El inicio de una semana financiera corta, pero intensa , selló el diagnóstico que se presumía sobre la corrida contra los bonos de la deuda pública: el contexto internacional complica las cosas cuando se deteriora, pero los activos argentinos sufren por motivos eminentemente locales . "Riesgo K" o "fracaso M", a gusto del lector .

En otros términos: si los grandes mercados globales caen, los títulos públicos argentinos también lo hacen, pero cuando estos tienen una marcha normal, esos papeles evolucionan peor o directamente no detienen su desplome.

En ese marco, ¿ cómo evolucionará la situación política de Toto Caputo ? ¿Necesitará Javier Milei probar la vocación de Donald Trump y de Scott Bessent para salir con un paquete de salvataje como el de 2015 , algo de lo que los inversores dudan debido al cambio de escenario en Estados Unidos?

Un contexto que invita a la duda

Las diferencias de contexto con lo ocurrido 14 meses atrás son notables.

Entonces, en septiembre, tras el impacto del triunfo del peronismo en la elección local de la provincia de Buenos Aires, hizo falta un mix de —poco— dinero fresco y muchos posteos en X del secretario del Tesoro para estabilizar una situación financiera que se le iba de las manos al ministro de Economía.

Sin embargo, ahora, con los republicanos en minoría desde enero en las dos cámaras del Congreso y, por lo tanto, sometidos a un escrutinio político mayor, no queda claro que la vocación salvadora sea tan nítida como en el pasado, aun cuando Bessent tiene a mano mecanismos que, a priori, no requieren aprobación legislativa. Lo que cambia es la revisión de las decisiones, la posible impugnación a sus motivaciones ideológicas e injerencistas, y la revisión posterior de las cuentas.

También será clave determinar si cambiaría la percepción del trumpismo sobre su apuesta argentina.

Eso apunta a si reiteraría el respaldo crediticio a como dé lugar o si, como lo está haciendo el mercado, se preguntaría si sigue valiendo la pena apostar plata a un proyecto como el de Milei, que ya no presenta garantías de continuidad. Sobre todo cuando la desinflación quedó encallada y el INDEC acaba de confirmar la recesión en el segundo y tercer trimestre.

Tal como vienen las cosas, las previsiones de rebote de la actividad en el año electoral deberían hacerse cada vez más modestas en relación con el deterioro financiero.

Con un comportamiento tan inquieto del dólar paralelo y del riesgo soberano, tal vez no pase demasiado tiempo para que esos interrogantes se despejen.

Es posible que Bessent reitere sus manifestaciones de apoyo, sobre todo porque hablar es gratis. Con todo, lo que los inversores censarán será su verdadera voluntad y margen de acción política para transformar las palabras en acciones.

Un riesgo cada vez más grande

La marcha ascendente del riesgo país continuó ayer y ubicó el indicador durante casi toda la rueda por encima de los 1100 puntos básicos, para declinar al cierre apenas por debajo de esa barrera psicológica. Así fue a pesar de que Wall Street experimentó una toma de ganancias moderada tras la disparada del lunes.

Fuente: RiesgoPaisAr.

Las acciones tecnológicas norteamericanas, que habían trepado 6,5%, en la víspera recortaron 1,64%, y el índice general S&P500 había ganado 4,7% para retroceder ayer 0,6%. No fue gran cosa.

Fuente: MarketWatch.

Más relevante resulta que la disparada del rendimiento de los bonos argentinos se dio mientras los de la deuda estadounidense a diez años se redujeron 0,3%, hasta estacionarse en 4,9%. De nuevo: Argentina empeora a despecho de lo que ocurra afuera.

¿Demasiado castigo? Sí de acuerdo con Morgan Stanley y Bank of America (BfoA), que recomendaron a los inversores de estómago fuerte aprovechar la oportunidad que brindan precios tan bajos de los bonos nacionales.

