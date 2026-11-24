El empinamiento de variables financieras sensibles como el riesgo país y el dólar , sumado a la confirmación —que se concretará hoy— de que la economía cayó en recesión técnica en el tercer trimestre, exponen el fracaso del plan de Javier Milei y Toto Caputo, así como del rescate que estos le pidieron al FMI en abril del año pasado , que le cargó a la sociedad argentina 20.000 millones de dólares más en deuda de cobro privilegiado.

Todo esto ocurre cuando se acaban de cumplir tres años del triunfo del anarcocapitalista en el segundo turno de 2023 , hecho leído por este como un aval social sin condiciones a la aplicación de un ajuste impactante y a una reforma total del funcionamiento de la Argentina.

La rueda financiera del viernes fue un descalabro internacional que influyó para que el riesgo país se disparara casi 140 puntos básicos —hasta un máximo de 1070 unidades, nivel no visto en 13 meses— y para que el dólar oficial tocara los 1600 pesos. Sin embargo, la recuperación de 4,7% de las acciones en Nueva York —6,5% en el sector tecnológico— tuvo un reflejo algo menor en los títulos nacionales de deuda. Así, el índice de riesgo soberano terminó una vez más por encima de los 1000 puntos básicos .

Esas cifras implican que, si el Gobierno quisiera salir al mercado para tomar deuda nueva y refinanciar los abultados vencimientos que vienen, debería pagar una tasa diez puntos porcentuales superior al 5% que rinden los Bonos del Tesoro estadounidense . Por inviable, eso es un simple ejercicio teórico.

Los tableros de comando del Presidente, de su ministro de Economía y del FMI mantienen encendidas las luces amarillas y una cuantas directamente rojas , por lo que el futuro del plan económico y del proyecto de reelección se vuelve un enigma .

Crecimiento y desinflación: ¿para cuándo?

El INDEC dará a conocer hoy el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre, que confirmará la retracción del tercer trimestre. Esta se sumará a la ya conocida del segundo, lo que oficializará la recesión que te anticipó desPertar.

Los datos de consumo parecen repuntar algo, lo que, en paralelo al hecho de que ningún indicador cae para siempre, probablemente haga de esa caída un episodio transitorio.

Sin embargo, la salida de la recesión no necesariamente implica verdadero crecimiento, sino, en el contexto previsible, más bien estancamiento.

Si, a tres años de puesta en marcha del proyecto, la actividad oscila entre la retracción y el marasmo, la desinflación se frenó hace 15 meses y las variables financieras anticipan un escenario de cuidado, cabe decir que el plan Milei ha fracasado y que es necesario evaluar las consecuencias de eso.

Lo anterior no surge solamente de los indicadores del momento ni de las opiniones o miradas ideológicas que el programa pueda merecer. Lo crucial es que se prueba en función de sus propias premisas.

Una pauta clave de eso está dada por las "pifias seriales" del mandatario y del ministro de Economía, desde el arribo a la inflación casi cero en agosto último hasta el inicio, previsto para abril pasado, de "los mejores 18 meses" de las últimas décadas.

Nada de eso ocurrió, desde ya, pero el señalamiento de los errores no es lo que más importa. Antes que eso, hay que atender a lo que eso dice sobre el enfoque y el diseño del programa, así como a la devaluación de la palabra oficial cuando lo que el Gobierno necesita es confianza.

Milei y el FMI: deseo y decepción

Ya había resultado un dato que en abril del año pasado el Gobierno haya necesitado acudir al FMI, cosa que el Milei del pasado había juzgado prueba suficiente de "fracaso" en 2018, en tiempos de Mauricio Macri.

Ese rescate tenía un objetivo excluyente: proveer un respaldo financiero suficiente como para que Milei y Caputo compraran tiempo y reservas suficientes para recuperar la confianza del mercado en la capacidad de repago de la deuda pública. Un riesgo soberano superior a los 1000 puntos básicos es la demostración del mencionado fracaso.

