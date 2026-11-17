Si las expectativas influyen, aunque sea en el corto plazo y de modo marginal, en el desempeño de la economía, cualquier ministro de esa cartera tiene la obligación de proyectar optimismo. Toto Caputo salió ayer una vez más a insuflar confianza, aunque el contraste entre sus dichos y los hechos resulta cada vez más severo y lo expone al mayor peligro que puede enfrentar un funcionario: convertirse en un fusible que se va recalentando en paralelo a la devaluación de su palabra .

La entrevista que concedió ayer en Radio Mitre a los periodistas Eduardo Feinmann y Guillermo Laborda puso en evidencia ese desgaste.

Al describir el escenario nacional y las chances de reelección de Javier Milei , el jefe del Palacio de Hacienda abusó — igual que su jefe político — de las explicaciones fantasiosas, enunció razonamientos poco rigurosos y trazó pronósticos que —como otros que viene realizando— corren el riesgo de chocar velozmente con la realidad.

—Y no está muerto.

—Eso lo vamos a ver en las elecciones. Digo siempre lo que pienso yo, pero siempre aclaro que actúo por lo que piensa la gente.

—El riesgo país se fue, en pocos meses, de 400 a 800, casi 900 (puntos básicos). ¿Ahí no hay "riesgo Caputo" o "riesgo Milei"?

—No, en lo más mínimo. El riesgo país sube por el temor a que no esté Milei.

Fuente: Ámbito.

El ministro de Economía refleja, a su manera, lo que pasa con ese indicador: la eventual llegada de un peronista al gobierno en diciembre del año que viene espanta al mercado financiero.

La posibilidad de que Axel Kicillof o Sergio Massa —por mencionar a los dos que parecen más lanzados— renegocie tramos de la deuda pública es concreta y nadie querría, en ese escenario, quedarse con bonos argentinos en su cartera.

Los inversores con intereses en Argentina estiman que Kicillof está a la izquierda de Massa. Sin embargo, Massa sólo podría llegar en base a su alianza con Cristina Fernández de Kirchner y La Cámpora, algo clave en materia de deuda.

Vale recordar que la virtual ruptura del Frente de Todos se produjo por el acuerdo negociado por Martín Guzmán con el Fondo Monetario Internacional, al que el camporismo le sacó el cuerpo, motivó la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque de diputados y se convirtió en un motivo de queja permanente de la expresidenta.

Lo que Caputo no dice sobre la suba del riesgo país es que la tendencia arrancó un año y medio antes de la próxima elección presidencial. Eso señala el fracaso de un plan económico que, a pedido del FMI, buscaba justamente la reducción de ese indicador a menos de 400 puntos para restablecer el acceso del Tesoro al mercado voluntario.

Así, de lo que el mercado desconfía es de las chances de triunfo del hombre que le asegura el repago de la deuda a como dé lugar.

El "riesgo K", entonces, es la contracara perfecta del "fracaso M".

Una señal de debilidad

—El kirchnerismo ya no es alternativa o refugio. Si la gente se asusta, vota a Milei. Si la economía crece, también. Yo no veo realmente el escenario en el que, en su mayoría, la gente vote kirchnerismo. Para mí gana el Presidente en primera vuelta en cualquier circunstancia.

A falta de un año para un eventual balotaje presidencial, el Gobierno se afana en suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), lo que reduciría las señales sobre el rumbo por el que optará la ciudadanía. Esto es una rotunda demostración de debilidad: si los estrategas electorales de Milei creyeran, como el ministro, que la reelección debe darse por hecha, las PASO le servirían para despejar incertidumbres tempranamente, en agosto de 2027. El problema es que presumen lo contrario.

Con esos dichos, Caputo arriesga demasiado porque las encuestas coinciden en mostrar un deterioro de la aprobación a Milei y por ahora no se le ve la punta a un rebote.

¿Niveles de rechazo superiores al 60% son compatibles con un proyecto de reelección? Eso es lo que se pregunta el mercado.

