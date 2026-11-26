Con las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) al parecer —porque siempre puede haber sorpresas— a punto de ser suspendidas, el peronismo podría quedarse sin la mejor herramienta para zanjar su crisis de liderazgo y de oferta electoral. En ese sentido, Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof se prestan a un Chicken game tan agónico que ya convierte la ruptura, más que en una posibilidad, en un desenlace probable . En más de un sentido, juegan a todo o nada .

El Chicken game —"juego de la gallina"— es un dilema clásico de la teoría de juegos en el que dos rivales avanzan de frente a la espera de que sea el otro, más cobarde, quien ceda primero . El peligro es que ninguno lo haga, que choquen y que ambos pierdan .

Sin embargo, si pasara lo segundo —el choque— las dos partes podrían perderlo todo si le entregaran la elección, servida en bandeja, a Javier Milei .

Con cuatro años más en el llano y, dada la relación de fuerzas que surgiría de ese desenlace, una extrema derecha capaz de concretar un verdadero takeover de la Argentina , el golpe para el peronismo en su totalidad podría ser letal y las bases de ambos sectores tendrían motivos para no perdonar nunca a sus dirigentes.

Corazón (peronista) partido

Detrás de CFK, se alinean Máximo Kirchner y La Cámpora —por supuesto— y, desde hace ya siete años, Sergio Massa, quien busca bendición para un nuevo intento presidencial.

Este viene de exhibir un fuerte respaldo en el acto de San Fernando por el Día de la Militancia, en el que, más que movilización popular, quiso entregar una foto de dirigentes que expusiera el relativo aislamiento de Kicillof… al menos a nivel cupular.

El Gobernador, por su parte, viene intentando desde hace años construir hacia fuera de su sector, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), incluso con guiños bastante claros a gobernadores como Maximiliano Pullaro, entre otros, aunque sin éxito.

Sus cartas son hoy la mayoría de los intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires y números alentadores en las encuestas de intención de voto, herramientas importantes, pero que serían puestas a prueba en caso de que deba medir fuerzas con un delfín claramente señalado por la expresidenta, con quien comparte el grueso de su electorado potencial.

¿Cómo podría realizar ese señalamiento Cristina Kirchner? Mencionándolo o, más todavía, inscribiendo su nombre en una fórmula a modo testimonial —si es con aval del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, mejor—, a la espera de que un previsible veto judicial sustancie su denuncia de que sufre una proscripción y no una simple inhabilitación.

El problema es que, sin PASO, la vocación declamada por todos los sectores de que sea el voto popular el que dirima liderazgos y candidaturas queda sin sustento. A algún sector, tal vez, esto no le resulte del todo inconveniente.

Votar o no votar, esa es la cuestión

Agustín Rossi hizo una propuesta de interna a padrón abierto y financiada por los propios presidenciables. Un aspirante del segundo pelotón, Sergio Uñac, plantea la alternativa de "seis superdomingos peronistas", con votaciones regionales. Existen otras.

El kicillofismo se muestra abierto a discutir cualquier opción que involucre el sufragio; ese es su escenario ideal, que dice no temer aunque CFK se ponga enfrente de modo activo.

"Si el peronismo no es capaz de organizar una interna, dediquémonos a otra cosa, porque tampoco podríamos gobernar", dijo, entrevistado en Desde el estudio, la propuesta audiovisual de Letra P, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires Carlos Bianco.

No descartan allí una negociación con el camporismo, pero temen que esta resulte inviable por el pliego de condiciones que, presumen, podría traer como anexo.

Mientras, al camporismo la idea de realizar internas partidarias en cualquier formato se le antoja ciencia ficción.

Primero, por el costo, que a falta de un mecanismo oficial como las PASO, sería imposible de afrontar.

Segundo, porque dice temer que la influencia del Gobierno permita que cualquier juez, en cualquier parte del país, meta mano para entorpecer el proceso.

Así, en ese sector se habla de dos únicas alternativas: negociar con el MDF —y, eventualmente, otros armados— o ir a la primera vuelta de octubre con listas separadas, usando esa instancia como las primarias que el mileísmo escamotea para, luego sí, confluir en un eventual balotaje. En este sentido, la palabra clave es "eventual".

¿Hacia una remake de 2003?

Si el entorno de Cristina Kirchner pensaba hasta hace poco en un escenario de cuatro espacios en competencia en octubre de 2027, ahora habla de que sean incluso cinco.

Serían el propio, el de Kicillof, el de la vía del medio —que no aparece en público, pero que sigue activa en conversaciones con sectores muy diversos, tanto que sus protagonistas y agendas sorprenderían al lector— el de Milei y, claro, el de la izquierda combativa.

Acaso hasta podría especularse con un sexto espacio, el de Patricia Bullrich, si la senadora decidiera declarar su independencia.

Una ruptura peronista convertiría del primer turno electoral en una suerte de remake de 2003, cuando Néstor Kirchner llegó segundo con lo justo y luego, por el abandono de Carlos Menem, se convirtió en presidente. Sin embargo, aquello fue casi un capricho de la historia: no estuvo lejos de quedar en esa posición Ricardo López Murphy, lo que le habría dado a la Argentina un sesgo completamente diferente.

Carlos Menem, Néstor Kirchner, Ricardo López Murphy y Adolfo Rodríguez Saá, protagonistas de la elección de 2003.

¿Hay conciencia de que una ruptura del peronismo generaría el año próximo un escenario de azar tan grande como el de aquella vez?