"El Directorio del FMI aprobó un Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) a 48 meses con Argentina por 20.000 millones de dólares, con un desembolso inmediato de 12.000 millones y una primera revisión prevista para junio de 2025, con un desembolso asociado de 2000 millones. Se espera que el programa contribuya a movilizar apoyo adicional de organismos multilaterales y bilaterales, así como a facilitar un pronto regreso a los mercados internacionales de capital", decía el organismo el 11 de abril del año pasado en el primer punto del documento.

Como se sabe, eso no detuvo la corrida contra el peso y los bonos de la deuda, por lo que pronto Milei apeló en septiembre al auxilio del Tesoro estadounidense, una injerencia política y electoral llamativamente naturalizada en la Argentina.

La eterna guerra del dólar

La necesidad de dos salvatajes sucesivos fue atribuida por el Gobierno al "riesgo kuka" en la recta hacia las elecciones legislativas, pero analistas financieros de todas las tendencias la atribuían a la política de Milei de impedir que el Banco Central —cautivo bajo la titularidad de Santiago Bausili— reforzara sus reservas con compras en el mercado. El razonamiento era que eso sumaría a la demanda de divisas, elevaría la cotización del billete verde y, al impactar en los precios, demoraría la desinflación.

Incluso después de la firma del acuerdo con el Fondo, que establecía el fortalecimiento de las reservas como una condición cuantificable a lo largo del tiempo, el equipo económico intentó resistir. Un mes después de ese acuerdo, Felipe Núñez, asesor de Caputo, dijo en el canal de streaming de extrema derecha Carajo que "no venimos acá a comprar reservas; venimos a bajar impuestos y a bajar la inflación". Hubo aplausos.

Ese entendimiento, como se recuerda, vino aparejado con la apertura del cepo para personas físicas —no así para empresas, segmento en el que persiste—, lo que incrementó la demanda privada.

Presionado por las "sugerencias" del Fondo y de Scott Bessent, Milei debió aceptar que el Banco Central comenzara, por fin, a comprar dólares en el mercado. Sin embargo, eso no disparó la cotización gracias al incremento de las exportaciones petroleras y agrícolas, así como al ingreso de dólares por una intensa corriente de colocaciones privadas de deuda.

Hoy, la demanda privada de dólares se mantiene por encima de los 2500 millones de dólares mensuales, un nivel demasiado alto a tanto tiempo de la cita electoral. Ante eso, lo ocurrido en el mercado en los últimos días incrementa la preocupación por lo que pueda ocurrir conforme se acerque la apertura de las urnas.

Una cuestión de confianza

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Torcuato Di Tella registró en la medición de este mes un repunte del 4,1%, lo que lo llevó a una nota de 2,04 sobre una escala de cero a cinco.

Si, gracias a una licencia estadística, se trasladara esa calificación a un porcentaje, podría pensarse que Milei encontró el piso de su larga caída y que, pese a todo, concentra el 40% histórico de potencial voto antiperonista, acaso suficiente para vencer en primera vuelta si la oposición le diera el gusto de dividirse.

¿Responderá el mercado positivamente hoy a ese dato muy valorado, toda vez que el ICG es considerado un buen predictor del voto? Se verá, porque la desconfianza se muerde la cola. La suspensión de las PASO, al parecer allanada en el Senado, no puede ser vista de otro modo que como una confesión de debilidad electoral.

De hecho, el panorama para el oficialismo no sería promisorio si el peronismo atinara a mantener la unidad y los niveles de rechazo al Presidente se mantuvieran en el elevado 60% o más de la actualidad.

Hoy, aún a un año de un eventual balotaje, el Gobierno vuelve a explicar todos sus males en función del temor del mercado a un regreso del kirchnerismo, algo que Caputo se empecina en calificar de imposible.

