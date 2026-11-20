Donald Trump, parado sobre el "patio trasero" de América latina, según la reversión de una viñeta clásica del dibujante Graeme MacKay en el Hamilton Spectator.

En momentos en que el mundo se pregunta si la cumbre de ayer entre Donald Trump , Xi Jinping y Vladímir Putin constituye el inicio de una nueva división del mundo en zonas de influencia, un documento elevado al Congreso de Estados Unidos debería alarmar a América Latina . Al menos allí donde no rijan alineamientos automáticos como el de la Argentina de Javier Milei .

El texto , de 705 páginas, es compatible con la neocolonialista Estrategia de Seguridad Nacional que el republicano anunció hace un año y estrenó enseguida en Venezuela , pero sugiere que la pretensión de hacer de la región un "patio trasero" compuesto más por protectorados que por países no es privativa de él . Cuando Trump el poder para siempre el 20 de enero de 2029, acaso su política se revele como un consenso bipartidario de largo aliento .

La presunción surge del Informe al Congreso 2026 elaborado por la Comisión de Revisión de Seguridad y Economía Estados Unidos-China (USCC), que propone el establecimiento de veedores en la Argentina y otros países latinoamericanos para que controlen, y eventualmente veten, proyectos de inversión o cooperación que le sirvan a China para incrementar su influencia regional.

La USCC, que acaba de elevar sus recomendaciones al Capitolio para que este las convierta en ley, fue creada en 2000 y está conformada por 12 miembros, seis republicanos y seis demócratas , que cumplen funciones consultivas —no vinculantes— por períodos renovables de dos años.

Lo que surge del Informe al Congreso 2026 no pasa por el momento de recomendaciones que, para regir, deberían atravesar un proceso legislativo .

Sin embargo, explicita la obsesión del establishment norteamericano por la influencia de China, la pretensión de tutelaje sobre América Latina, el interés por controlar la relación de la región con la potencia emergente y, más preocupante, un consenso bipartidario al respecto.

Esto es clave dada la mayoría demócrata que regirá en el Capitolio desde el año próximo. No se trata sólo de Trump.

Potencia "maligna"

El trabajo de la comisión plantea que Estados Unidos debe actuar enérgicamente para contener la influencia geopolítica, económica y tecnológica de China a nivel global.

"China continuó desarrollando durante el último año una amplia gama de actividades malignas que socavaron la soberanía y amenazaron la seguridad nacional de Estados Unidos", dice.

En otro tramo, indica que "los costos de modificar estas tendencias ahora son mucho menores que los de enfrentar más adelante dependencias profundamente arraigadas".

América Latina recibe su tratamiento en el capítulo cuatro, que lleva como título "La diplomacia depredadora de China en América Latina: promesas incumplidas, prácticas perjudiciales". En este, Argentina recibe un tratamiento exhaustivo.

"Durante dos décadas, China se ha presentado ante América Latina y el Caribe como un proveedor de oportunidades económicas sin condiciones políticas, de infraestructura sin las restricciones impuestas por Occidente, y de respeto a la soberanía sin injerencia en los asuntos internos. Sin embargo, ha fallado reiteradamente en cumplir esas promesas", comienza el apartado.

"El giro de Pekín ha pasado del financiamiento a la propiedad y el control de puertos, redes eléctricas, telecomunicaciones, infraestructuras digitales y espaciales, lo que ha convertido la inversión comercial en una herramienta de influencia política y en una fuente de vulnerabilidades estratégicas", sigue.

"Bajo la fachada de un compromiso de no injerencia, Pekín trabaja para influir en las instituciones regionales mediante la diplomacia subnacional, el cultivo de relaciones con medios de comunicación y su diáspora, la coerción en torno a la cuestión de Taiwán y la corrupción. Al mismo tiempo, actores vinculados con China sostienen una 'Ruta de la Seda del crimen', que facilita el suministro de precursores de fentanilo, el lavado de dinero proveniente de los carteles, la extracción ilícita de recursos y otras actividades ilegales desestabilizadoras, cuestiones que Pekín sólo aborda de manera selectiva", denuncia sin presentar pruebas.

