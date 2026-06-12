Desafío juventud: Axel Kicillof lanzó una campaña masiva de afiliación al PJ bonaerense

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , lanzó la campaña de afiliación al PJ bonaerense tal como había adelantado al asumir la presidencia, para sumar nuevos integrantes al partido. La iniciativa se apoya en una plataforma digital desarrollada para facilitar el ingreso de afiliados que apunta especialmente a las nuevas generaciones.

El lanzamiento se realizó desde la histórica residencia de Gaspar Campos , en Vicente López, donde vivió Juan Domingo Perón tras su regreso al país. Allí, Kicillof estuvo acompañado por el diputado provincial secretario general del PJ provincial, Mariano Cascallares , uno de los dirigentes que impulsó el nuevo sistema de afiliación.

Según explicó el gobernador, la herramienta busca ampliar la participación partidaria y facilitar la incorporación de ciudadanos de toda la provincia. “Estamos lanzando una plataforma digital para la afiliación que va a permitir que el PJ de la provincia de Buenos Aires se amplíe y contenga a todos, sea más participativo y más abierto”, afirmó.

La movida había sido anticipada por Letra P , y aunque en un primer momento se barajó la posibilidad de hacer el lanzamiento con un acto, finalmente se eligió el formato virtual. La estrategia busca fortalecer la estructura partidaria de cara a los próximos desafíos políticos y electorales, y especialmente actualizar un padrón envejecido.

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Los números internos del partido explican parte de la decisión. En la actualidad, el padrón del PJ bonaerense registra 1.152.203 afiliados distribuidos en los 135 municipios de la provincia.

Además, la composición mostró una marcada mayoría femenina. Del total de personas afiliadas, el 55,6% correspe a mujeres, con 640.351 inscriptas, mientras que el 44,4% son hombres, con 511.825 registros.

Axel Kicillof PJ bonaerense

Sin embargo, el dato que más preocupación genera entre las autoridades partidarias es la edad de los afiliados. El padrón exhibe un promedio de 59,7 años, un indicador que refleja el envejecimiento de la base militante, lo que que impulsa la búsqueda de nuevos mecanismos para incorporar jóvenes.

Cómo funciona la afiliación digital

La campaña quedó orientada a hombres y mujeres argentinos desde los 16 años que tengan registrado en su documento nacional de identidad un domicilio en la provincia de Buenos Aires.

Para iniciar el trámite, los interesados deben ingresar a afiliacionespjba.com y seleccionar la opción “Me quiero afiliar”. Luego, completar una planilla de preafiliación con sus datos personales.

Desde cada estructura distrital del partido se encargarán posteriormente de contactar a quienes iniciaron el proceso para completar la afiliación formal y validar la documentación correspondiente.