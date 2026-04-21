Dato del INDEC: industria y supermercados confirman que las ventas no repuntan y anticipan más despidos

El INDEC reveló que supermercados e industria manufacturera proyectan que no se reactivará el consumo y anticipan más despidos

El INDEC difundió este martes encuestas de expectativas que muestran a la industria y al consumo sin recuperación: ventas estancadas en supermercados, pedidos en retroceso y perspectivas mayormente negativas. La debilidad de la demanda domina el escenario y aumenta la proporción de empresas que anticipa despidos.

La caída del consumo interno se consolida como el principal freno para la actividad económica. Mientras el empresariado fabril y del comercio proyecta un trimestre de estancamiento y reducción de plantillas, el Gobierno defiende el fin del modelo basado en el consumo y pide "paciencia" frente a la recesión .

Los últimos informes del Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ) revelan un panorama crítico para el entramado productivo. La industria manufacturera opera con una confianza negativa del -18,3% en marzo último, mientras que los supermercados enfrentan un desplome en las ventas que obliga a achicar estructuras. Con la demanda interna insuficiente como principal obstáculo, más del 24% de los comercios y el 17% de las fábricas ya anticipan despidos.

Los últimos datos de la Encuesta de Tendencia de Negocios en supermercados y autoservicios mayoristas confirman que el consumo masivo no logra recuperarse. En marzo, el 37,3% de las empresas calificó la situación comercial como “mala”, frente a apenas un 5,3% que la consideró “buena”, lo que arroja un balance negativo de -32,0%.

El informe reveló que el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) se ubicó en -6,2%, consolidando un clima de cautela en el sector.

Además, la demanda vuelve a aparecer como el principal problema, ya que el 58,7% de las firmas la identifica como el principal factor que limita el crecimiento de la actividad comercial.

Menos pedidos y ajuste en empleo

Las expectativas para el trimestre abril-junio 2026 no muestran un rebote claro. Si bien el 69,3% de las empresas cree que la situación se mantendrá igual, un 14,7% anticipa un empeoramiento.

El dato más relevante está en la cadena comercial, debido a que el 24% de las empresas prevé reducir sus pedidos a proveedores, mientras que sólo el 1,3% espera aumentarlos.

En ese contexto, el 24,0% de las firmas proyecta reducir personal y ninguna prevé aumentarlo, en las que el ajuste en los puestos de trabajo aparece como una variable en juego.

Industria con pesimismo extendido

El panorama industrial es más contractivo. El Indicador de Confianza Empresarial se ubicó en -18,3% en marzo, profundizando el sesgo negativo.

El dato más crítico es la cartera de pedidos. El 50,9% de los industriales señala que la "demanda interna insuficiente" es el factor que actualmente limita su producción; con un balance de -48,0%, lo que refleja una caída sostenida de la demanda.

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A su vez, el 31,3% de las firmas califica la situación empresarial como “mala”, frente a apenas un 6,2% que la considera “buena”.

Producción estancada y sin señales de rebote

Las expectativas hacia adelante no muestran un cambio de tendencia. Para el trimestre abril-junio, el 64,8% de las empresas no espera variaciones en la producción; el 20,1% anticipa una caída; y sólo el 15,1% prevé una mejora.

El balance es negativo (-5,0%), lo que confirma que el escenario predominante es de estancamiento con sesgo contractivo.

En paralelo, la demanda interna sigue siendo el principal límite, ya que el 52,5% de las empresas la señala como el mayor obstáculo para aumentar la producción.

Empleo y precios

El ajuste también se traslada al mercado laboral industrial. Según el relevamiento, el 17,3% de las empresas prevé reducir su dotación; sólo el 3,7% planea aumentarla. Además, el 18,7% anticipa una reducción en las horas trabajadas, otro indicador de menor actividad.

A pesar del freno en la actividad, las empresas continúan ajustando precios. En supermercados, el 65,3% aumentó precios en marzo y el 69,3% prevé nuevas subas, con el consecuente impacto en el nivel de inflación.

En la industria, el 38,2% espera incrementos en los precios de venta durante el trimestre, aunque la mayoría (53,3%) anticipa estabilidad.

El relato oficial sobre el consumo

Frente a este escenario, el Gobierno sostiene su diagnóstico. El ministro de Economía, Toto Caputo, afirmó que "un crecimiento basado en el consumo no es un crecimiento sano y duradero", afirmó, al sugerir que la caída actual es una suerte de "desintoxicación" necesaria.

Con esta lógica, interpreta la falta de ventas como el fin de conductas distorsionadas por la inflación: "Si la gente tiene miedo de tener pesos en el bolsillo, se sobrestockea con 48 sachets de leche", dijo la semana pasada en American Chamber of Commerce (Amcham).

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Incluso el presidente Javier Milei, tras conocerse el 3,4% de inflación de marzo, redobló su apuesta por la ortodoxia. También en el ámbito del Amcham Summit, el mensaje fue claro: no habrá estímulos al bolsillo para reactivar el mercado interno. Para el Ejecutivo, que los precios dejen de subir es la prioridad absoluta, incluso si el costo es una recesión que ya empieza a erosionar los niveles de empleo.