Así, pide pasar a la acción.

America FIRST

Con espíritu altruista destinado a "fortalecer la capacidad de los países latinoamericanos para evaluar las inversiones (chinas) en función de los riesgos para la seguridad económica y nacional" —¿de Estados Unidos?—, le propone al Congreso que "instruya al secretario del Tesoro" para crear un "Foreign Investment Rapid Screening Team" (Equipo de Revisión Rápida de Inversiones Extranjeras, FIRST).

Ese organismo debería "enviar delegaciones a América Latina para desarrollar mecanismos de evaluación de inversiones y proyectos de infraestructura, así como para capacitar y trabajar junto a funcionarios encargados de adquisiciones, auditores y autoridades de inversión en temas de lucha contra la corrupción, derecho contractual y estructuras de control corporativo".

La supuesta intervención sobre el terreno no se limitaría a los gobiernos nacionales, sino que se volcaría también a provincias y hasta municipios. Para eso propone articular esos esfuerzos con bancos multilaterales, entes gubernamentales y hasta oenegés, a fin de "movilizar capital estadounidense y de países aliados para competir con el financiamiento chino". ¿Más caro? Eso, que en Argentina no es nuevo desde el caso de la cooperativa neuquina CALF, es el "costo Milei".

Argentina, paraíso de recursos estratégicos

Nada quedaría fuera del escaneo de las relaciones de los países de la región con China: revisión de proyectos de inversión e infraestructura; controles societarios y contrataciones públicas; sustitución de equipamiento en telecomunicaciones e infraestructuras críticas; monitoreo de puertos, energía, telecomunicaciones, centros espaciales y otras instalaciones con posibles aplicaciones militares; cooperación en inteligencia y poder de policía, y más.

El FIRST tendría mucho trabajo en Argentina: el informe pone la lupa en la energía, el litio y los minerales —recursos que la Estrategia de Trump promete capturar antes de que China llegue a acercar su mano—. Asimismo, en sectores como la pesca, la infraestructura, las telecomunicaciones, y las instalaciones espaciales.

La USCC se detuvo largamente en el litio de Jujuy. Esa provincia, dice, "demuestra cómo China emplea la diplomacia subnacional para establecer relaciones de largo plazo con gobiernos provinciales que promueven los intereses económicos y estratégicos de Pekín".

Lista, entre otros pactos y negocios, el acuerdo de "provincias hermanas" entre la mencionada y la china de Guizhou, así como contratos con la minera Tsingshan y la iniciativa de Carlos Sadir de avanzar en un convenio con CNGR Advanced Material.

Nada de lo argentino les es ajeno

Más allá del caso jujeño, que es presentado como muestra de las influencias chinas que pasan por debajo de los radares nacionales, la comisión del Congreso estadounidense apunta a la estación de observación del Espacio Lejano, en Neuquén, operada por la China Satellite Launch and Tracking Control General(CLTC), empresa que vincula con el Ejército Popular de Liberación (EPL).

Aunque China se comprometió a no desarrollar allí actividades militares, la USCC sospecha que la instalación podría servir para inteligencia de señales y guía de misiles.

Otras instalaciones bajo sospecha se encuentran en las provincias de San Juan y Santa Cruz.

Las nunca concretadas represas chinas en esa última provincia también merecen mención y una denuncia de que cláusulas por "incumplimiento cruzado" llevaron a la Argentina a seguir adelante con esos proyectos para evitar la cancelación del financiamiento a proyectos ferroviarios.

Los convenios de 35 ciudades con empresas como la mencionada ZTE, Dahua y Huawei también son mencionados como posibles fuentes de dependencia tecnológica.

