuestras universidades, pero la más angustiante, acuciante y urgente es la situación salarial de docentes y no docentes. Nadie reclama holgura en un contexto donde muchos sectores de la economía la están pasando muy mal, pero sí un salario digno para quienes forman a las futuras generaciones de profesionales", que hoy "perciben un salario de miseria", denunció.

Javier Milei expulsa cerebros

Además, los rectores expusieron el deterioro y el desfinanciamiento “sin precedentes que atraviesa el sistema científico tecnológico del país” y precisaron que en 2025 el poder adquisitivo de las partidas para el fortalecimiento de la ciencia y la técnica equivale al 38,05% de lo ejecutado en 2023.

También adviertieron que los estudiantes que no son nativos de las ciudades sede de las universidades donde cursan abandonan las carreras y se vuelven a sus pagos de origen porque sus familias no pueden sostener los gastos que implica estudiar lejos de casa.

Las mentes más brillantes, en tanto, se van del país porque sus proyectos de investigación están paralizados por la asfixia financiera, además de que sus ingresos no les permiten sostener los costos fijos básicos de la vida cotidiana. Las universidades y los centros de investigación de Europa y Estados Unidos se las disputan por la calidad de su formación. No le pagan bien, pero les garantizan una susbsistencia digna y el desarrollo profesional que la Argentina del milagro anarcocapitalista les niega.

NASA CNEA energía nuclear Protesta frente a la CNEA por el ajuste de Javier Milei.

Un botón de muestra: Ingenieros top de la CNEA ganan $1,5 millones y se van a trabajar afuera, se titula una nota que publicó Letra P el mes pasado. “Con salarios desplomados, el organismo sufrió más de 300 salidas desde 2023”, apunta Francisco Aristi, el autor del artículo, y remarca: “Son especialistas formados en el país”, una inversión que terminan usufructuando otros.

El colapso de las universidades, una crisis anunciada

En 2023, en su condición de candidato a presidente, Milei prometió que la motosierra hincaría sus dientes sobre las universidades nacionales, que identificó como nidos de corrupción de la casta.

También, prometió dejar ¡afuera! de la estructura del Estado al Conicet: de la producción de conocimiento se ocuparía el sector privado, que no se entretiene con agujeros negros y otras fantasías.

Embed - JAVIER MILEI I "Al CONICET como existe hoy hay que cerrarlo"

Ya presidente, el economista empezó a cumplir sus promesas en el verano mismo de 2024, con un recorte brutal de las becas de la más reconocida de las agencias de investigación del país.

Este portal reaccionó con una producción especial para la que convocó a hombres y mujeres de ciencia que advirtieron sobre la relevancia de la producción de conocimiento para el desarrollo soberano de un país y advirtieron que el desmantelamiento del sistema de investigación científica puede concretarse en meses, pero su recuperación puede demandar años, acaso décadas.

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Después, congeló el presupuesto de las universidades y vetó la ley de financiamiento que sancionó el Congreso. Multitudes marcharon para repudiar el ataque a la Universidad Pública, un cromosoma hipersensible del AND nacional en tanto define un rasgo identitario de la clase media, músculo poderoso de la fuerza social argentina.

Marcha universitaria Abril de 2024. La clase media profesional, protagonista de la marcha en defensa de las universidades nacionales.

A Milei esas protestas no le movieron ni uno de sus pelos revueltos y acaso tenga razón: no debe ser un tema importante. En 2023 lo había llevado en andas hasta la Casa Rosada el 56% de las personas que votaron en el ballotage y en 2025 lo fortaleció el 44% de los votos que obtuvo en las legislativas.

O sea: Milei promete, Milei cumple y las nuevas mayorías –o robustas primeras minorías- bancan.

Ergo: la destrucción del sistema soberano de producción de conocimiento y la maquinaria de generación de recursos humanos altamente calificados, presuntamente fundamentales en la era más vertiginosa de innovación tecnológica que registre la Humanidad, no debe ser un escollo para la construcción de la Argentina potencia que el Presidente imagina para dentro de 30 años.

El mercado, asegura, proveerá. Y la sociedad, al menos por ahora, elige creer.