La enumeración hecha de la posible oferta electoral sugiere cuánto habría que anotarle a una eventual dispersión opositora, lo que, de darse, complicaría que una de sus variantes obtuviera más del 30% de los votos, única garantía propia de la necesidad de un segundo turno.

¿Quién podría asegurar que Milei no logrará contener a Bullrich, que no termine de digerir al PRO y a un sector de la UCR, y que las derechas no vayan unidas? Alcanzar esos objetivos le facilitaría al oficialismo llegar al piso del 40%, con diez puntos de ventaja sobre el segundo, para asegurar la reelección, cosa que la última edición del Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Torcuato Di Tella sugiere como factible.

Todos —y todas— conocen ese riesgo, por lo que el Chicken game tiene como condición no aparecer públicamente como causantes de la división.

El cisma es el otro.

Milei también asume riesgos

Obviamente, un escenario de tercios, cuartos o quintos juega a favor de Milei. Para algo invierte tanto en la suspensión de las PASO. Sin embargo, hay dos elementos de esa estrategia que también entrañan peligros para él.

El más evidente es el ya mencionado en muchos análisis: sin PASO, el voto duro antiperonista —alrededor del 40%— se queda sin posibilidad de medir las chances de la oposición realmente existente y, por eso, sin alerta temprana y sin condiciones de aglutinamientos.

El otro es más sutil. En medio de sus penurias económicas y financieras, que ponen en riesgo de modo creciente su relación con una mayoría social, el Gobierno cae en una contradicción: abona una narrativa que antagoniza con el "riesgo kuka", esto es con el espantajo del retorno del kirchnerismo al poder, mientras que erige una arquitectura electoral más apta para la dispersión del voto que para la polarización. Tal vez esta sea la fragilidad más severa de su estrategia.

La idea de la polarización está instalada en el imaginario colectivo, pero cabe recordar que, por lo pronto, no rigió en los comicios de 2023, en los que Milei irrumpió entre el peronismo y Juntos por el Cambio, generando un panorama de tercios imperfectos. ¿Será lo que viene o, como se dijo, cosa de cuartos o aun de quintos?

¿Sin lugar para outsiders?

Sin PASO, la tercera vía de los outsiders —Jorge Brito, ¿Daniel Hadad?, ¿Dante Gebel?— se queda sin la hipótesis de hacerle entrismo al peronismo, para terciar desde allí. Sería por afuera o —de acuerdo a lo que por ahora sugieren los sondeos— directamente no sería.

Dante Gebel, Jorge Brito y Daniel Hadad.

Allí se habla hacia adentro. Se busca articular esfuerzos, se calibran mediciones de imagen y se establece como plazo máximo de definiciones marzo o abril. Un candidato poco conocido para el gran público necesita, al menos, un semestre para instalar la "marca".

También se dialoga hacia afuera, incluso en base a hipótesis arriesgadas, por decir lo menos.

La figura de Massa es, por perfil ideológico, un escollo grande para ese sector, ya que ocuparía parte del nicho electoral que, presume, podría prestarle atención. El problema es que el exministro de Economía de Alberto Fernández porfía con su proyecto presidencial y no quiere ni escuchar sugerencias de ir por la gobernación bonaerense y tributar, a nivel nacional, a otra figura del centro político.

¿Podría Brito, por mencionar un nombre que aún persiste dentro de ese sector, pisarle la manguera a un Massa que parece imbatible en el juego de los bomberos?

Además, ¿qué tendría para ganar este en semejante movida, que lo obligaría a prescindir del apoyo de CFK? A no ser que, al revés de lo que se filtra como seguro desde su entorno, no vaya a contar al final con ese respaldo y no le quede más remedio que buscar alternativas.

¿Ideas de la tercera vía? Sostenimiento del equilibrio fiscal, la búsqueda de ese objetivo solamente en base al control del gasto —ni hablar de una reforma impositiva que acerque más recursos al fisco en base a un diseño progresivo—, mercado sin mayores regulaciones… Les resultaría difícil eludir el sambenito de "mileísmo de buenos modales" que ya se les aplica.

Las consecuencias del Chicken game

Massa, CFK, Kicillof y otros aspirantes peronistas al poder parecen meterse en un callejón sin salida. Todos especulan que, Chicken game mediante, los rivales internos no se animen a asumir los peligros de la ruptura y, bien al final, saquen el auto de la ruta.

El peligro no pasa sólo por servirle la reelección en bandeja a Milei. Aun en caso de que la fragmentación alcance a las derechas y que el Presidente saque sólo el 30 y pico que se le adjudica en esas mesas de arena, una "interna abierta" del peronismo en la primera vuelta podría significar un punto final para los derrotados.

Axel Kicillof, Javier Milei y Sergio Massa.

Una apuesta semejante sería a todo o nada.

¿Cómo se garantizaría que, en un escenario de dispersión a la 2003, las dirigencias intermedias y menores que se rerencien en el sector o en los sectores que resulten perdedores sigan tributando a sus viejos liderazgos?

¿Cómo que estos no confluyan con el vencedor de la puja, cuando la lógica de un eventual balotaje llevaría los votantes que los sustentaron hacia la casa del ganador sin que haga falta que nadie los oriente para eso?

La calle diría "plata o mierda". Parece haber gente dispuesta a asumir ese desafío.

Que tengas un muy buen día. Hasta mañana.