Toto Caputo y el brete del swap

El swap de monedas entre los bancos centrales de Argentina y China también merecen atención. Si la Casa Blanca pusiera la atención en eso, Milei y el complicado Toto Caputo encontrarían un motivo de inquietud, puesto que consideran ese mecanismo parte de la "bazuca" que les permitiría conjurar una corrida contra el peso en el año electoral.

El informe recuerda que el intercambio de monedas data de 2009 y que fue usado en 2023 para evitar un incumplimiento con el FMI, pero que, como Milei prometió en su campaña electoral "no hacer pactos con comunistas", China suspendió la ampliación del mecanismo.

Curiosamente, el trabajo no recoge el hecho de que Santiago Bausili negoció —con cara de hereje—en agosto último la ampliación del swap hasta 2031, que este quedó fijado en un tope de yuanes equivalentes a 19.000 millones de dólares y que el tramo disponible se elevó a 5000 millones de dólares.

El Grupo de los 3

Todo vínculo con China cae bajo escrutinio estadounidense, pero el foco está puesto —a tono con la Estrategia, que no sería sólo de Trump— en el acceso a recursos estratégicos, en la infraestructura crítica y en las instalaciones de posible uso militar o de inteligencia.

¿El grupo FIRST tendría presencia permanente en Argentina y otros países? Eso dependerá del modo en que el Congreso aborde las recomendaciones, la forma en la que —de haber una ley al respecto— las aplique el Departamento del Tesoro… y de lo que acepten gobiernos como el de Milei.

Mientras, conviene prestar atención a la cumbre que mantuvieron ayer Xi, Trump y Putin en Shenzhen, China, al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El encuentro fue histórico por el poder de sus protagonistas y, tal vez, intento de un proceso que lleve a un arreglo de esferas de influencia en el mundo. Todavía no equivale a Yalta, donde se acordó el reparto del mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero algunos análisis insisten en hacer esa comparación. Se verá.

El comunicado emitido por el anfitrión chino estableció cuatro ejes: no proliferación nuclear, reforma de la ONU para asegurar la paz y, de modo más tangible, una provisión de energía estable, y el rechazo a las atribuciones de organismos como la Corte Penal Internacional (CPI), que consideran lesivas para las soberanías nacionales.

Ese cuerpo, hay que recordar, mantiene vigente una orden de arresto internacional contra Putin por posibles crímenes de guerra en Ucrania, lo mismo que contra Benjamín Netanyahu por las atrocidades perpetradas en Gaza.

El comunicado, con todo, nada dice sobre ese conflicto ni sobre el que persiste en el golfo Pérsico.

¿Nada?

¿Hacia un nuevo orden mundial?

Hablar de un flujo suficiente y estable de petróleo y gas es hablar de Ucrania y de Irán. Trump se declara ya desvinculado del primer caso, para desconsuelo de Kiev y de Europa occidental, que ve cómo Washington eleva a Putin al máximo nivel global, la deja sola en la guerra, fractura de facto la OTAN y limita su influencia en la parte oriental del continente.

Tal vez semejante favor a Rusia le sirva para que Moscú y su aliada Pekín ablanden a Irán.

Rusia e Irán son actores clave del mercado petrolero, en el segundo caso más que por su producción menguada, por la disrupción que puede causar —y de hecho causa— en el tránsito por el estrecho de Ormuz.

Lo tratado constituye algo así como el establecimiento del campo de juego, aunque eso no dé cuenta aún de veredictos sobre los partidos que se juegan sobre él: Ucrania, Irán y, desde ya, la pretensión china de recuperar el control de Taiwán, isla que considera una provincia rebelde.

Todavía faltaría bastante para hablar de un nuevo orden mundial, sobre todo porque queda pendiente el crucial capítulo de la guerra comercial, corazón de la competencia entre Estados Unidos y China por la hegemonía.

Mientras, hay señales.

—¿Quién es él? Es mi amigo—, dijo Trump al ingresar a la primera reunión con el jefe del Kremlin, previa a la trilateral.

Putin sonrió con ganas.

Que tengas un excelente fin de semana largo. Hasta el martes.