El paraíso puede esperar

—Usted dijo en abril que empezaban a partir de ese momento los mejores 18 meses. ¿Cuándo arrancan? Porque en abril no arrancaron.

—No, claramente. ¿Cuándo arranca? A ver, eh, obviamente, digamos, habría esperado que la situación internacional no fuera la que fue. Hay dos cosas que, si querés, me sorprendieron. Una, la prolongación del shock internacional y su violencia: el precio del petróleo prácticamente se duplicó y las tasas internacionales subieron a los niveles que no se veían en los últimos años…

—O sea que usted dice que no arrancó por culpa de la guerra…

—No, la guerra influyó como influyó en otros países vecinos. Pensá que Chile estimaba crecer al dos y medio, va a crecer al medio. Uruguay también al dos y medio y va a crecer al uno. O sea, el shock externo tuvo impacto en muchos países como el nuestro. (Pero) en el nuestro también influye el factor interno: el temor de mucha gente a que vuelva el kirchnerismo.

Feinmann le recordó al jefe del Palacio de Hacienda aquella predicción fatal de abril, que prometía "un proceso virtuoso, en el cual los próximos 18 meses van a ser los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas". Pícaro, en una entrevista posterior, Caputo fingió que en verdad se había referido al mejor año y medio de la actual gestión.

Más allá de la pifia, es interesante que explique lo ocurrido en base a dos factores: la guerra de Estados Unidos contra Irán y su impacto en el precio del petróleo, y el ya tratado "riesgo K"… o fracaso M.

La guerra comenzó el 28 de febrero, más de un mes y medio antes de la promesa, lo que revela un error de cálculo importante. El martes que viene, el INDEC difundirá el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre, que sellará oficialmente la recesión debido a la sucesión de dos trimestres de retroceso productivo. De la gloria a Devoto en un abrir y cerrar de ojos.

Es cierto que la cotización del crudo pasó de 67 dólares por barril a casi 120, pero también que este último no ha sido un valor permanente y que, intervención mediante a través de YPF, los precios de las naftas no subieron en el país más de 20%. El impacto en precios fue acotado y de ninguna manera explica que el esperado crecimiento explosivo se haya convertido en recesión pura y dura.

Fuente: Investing.

Por último, impresiona que tome como espejo lo ocurrido en Chile y Uruguay, dos importadores de petróleo, cuando la Argentina vive un proceso inverso, dado por el boom de Vaca Muerta, con exportaciones del fluido que ya superan a las del complejo sojero y un beneficio fuerte para las cuentas externas justamente por el salto de la cotización.

Se supone que las exportaciones altísimas de las que se ufana el propio Gobierno son un incentivo y no una limitación para el crecimiento, como sugirió el ministro.

Torturando los números

—¿Cómo ve la inflación para la previa electoral? ¿Seguirá en dos (por ciento)? ¿Empezará con uno?

—El último dato, que sorprendió un poco, fue 2,2%, pero 0,3% de eso fue por la ley de Zonas Frías, con lo cual digamos que estábamos en 1,9%. Cuando mirás la inflación núcleo, está en 1,5%, lo que equivale a una inflación anualizada del 20%. A mí el número de inflación de este año me deja satisfecho, porque cuando mirás la inflación en Italia, Francia, el índice subió el 160%. Nosotros vamos a terminar el año con una inflación más baja que el año pasado (…). Es un resultado bueno.

Como Milei, Caputo tortura los números y proyecta en términos anuales datos puntuales. La inflación interanual de Francia a septiembre último se ubicó en 3,4%, mientras que la de Italia llegó al 4,2%. El ministro puede confundir a un ciudadano desprevenido, pero no al mercado que pretende apaciguar.

La satisfacción oficial con la inflación del año, hoy en torno al 33% y en cualquier escenario superior al 30%, también sorprende: el Presupuesto preveía una del 10,1%…

¿Y 2027, entonces? ¿Habrá espacio para que baje justamente cuando se desaten las tensiones electorales?

