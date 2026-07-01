Privatización de Javier Milei: Rutas Sur Atlántico SA se hizo cargo de la Ricchieri por 20 años

Javier Milei avanzó con la privatización de la Riccheri y 1800 km de rutas nacionales
El gobierno de Javier Milei avanzó con la privatización de la autopista Riccheri y de casi 1800 kilómetros de rutas nacionales con peaje al adjudicar la concesión por 20 años al consorcio Rutas Sur Atlántico SA. La medida abrió una nueva etapa en el esquema de gestión privada de la infraestructura vial.
La nueva concesionaria asumió la administración, el mantenimiento y la ampliación del corredor Sur-Atlántico-Acceso Sur, que comprende la autopista Riccheri-Ezeiza-Cañuelas y tramos de las rutas nacionales 3, 205 y 226. El contrato también estableció un nuevo régimen de inversiones y explotación mediante el cobro de peajes.
Rutas Sur Atlántico y nuevo esquema vial
Rutas Sur Atlántico SA quedó conformada por cuatro constructoras locales:
Concret Nor: empresa de ingeniería y construcción fundada en 1997. Especializada en movimiento de suelos, pavimentación y obras portuarias y viales. Preside Sebastián Galluzo y lidera el consorcio con una participación del 30%.
Marcalba: contratista dedicada a pavimentación y mantenimiento urbano. Participa en la sociedad con el 23,3% del capital.
Coarco: una de las principales contratistas de AUSA y de Vialidad bonaerense. Conducida por Patricio Gerbi, acumula más de 50 años de trayectoria y posee el 23,3% del consorcio.
Pose: constructora nacida en Santa Fe y con sede en La Plata, especializada en obras viales, hidráulicas, ferroviarias y de saneamiento. Está dirigida por David Serna y Gustavo Etchanchu y completa la sociedad con el 23,3% restante.
El corredor concesionado quedó dividido en tres subtramos. El Acceso Sur comprende 50 kilómetros de la autopista Riccheri-Ezeiza. El tramo Sur abarca 870 kilómetros de las rutas nacionales 3 y 205 en la provincia de Buenos Aires, mientras que el Atlántico incluye 404 kilómetros de la ruta nacional 226 entre Mar del Plata y Bolívar.
El contrato estableció tres etapas de intervención. La primera contempló obras de puesta en valor para recuperar la transitabilidad y reforzar la seguridad vial mediante bacheo, reparación de banquinas, reposición de defensas y renovación de la señalización.
Peajes y nuevas concesiones
La segunda fase incluyó obras obligatorias sobre calzadas, distribuidores e iluminación con tecnología LED. La tercera previó trabajos de rehabilitación con ampliación de carriles, reconstrucción de pavimentos, nuevas bases asfálticas, señalización horizontal e instalación de sensores de tránsito.
El nuevo esquema también modificó el sistema de peajes. En una primera etapa convivirán las cabinas manuales con el pago automático. A partir del segundo año, toda la traza operará con tecnología free flow, sin barreras ni cabinas, mediante cámaras y sensores. Los usuarios que no utilicen TelePase deberán abonar una tarifa equivalente al doble.
telepase ricchieri
Javier Milei y Toto Caputo avanzan con la privatización de la Riccheri
La administración mileísta también adjudicó el denominado tramo Pampa, que comprende 546 kilómetros de la ruta nacional 5 entre Luján y Santa Rosa. La concesión quedó en manos de Corredor Vial 5 SAU, sociedad controlada por la firma mendocina Construcciones Electromecánicas del Oeste (CEOSA), perteneciente a la familia Porreta.
Con estas adjudicaciones, el Ejecutivo dio el primer paso de una nueva etapa del proceso de privatización de los corredores viales nacionales. El objetivo oficial apuntó a trasladar la operación, el mantenimiento y las futuras inversiones al sector privado mediante contratos de largo plazo financiados, principalmente, con los ingresos provenientes de los peajes.