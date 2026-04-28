El Círculo Rojo pide por la micro y Toto Caputo sostiene que la economía está por arrancar

El Círculo Rojo pide por la micro y Toto Caputo afirma que la economía está por arrancar

La tensión entre la macro y la micro dominó la agenda de la ExpoEFI 2026 . El Círculo Rojo alertó sobre el deterioro del consumo, la actividad y el empleo. En ese contexto, Toto Caputo defendió la solidez del programa y aseguró que la economía “está por arrancar”, con mejoras en inflación y crecimiento en la construcción.

Más allá de la carta innegociable del equilibrio en las cuentas fiscales y el perfil que muestra la macroeconomía libertaria con señales de estabilidad en el tiempo, los empresarios y analistas económicos y financieros advierten sobre el deterioro en la actividad, el empleo y los ingresos.

En el Centro de Convenciones de Buenos Aires ( CEC ), las preocupaciones se centraron en la economía real, mientras Caputo comenzó a incorporar ese diagnóstico en su discurso.

El diagnóstico se repitió en pasillos y paneles. La economía real aparece como el principal foco de inquietud entre empresarios y ejecutivos, que ven una desconexión cada vez más marcada con los indicadores macro.

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“El problema es que la macro anda muy bien, pero la micro va a los tumbos y se está complicando demasiado”, afirmó el analista económico de Volvo, Federico Auerbach, ante la consulta de Letra P. Según detalló, la dinámica inflacionaria sigue siendo un factor central: “El Gobierno pensó que con medidas ortodoxas se iba a poder controlar, pero se subestimó la inflación y se subestimó la calle”.

En ese sentido, Auerbach advirtió que persisten tensiones en los precios: “Hay empresarios esperando en la gatera para aumentar los precios o mirando que no se les deprecie la mercadería”. Y agregó que, pese a la desaceleración, “a nivel regional e internacional seguimos con una inflación alta".

El impacto no se limita a los precios. También alcanza al frente político: “El problema con la micro es que puede complicar la política”, resumió.

Sectores en ajuste y empleo en retroceso

Desde el sector financiero, el diagnóstico apuntó a un proceso de ajuste transversal. “Es la reconstrucción de una guerra y estamos todos juntando los escombros”, describió un directivo, quien valoró que el Gobierno comience a reconocer la situación.

“Está bueno que Caputo diga que hay sectores a los que les está yendo mal y que algunos están desapareciendo, es una forma de reconocer cómo está la economía”, sostuvo.

Según coincidieron ejecutivos, el ajuste empresarial alcanzó a todos los sectores, incluido el financiero: “El sector se redujo muchísimo y tuvo que ajustar márgenes respecto de 2025 cuando todo era una fiesta”.

En paralelo, advirtieron sobre el mercado laboral: “El problema grande es lo que está pasando con el empleo, pero lo que pasa con eso es que se destruye más rápido de lo que se construye”. En este sentido, destacaron que no se observa conflictividad social a pesar de ese diagnóstico: “Se ve que mucha gente la está pasando mal, pero no se ve la conflictividad de antes. No hay ebullición social, y eso es porque la gente no quiere volver atrás”.

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Asimismo, agregaron que otro factor que explica la calma en las calles "es que hay un gran sostén en la base", en referencia a la asistencia social, como es el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH), uno de los pocos rubros que está siendo actualizado con la inflación.

Actividad golpeada y deterioro en hogares

El informe del comité de inversiones de Criteria reforzó ese diagnóstico con datos concretos. Si bien se destacó que el esquema macro sigue mostrando superávit externo, acumulación de reservas y acceso al financiamiento, alertó sobre un deterioro en el frente real.

Los datos de actividad reflejaron una contracción significativa en febrero, con una caída del EMAE de 2,6% mensual desestacionalizado, impulsada por retrocesos en industria y comercio. Aunque algunos indicadores anticipan rebote, el arranque pleno de la economía sigue siendo incierto.

El informe también puso el foco en los hogares: la mora en el crédito al sector privado volvió a subir y, en el caso de las familias, alcanzó niveles máximos en dos décadas. “Mientras las variables financieras lucen estables, los balances privados muestran un estrés creciente”, señaló el documento.

A esto se sumó una caída en los indicadores de confianza, tanto del consumidor como en el Gobierno, lo que introduce un nuevo factor de incertidumbre sobre la sostenibilidad del programa.

Empresas de servicios e industria, "cada vez peor"

Desde el sector productivo, las señales también son de deterioro. El director de Loncon Facility Services, Patricio Gahan, aseguró a este medio que la situación se agrava mes a mes. “Hay un sector que la viene pasando muy mal hace meses, pero cada vez está empeorando más la situación. Nosotros lo vemos todos los días porque ofrecemos servicios de limpieza”, afirmó.

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Gahan planteó además la necesidad de reequilibrar el modelo: “La economía va bien, pero hay que hacer que la industria vuelva a tener un lugar importante porque hay deterioro”.

En paralelo, desde el sector energético reclamaron mayor intervención estatal: “El Estado tiene que existir para ordenar y regular, no puede ser un ‘viva la pepa’, porque vienen de afuera y te quedás sin el recurso. No es como quiere este Gobierno, que desaparezca para que sólo resuelvan los privados”, señaló un analista del sector oil & gas, quien también cuestionó que el Gobierno “se maneja en un círculo muy cerrado que los lleva a cometer errores”.

Inversiones que no llegan y cautela empresarial

Otro punto de coincidencia fue la demora en la llegada de inversiones. “Todavía no se están viendo”, reconocieron desde el sector financiero.

Según explicaron, el proceso es gradual: primero llegan los grandes inversores y luego el resto. Sin embargo, remarcaron que la coyuntura actual sigue siendo compleja: “Actualmente la situación de la micro es algo que hay que atender”.

Toto Caputo defiende el programa

En ese contexto, el ministro de Economía comenzó a incorporar parte de estas preocupaciones en su discurso. Durante la apertura de ExpoEFI, defendió la solidez macroeconómica pero aseguró que la economía muestra signos de recuperación en sectores como industria y construcción, que venían retrasados.

“En el caso de la construcción, en julio ya van a estar en obra los 9000 kilómetros de corredores viales, se realizará la licitación de otros 12.000 kilómetros de rutas nacionales y se avanzará en el traspaso de rutas a las provincias", advirtió.

Sin embargo, en línea con los planteos del sector privado, el ministro reconoció cambios en la dinámica empresarial: “Si esperamos los márgenes de antes, eso no está más porque eso lo pagaba la gente. Ahora la competencia no es por cantidad sino por calidad”.

Además, planteó que el modelo requiere un ajuste conjunto: baja de impuestos y regulaciones desde el Estado, y mayor inversión y competencia desde el sector privado.