Shock externo, aumento de los costos… Parece que la inflación ya no es para el Gobierno un fenómeno exclusivamente monetario. Porque, que se sepa, Caputo mantuvo controlada la cantidad de dinero, lo que explica que haya que buscar el dinero con lupa.

¿No será que lo que está fallando es todo el enfoque?

Licuado de jubilados

—Si el Banco Central compra tantos dólares y hay tantos dólares que están entrando, ¿no se les puede aumentar un poco más a los jubilados el bono? Setenta mil pesos desde hace añares, desde que asumieron. Se les derritió...

—Dejame ponerte las cosas en perspectiva. El último año y medio del gobierno de Alberto Fernández y Massa, las jubilaciones cayeron 37% y con nosotros recuperaron el 14 y medio. Nos encantaría que recuperaran más, pero esto no es un tema de cuántos dólares compramos, sino de cuánto superávit fiscal podemos generar. Para pagarles más a los jubilados tenemos que tener más recursos, más recaudación.

Es cierto que erogaciones como el pago de jubilaciones dependen del saldo de caja y no del ingreso de dólares comerciales o financieros. Pero también lo es que el bono perdió una grosera parte de su valor debido a la inflación acumulada. Milei y Toto Caputo jamás desenchufaron la licuadora.

Por otro lado, ¿por qué bajan impuestos —encima con criterio prorricos— cuando la recaudación cae? ¿Por qué insisten en aplicar un programa que encuentra en la frialdad del consumo y la actividad —lo que genera caída de recaudación— su fallida ancla antiinflacionaria?

Decir que los jubilados recuperarán lo mucho que se les ha quitado cuando la economía y la recaudación tributaria crezcan, mientras se hace todo lo posible para que eso no ocurra, es hacerse trampa al solitario.

El empleo fantasma

—¿Cómo puede ser que crezca el empleo si cierran empresas?

—Por ahí cierran empresas con un empleado o alguno que tenía una empresa se pasa a monotributista. Los datos muestran que el empleo creció, el empleo total, ¿eh? Creció en 465.000. El empleo no crecía desde 2011; ahora creció. Uno puede decir: "Nos gustaría que crezca más el empleo formal". Estamos de acuerdo. Creció más el informal, pero por lo menos los salarios informales subieron 53%, los formales subieron 10,4% y los del sector público 0,6% (…). El salario se está recuperando y esto es bueno porque el consumo es el componente más importante del producto.

La fantasía se vuelve total.

La alusión a un "rebote" de 0,6% de los salarios en el sector público directamente es risible cuando el Presidente no dijo una, sino dos veces que su licuación es "política de Estado" para reducir los impuestos que pagan los más pudientes.

Por otro lado, la destrucción de empleo y la decisión de las personas afectadas de "hacer algo" para no echarse al abandono es presentada por el ministro como creación de puestos de trabajo.

Llama la atención que lamente que ese supuesto proceso se dé en el sector informal, cuando se suponía que la reforma laboral en vigor venía a fomentar lo contrario. ¿Otro problema básico de enfoque?

Por otro lado, los datos de salario real están distorsionados por la subestimación de la inflación producida por la intervención del IPC y, en lo que respecta a los informales, por su medición a través de una encuesta que ya es evidente que arroja cualquier cosa.

¿A quién se le ocurre que los trabajadores más precarizados, sin paritarias ni parapeto sindical, puedan resultar tan beneficiados? En todo caso, como le repreguntó Feinmann, ¿por qué esos números virtuosos no se traducen en un consumo en alza?

Según Caputo, porque la desinflación —una que hace 15 largos meses no aparece en ninguna estadística— reduce la necesidad de los consumidores de convertir velozmente sus pesos en mercadería. Dice que así mejora la demanda de dinero, mientras que la realidad muestra lo contrario.

Ahora, ¿Caputo afirma que la estabilización de la economía es recesiva? Vaya curiosidad.

El problema es otro: pese a los costos sociales que se han impuesto, la reducción de la inflación sigue siendo un objetivo fallido. Como tantos otros.

Que tengas un muy buen día. Hasta mañana.