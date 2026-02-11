Reforma laboral: Javier Milei destruyó 294.400 empleos asalariados en dos años

Es la economía real (el empleo, el salario y el consumo) el principal adversario de Javier Milei.

El empleo asalariado continúa degradándose en tanto avanza la gestión del presidente Javier Milei , que en dos años destruyó 294.400 puestos de trabajo. En noviembre de 2025, séptimo mes consecutivo de caída, ese universo tocó su piso desde junio de 2022.

En tanto, en diciembre se perdieron otros 23.400 empleos, 13.100 en el sector privado y 13.000 en el Estado, parcialmente compensados por 2.700 nuevos trabajadores de casas particulares.

Los datos son oficiales: surgen de un informe difundido por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) en medio del debate por la reforma laboral , que este miércoles discute el Senado .

El trabajo precisa que el deterioro implica, además, la destrucción de 86.000 puestos de trabajo en seis meses, con una tasa de despidos que alcanzó el valor más alto en un año.

La evolución del salario en el segundo año del gobierno de Javier Milei.

Desde el recambio legislativo de diciembre pasado, kilómetro cero del segundo bienio del gobierno libertario, Letra P desarrolla una saga de notas disparadas por la pregunta ¿Quien le discute el 2027 a Milei?

En este ciclo, el editor de Economía del portal, Esteban Rafele, advirtió que, "con la oposición aturdida, el desempleo y la precarización son las principales amenazas para la reelección del Presidente".

La caída del empleo en la era de Javier Milei

La información aportada por el SIPA reveló que el empleo asalariado registrado mostró un retroceso del 0,2% en el penúltimo mes de 2025 en comparación con el mes anterior.

El reporte reflejó que esta disminución se observó en el sector privado asalariado (-0,2%) y en el público (-0,4%). Por su parte, el trabajo en casas particulares mostró una variación de +0,6%.

Mientras se deteriora el empleo asalariado, crece el monotributismo: el trabajo independiente mostró una variación positiva del 0,6% en noviembre respecto al mes anterior.

Todas las categorías de esa modalidad mostraron una expansión respecto al mes anterior: las personas que adhieren al monotributo social registraron un incremento del 3,5%, las encuadradas en el régimen de monotributo crecieron un 0,3% y aquellas que pertenecen al régimen de autónomos aumentaron un 0,4%.

Menos personas asalariadas, la marca de Javier Milei

En noviembre de 2025, el empleo asalariado en el sector privado alcanzó los 6,189 millones de personas, que implica una variación del -0,2% en relación con el mes anterior, es decir 13.100 trabajadores menos.

En los últimos seis meses (junio a noviembre de 2025), el empleo registró variaciones mensuales negativas y acumuló una pérdida de 86.000 empleos.

En comparación con el mismo período del año anterior, el empleo asalariado se redujo 1,1%, lo que equivale a 114.800 trabajadores menos.

Se registraron caídas en todas las categorías que componen este grupo: el sector privado cayó 1,3% (78.800 personas menos), el trabajo en casas particulares -1,2% (5.200 personas menos) y el sector público, un -0,9% (30.900 personas menos).