Es cierto que los inversores no van a quedarse con papeles de una deuda que un posible presidente peronista renegociaría —una vez más—, pero también lo es que la hipótesis de victoria de una oposición caótica y que no sabe cómo mantenerse unida en un escenario de probable suspensión de las PASO sólo es verosímil por el fracaso del programa económico y la debilidad de Milei en las encuestas.

De los errores de enfoque...

El problema, en el fondo, es Milei y su visión dogmática de la economía, la que no se flexibiliza aun cuando la realidad no responde a lo que dicen sus manuales.

Viñeta de Al-Azar, seudónimo del caricaturista boliviano Alejandro Salazar.

Esas rigideces son la base de los defectos de diseño del programa económico.

En primer lugar, la inflación no es solamente un fenómeno monetario , por lo que no bajará a un nivel razonable —menos de 10%… anual— solamente secando la plaza de pesos, provocando la desaparición de empresas y puestos de trabajo formales, y licuando salarios y jubilaciones. A no ser que esa receta sea seguida con un celo electoralmente suicida.

, por lo que no bajará a un nivel razonable —menos de 10%… anual— solamente secando la plaza de pesos, provocando la desaparición de empresas y puestos de trabajo formales, y licuando salarios y jubilaciones. A no ser que esa receta sea seguida con un celo electoralmente suicida. Segundo, la compra de reservas fue importante este año, pero comenzó tarde y hoy no asegura un nivel suficiente para hacer frente a vencimientos de deuda por 25.000 millones de dólares en 2027, de los cuales 6000 millones están comprometidos con el FMI, que, si no refinanciara, tiene prioridad de cobro.

Tercero, luce hoy como un error que el Gobierno no haya aprovechado la ventana de oportunidad a principios de julio, cuando el riesgo país estaba a punto de perforar a la baja los 400 puntos básicos.

Fuente: Ámbito.

Eso habría permitido tomar deuda —al menos para tantear con una colocación chica— a menos del 10% anual en dólares, un nivel que aún era muy elevado, aunque no el prohibitivo de la actualidad.

... a los errores de pronóstico

Los mencionados defectos de enfoque explican, a su vez, los errores de pronóstico de Milei y Caputo:

Como se dijo recién, creían que el riesgo país iba a seguir bajando , por lo que cabía esperar para tantear al mercado.

, por lo que cabía esperar para tantear al mercado. Que la inflación iba a colapsar y la actividad, a subir como "pedo de buzo".

como "pedo de buzo". Que la guerra en el golfo Pérsico iba a ser breve , dejando de presionar sobre la cotización del petróleo, la inflación estadounidense y las tasas en ese país.

, dejando de presionar sobre la cotización del petróleo, la inflación estadounidense y las tasas en ese país. Que, por lo anterior, Donald Trump iba a ganar las elecciones de mitad de mandato y a confirmarse como garante de última instancia del modelo argentino . ¿Seguirá siendo así cuando las chances de continuidad del argentino sudamericano aparecen comprometidas?

y a confirmarse como . ¿Seguirá siendo así cuando las chances de continuidad del argentino sudamericano aparecen comprometidas? Que Flávio Bolsonaro iba a vencer en Brasil y que eso fortalecería el real y le quitaría presión al peso. Ocurrió todo lo contrario y el dólar subió 20% en Brasil en el último mes, hecho relevante por ocurrir en el primer socio comercial de la Argentina.

Milei y Toto Caputo no acertaron una.

Ya parece tarde para cambiar el curso de una situación financiera compleja y de una economía real sin visos de recuperación fuerte.

Eduardo Feinmann consultó al Presidente sobre sus dilemas económicos y electorales en una entrevista para A24.

—Entre un "plan platita" y agarrarse de ese palo mayor del barco, o "morir con las botas puestas", como usted muchas veces dice, ¿no hay algo en el medio? —quiso saber el periodista.

—No —respondió, lacónico, Milei.

El reloj corre.

Que tengas un muy buen día. Hasta mañana.