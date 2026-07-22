Privatización de rutas: Cristóbal López juega a ganador y hubo una propuesta de cobrar peajes a un peso

La apertura de ofertas de la última etapa de la privatización de rutas dejó tres datos relevantes: un consorcio que pide cobrar un insólito peaje de un peso, un marcado avance de constructoras medianas provinciales y una fuerte apuesta del Cristóbal López para convertirse en uno de los principales miembros del “nuevo club de las concesionarias viales” mileísta.

La licitación en juego -que forma parte de la denominada "Red Federal de Concesiones" (RFC)- abarca 3920 kilómetros de ocho tramos de rutas nacionales que atraviesan las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y Mendoza.

Las concesiones viales son la gran apuesta de Javier Milei y Toto Caputo para dinamizar la actividad en el segundo semestre, a partir de los trabajos de mantenimiento y mejora que los privados deben realizar al tomar el control de los caminos.

IMPORTANTE Se realizó la apertura de las ofertas económicas de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, un nuevo avance del proceso licitatorio para concesionar más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales mediante inversión 100 % privada. Esta etapa comprende 8 tramos…

A pesar de que el sistema Contrat.AR estuvo caído -otra vez- la mayor parte del tiempo, pudieron conocerse las ofertas. Las notas salientes fueron las propuestas económicas elevadas por la Unión Transitoria de Empresas (UTE) de Pietroboni , Mercovial y Frontera : cotizaron los peajes a cobrar en los tramos “Centro Norte” y “Noroeste” en solo 1 peso.

Tras la sorpresa inicial que generó ese irrisorio valor, las restantes empresas competidoras y los técnicos de Vialidad Nacional que llevan adelante el proceso licitatorio coincidieron en señalar que se trataría de un error en la carga de los datos y que ahora le corresponde a la comisión evaluadora de las ofertas salir a aclarar la situación.

La tercera etapa de la privatización de rutas ya tiene sus ofertas.

Cristóbal López y constructoras medianas

Con las propuestas económicas conocidas ayer, hay tres constructoras medianas de las provincias de Buenos Aires (INMAC), Córdoba (Afema) y Mendoza (Laugero) que van camino a desembarcar en el negocio nacional de los peajes.

A su vez, Cristóbal López, con su constructora CPC, podría quedarse con las concesiones que abarcan distintos tramos de rutas nacionales en Entre Ríos, Santa Fe y Chaco.

La privatización de rutas, tramo por tramo

El desglose de los tramos y las ofertas en danza dejó planteado un escenario que tendría como ganadoras a las siguientes empresas: