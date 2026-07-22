Privatización de rutas: Cristóbal López juega a ganador y hubo una propuesta de cobrar peajes a un peso

La apertura de ofertas de la última etapa de la privatización de rutas dejó tres datos relevantes: un consorcio que pide cobrar un insólito peaje de un peso, un marcado avance de constructoras medianas provinciales y una fuerte apuesta del Cristóbal López para convertirse en uno de los principales miembros del “nuevo club de las concesionarias viales” mileísta.
La licitación en juego -que forma parte de la denominada "Red Federal de Concesiones" (RFC)- abarca 3920 kilómetros de ocho tramos de rutas nacionales que atraviesan las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y Mendoza.
IMPORTANTE
Se realizó la apertura de las ofertas económicas de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, un nuevo avance del proceso licitatorio para concesionar más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales mediante inversión 100 % privada.
Las concesiones viales son la gran apuesta de Javier Milei y Toto Caputo para dinamizar la actividad en el segundo semestre, a partir de los trabajos de mantenimiento y mejora que los privados deben realizar al tomar el control de los caminos.
Un pesito pal peaje
A pesar de que el sistema Contrat.ARestuvo caído -otra vez- la mayor parte del tiempo, pudieron conocerse las ofertas. Las notas salientes fueron las propuestas económicas elevadas por la Unión Transitoria de Empresas (UTE) de Pietroboni, Mercovial y Frontera: cotizaron los peajes a cobrar en los tramos “Centro Norte” y “Noroeste” en solo 1 peso.
La tercera etapa de la privatización de rutas ya tiene sus ofertas.
Tras la sorpresa inicial que generó ese irrisorio valor, las restantes empresas competidoras y los técnicos de Vialidad Nacional que llevan adelante el proceso licitatorio coincidieron en señalar que se trataría de un error en la carga de los datos y que ahora le corresponde a la comisión evaluadora de las ofertas salir a aclarar la situación.
Cristóbal López y constructoras medianas
Con las propuestas económicas conocidas ayer, hay tres constructoras medianas de las provincias de Buenos Aires (INMAC), Córdoba (Afema) y Mendoza (Laugero) que van camino a desembarcar en el negocio nacional de los peajes.
El desglose de los tramos y las ofertas en danza dejó planteado un escenario que tendría como ganadoras a las siguientes empresas:
Tramo Centro: Abarca 682 kilómetros de tres subtramos de las rutas nacionales 9 (desde Rosario al acceso a Córdoba), 19 (de Santo Tomé hasta el límite de Santa Fe con Córdoba) y 34 (Rosario hasta Angélica).
La empresa Afema –una de las principales contratistas de obras públicas de Córdoba—arrimó la mejor oferta con una tarifa básica de peaje para un auto de $ 1.694 en cada cabina del tramo. Actualmente existen tres estaciones de peaje en Carcarañá y James Craik. Cuando desembarque la nueva concesionaria, se agregarán tres cabinas más en Leones, San Francisco y Totoras.
Tramo Mesopotámico: Comprende solo 276 kilómetros de las rutas 12 (desde Crespo hasta Paraná) y 18 (desde Paraná hasta Puerto Yerúa). Hoy no hay ninguna cabina de peaje y, con el desembarco de la nueva operadora privada, se habilitarán tres estaciones de cobro en Viale, Villaguay y San Salvador. La mejor oferta fue la de Cristóbal López, que solicitó cobrar un peaje básico para un auto de $ 4.041.
Tramo Chaco-Santa Fe: La oferta más baja de peaje ($ 3.920) también correspondió a la constructora del empresario kirchnerista. El tramo comprende 497 kilómetros de la RN 11 entre Nelson (Santa Fe) y Resistencia (Chaco). No tiene ninguna cabina de peaje, pero se instalarán cinco en Llambi Campbell, Gobernador Crespo, Vera, Guadalupe y Florencia.
Tramo Litoral: Agrupa 546 kilómetros de las RN 12 (desde 9 de Julio a Ituzaingó en Corrientes) y 16 (desde el Puente General Belgrano en la ciudad de Corrientes hasta Avia Terai en la provincia de Chaco). Actualmente tiene tres estaciones de peaje en Riachuelo, Puente General Belgrano y Makalle. Con la nueva operadora privada, se sumarán otras tres cabinas en San Roque, Teniente Vicente Bata y Quitilipi. La oferta mejor posicionada es la de la firma ACS, la actual concesionaria de la autovía del Mercosur que controla el grupo Cartellone.
Tramo Noreste: Comprende 456 kilómetros de las RN 12 -desde Ituzaingó, Corrientes, hasta Puerto Iguazú, Misiones- y 105 -desde Posadas hasta Pindapoy. La mejor oferta ($ 2.219 de peaje básico) fue de la constructora bonaerense INMAC que en los últimos meses habría sido comprada por el grupo Neuss, según indicaron fuentes del sector a LetraP. El tramo cuenta ahora con tres cabinas de peaje en Ituzaingó, Santa Ana y Colonia Victoria, y pasará a tener dos más en Puerto Rico y Fachinal, Misiones.
Tramo Cuyo: Quedaría para la constructora mendocina Laugero que presentó la oferta más baja de peaje de $3.740. La traza cubre 329 km de la RN 7 desde Desaguadero hasta Palmira y desde Agrelo hasta el límite con Chile, en Mendoza. Hoy cuenta con una sola cabina de peaje en La Paz y está previsto que se incorporen tres en Palmira, Potrerillos y Cristo Redentor.
Tramo Centro Norte: Es uno de los corredores que registró la oferta de peaje de $ 1 de Pietroboni, Mercovial y Frontera. Si llega a ser descartada, entra en escena la segunda oferta de INMAC, que fue de $ 1.567 de peaje básico. El tramo tiene 536 km de la RN 34 entre Angélica (Santa Fe) y La Banda (Santiago del Estero). Funcionan dos cabinas de peaje en Ceres y Fernández y cuando se transfiera a manos privadas se añadirán cuatro nuevas estaciones de cobro en Angélica, Palacios, Pinto y Herrera.
Tramo Noroeste: Es el otro corredor que recibió una oferta de peaje de $ 1. Podría quedar en su lugar la propuesta de ACS, del grupo Cartellone, que cotizó una tarifa básica para autos en cada cabina de $ 2.765. Este tramo engloba 596 km de las RN 9 -entre Santiago del Estero y Salta y desde San Salvador a Yala, en Jujuy- y 34, desde Torzalito (Salta) hasta San Pedro (Jujuy). También incluye un trayecto de la RN 66 en la provincia jujeña y el acceso de San Miguel de Tucumán al aeropuerto internacional Benjamín Matienzo. En todo el tramo existen tres cabinas de peaje en La Florida, Molle Yaco y Cabeza de Buey. Con el traspaso a la nueva concesionaria privada, se agregarán cuatro estaciones en Salta, San Pedro, San Salvador de Jujuy y Metán.