No como inversión a largo plazo, desde ya, sino como compras de oportunidad. De hecho, no dejaron de advertir sobre las insuficiencias del modelo y de sus perspectivas de continuidad política: bajas reservas, actividad recesiva o, en lo sucesivo, planchada y dudas sobre la gobernabilidad en el próximo año.

¿"Riesgo K"? ¿En serio?

El dólar, maldita piedra

"Once meses para las elecciones de 2027 y el riesgo país ya igualó el nivel de la semana previa a las elecciones de 2025", posteó el analista financiero Christian Buteler, expresando sorpresa. ¿Cómo sigue Caputo sin alguna ayuda externa?

Fuente: Rava Bursátil.

Gustavo Neffa, socio y director de Research for Traders, le dijo a El Cronista que el anticipo de la incertidumbre electoral responde a que "la intención de voto para las elecciones repercute directamente sobre el precio de los bonos".

En lo que respecta estrictamente a las responsabilidades de Milei y Caputo, señaló que "el mercado descuenta un escenario mucho más complicado para para financiar las necesidades de capital con multilaterales, privados y otros acreedores, que llega a los 24.000 millones de dólares, además de todos los bonos en pesos. Estamos con la curva invertida, con bonos cortos como el AO28 que ya tienen un rendimiento del 22% anual en dólares".

"Es, sin dudas, el escenario menos deseado para los inversores, que (…) ahora deben tener la habilidad de ver en qué momento puede llegar a encontrar un piso y dar buenas oportunidades para la compra", añadió, en línea con Morgan Stanley y BfoA.

"Vamos a convivir con esta volatilidad de acá hasta las elecciones", culminó el analista.

La válvula de escape del "dólar fuga"

En tanto, el dólar Banco Nación cerró a 1615 pesos y, más relevante, el contado con liquidación (CCL), usado por las empresas —aún atrapadas en el cepo— y particulares para dolarizar carteras y girar divisas al exterior, saltó más de 4% en el día, merodeó los 1800 pesos y volvió a ampliar su brecha con el mayorista hasta casi el 13%.

El retorno de la brecha resulta una curiosidad en un contexto en el que el cepo cambiario está liberado en buena medida —básicamente para los particulares que no operan en los mercados cambiarios bursátiles—. Asimismo, sorprende por su velocidad cuando todavía falta tanto para las elecciones presidenciales.

Al respecto, conviene prestar atención a la posibilidad de que la dinámica entre en un círculo vicioso.

Como se dijo, cuando se habla de CCL —también llamado "dólar fuga"—, se apunta sobre todo a inversores institucionales —grandes— que se refugian en el billete verde, incluso convalidando cotizaciones superiores a la mayorista como forma de cobertura ante una posible devaluación del peso. Una que el Gobierno desea evitar a toda costa porque, de ocurrir en la previa electoral, probablemente sellaría la suerte del plan "Milei 2027".

El disparador de la tendencia puede haber sido la incertidumbre del mercado accionario vinculado a las empresas tecnológicas y a los desarrollos de inteligencia artificial, pero, como se dijo, responde básicamente a dinámicas locales: reservas, vencimientos, encuestas y viabilidad política del ajuste.

El peligro es que la ampliación de la brecha llame a una mayor demanda, sobre todo en momentos en que el propio dólar oficial parece tener una demanda demasiado anticipada respecto de los tiempos electorales.

El Gobierno dará pelea en el mercado oficial y, en el corto plazo, tendría con qué. No será la "bazuca" de 75.000 o 125.000 millones de dólares con la exageró el presidente, pero algo hay en reserva gracias a lo acumulado en el año.

El problema es que, contra lo que dice el dogma monetarista oficial, en Argentina nunca faltan pesos para una corrida cambiaria.

¿Llegará pronto el momento en que el virrey Bessent deba expresarse y, especialmente, hacer algo concreto para salvar a Caputo y a Milei?

Que tengas un muy buen día. Hasta mañana.