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Corredores viales: Plantel y Creditech avanzan para operar 1300 kilómetros de rutas nacionales

El consorcio quiere quedarse con la concesión de los tramos Portuario Sur y Mediterráneo. Presentó una oferta 25% más baja que su competidora inmediata.

Por Letra P | Periodismo Político
Corredores viales: Plantel y Creditech avanzan con la mejor oferta para operar 1300 kilómetros de rutas nacionales.&nbsp; &nbsp;

Corredores viales: Plantel y Creditech avanzan con la mejor oferta para operar 1300 kilómetros de rutas nacionales.

   

La privatización de nuevos corredores viales dio otro paso con la apertura de las ofertas económicas para dos de los principales tramos de la Red Federal de Concesiones (RFC). El consorcio integrado por Plantel y Creditech presentó la propuesta más competitiva para operar más de 1300 kilómetros de rutas nacionales.

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El proceso, impulsado por la administración de Javier Milei, comprende los corredores Portuario Sur y Mediterráneo. Según la documentación de la licitación, la oferta del consorcio contempló una tarifa un 25% inferior a la de su competidor más cercano, aunque la adjudicación aún deberá completar las etapas administrativas previstas.

Corredores viales Portuario Sur y Mediterráneo

En conjunto, ambos corredores abarcan 1309,07 kilómetros de rutas nacionales. El corredor Portuario Sur comprende 636,75 kilómetros, incluyendo la ruta nacional 9, entre Campana y San Nicolás, y la ruta nacional 188, desde San Nicolás hasta Realicó, en La Pampa.

Por su parte, el corredor Mediterráneo se extiende a lo largo de 672,32 kilómetros de la ruta nacional 7, desde Luján, en la provincia de Buenos Aires, hasta el límite entre Córdoba y San Luis. También incluye la conexión con la ruta nacional 8 y un tramo de la ruta provincial 35.

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Fuentes del consorcio destacaron el proceso de modernización de la infraestructura vial impulsado por el Gobierno nacional y valoraron que la licitación se desarrollara bajo un esquema abierto y competitivo, que permitió la participación de nuevos operadores y la presentación de propuestas que, según afirmaron, generan beneficios para el Estado y los usuarios.

Asimismo, señalaron que ambas compañías cumplieron con los requisitos de capacidad económica, solvencia y respaldo patrimonial establecidos en los pliegos, además de acreditar experiencia, estructura operativa y capital de trabajo para asumir la ejecución simultánea de ambos corredores.

"Recibimos este resultado con entusiasmo y con el compromiso de aportar nuestra experiencia y capacidades para el desarrollo de un proyecto estratégico para la infraestructura vial del país", señalaron desde el consorcio. También destacaron que la complementariedad entre ambas firmas permitió presentar una propuesta que combina capacidad técnica, gestión operativa y respaldo financiero.

Plantel y Creditech

Plantel es una empresa argentina con más de 30 años de trayectoria en proyectos de diseño, ingeniería, construcción y mantenimiento de obras civiles, viales, energéticas, hidráulicas y de telecomunicaciones para los sectores público y privado.

En infraestructura vial acumula más de 15 años de experiencia en construcción y mantenimiento de rutas, con foco en mejorar la conectividad y la movilidad urbana e interurbana.

Creditech, en tanto, aportó el respaldo financiero y patrimonial de la propuesta, consolidando junto con Plantel un consorcio que busca posicionarse en el nuevo esquema de concesiones viales impulsado por el Gobierno nacional.

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