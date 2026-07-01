Privatización de Javier Milei: Rutas Sur Atlántico SA se hizo cargo de la Ricchieri por 20 años

Javier Milei avanzó con la privatización de la Riccheri y 1800 km de rutas nacionales

El gobierno de Javier Milei avanzó con la privatización de la autopista Riccheri y de casi 1800 kilómetros de rutas nacionales con peaje al adjudicar la concesión por 20 años al consorcio Rutas Sur Atlántico SA . La medida abrió una nueva etapa en el esquema de gestión privada de la infraestructura vial.

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La nueva concesionaria asumió la administración, el mantenimiento y la ampliación del corredor Sur-Atlántico-Acceso Sur, que comprende la autopista Riccheri-Ezeiza-Cañuelas y tramos de las rutas nacionales 3, 205 y 226. El contrato también estableció un nuevo régimen de inversiones y explotación mediante el cobro de peajes.

El corredor concesionado quedó dividido en tres subtramos. El Acceso Sur comprende 50 kilómetros de la autopista Riccheri-Ezeiza. El tramo Sur abarca 870 kilómetros de las rutas nacionales 3 y 205 en la provincia de Buenos Aires, mientras que el Atlántico incluye 404 kilómetros de la ruta nacional 226 entre Mar del Plata y Bolívar.

El contrato estableció tres etapas de intervención. La primera contempló obras de puesta en valor para recuperar la transitabilidad y reforzar la seguridad vial mediante bacheo, reparación de banquinas, reposición de defensas y renovación de la señalización.

Peajes y nuevas concesiones

La segunda fase incluyó obras obligatorias sobre calzadas, distribuidores e iluminación con tecnología LED. La tercera previó trabajos de rehabilitación con ampliación de carriles, reconstrucción de pavimentos, nuevas bases asfálticas, señalización horizontal e instalación de sensores de tránsito.

El nuevo esquema también modificó el sistema de peajes. En una primera etapa convivirán las cabinas manuales con el pago automático. A partir del segundo año, toda la traza operará con tecnología free flow, sin barreras ni cabinas, mediante cámaras y sensores. Los usuarios que no utilicen TelePase deberán abonar una tarifa equivalente al doble.

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La administración mileísta también adjudicó el denominado tramo Pampa, que comprende 546 kilómetros de la ruta nacional 5 entre Luján y Santa Rosa. La concesión quedó en manos de Corredor Vial 5 SAU, sociedad controlada por la firma mendocina Construcciones Electromecánicas del Oeste (CEOSA), perteneciente a la familia Porreta.

Con estas adjudicaciones, el Ejecutivo dio el primer paso de una nueva etapa del proceso de privatización de los corredores viales nacionales. El objetivo oficial apuntó a trasladar la operación, el mantenimiento y las futuras inversiones al sector privado mediante contratos de largo plazo financiados, principalmente, con los ingresos provenientes de los peajes.