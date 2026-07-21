Tonutti liderará la Agencia de Desarrollo de Entre Ríos con el reto de abrir mercados para la producción local

Con la misión de ampliar los mercados para la producción entrerriana e identificar nuevas demandas internacionales, el gobernador Rogelio Frigerio designó a Catriel Tonutti como coordinador general de la Agencia de Desarrollo de Entre Ríos . Creado como un organismo descentralizado y autárquico, el ente buscará ganar agilidad para facilitar la vinculación con mercados e inversiones, esquivando la burocracia estatal.

Desde hace un año Tonutti se desempeña como secretario de Industria de la provincia. Ahora sumó la coordinación de la Agencia, función que ejercerá ad honorem. Como contó Letra P , el funcionario proviene de la familia propietaria de Lácteos Tonutti , con peso específico en la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) .

Al igual que ocurrió con el Régimen de Nuevas Inversiones ( RINI ), el RIGI entrerriano, la Casa Gris buscó mostrar un perfil favorable a las inversiones y al sector privado. En ese marco, ya proyectan acuerdos con cámaras empresarias de otros países y con estados subnacionales, como el que Frigerio delineó con el Estado Libre de Baviera , en Alemania .

Entre Ríos tiene más de veinte cadenas productivas aunque en algunas, como en la avícola, encuentra su máximo potencial. Esta pluralidad supone un déficit, el de no poder enfocarse en una sola marca registrada. Pero también es vista como un potencial: puede adaptarse a las necesidades de la demanda internacional. Así, según anticipan desde el gobierno, la Agencia trabajará en dos sentidos: el de buscar mercados para los excedentes de las cadenas de valor y el de recibir demandas de productos de países y hacerlos coincidir con los productores locales.

Respecto de buscar mercados para los saldos exportables, el sector arrocero es uno de los más críticos. Aunque de acuerdo a las campañas la situación es cambiante, en Argentina se producen entre 1.200.000 y 1.500.000 toneladas de arroz, de las que el consumo interno se lleva unas 800.000. El saldo exportable es de 500.000 a 600.000 toneladas. De ese total, Entre Ríos elabora un 70%. Encontrar mercados seguros con buenos precios es una de las primeras tareas asignadas para Tonutti. También está apuntado el requerimiento de encontrar mercados alternativos para la cadena avícola.

Tonutti junto al gobernador Frigerio, el ministro Bernaudo y otros dirigentes en una visita a una industria.

En otro sentido, en el mundo hay una demanda insatisfecha de miel. En este caso, la tarea de la Agencia será la de hacer coincidir inversiones con los productores locales para aumentar la producción y dar respuesta a esa necesidad. El mundo también tiene una demanda insatisfecha del sector lácteo, por lo que fomentar la producción provincial se torna un objetivo deseable.

Vínculos desde Entre Ríos

El sector privado provincial, nucleado en distintas cámaras y entidades, demanda constantemente que el Estado propicie la inserción de las empresas entrerrianas en el escenario global. Para ello, ven con buenos ojos el modelo santafecino, cordobés y mendocino. En esas provincias ya funcionan agencias de las que Entre Ríos tomó como referencia la experiencia.

De este modo, desde el gobierno sintetizan los objetivos de la Agencia en atraer inversiones con las menores trabas burocráticas, y ayudar a vender la producción local. Para ello, ya piensan en una agenda de participación en ferias internacionales para los productores pequeños y medianos de la provincia.

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Para que el organismo tenga el dinamismo deseado funcionará con un consejo asesor, no vinculante, compuesto por el sector privado y presidido por el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo "Willy" Bernaudo.

Tonutti, un industrial en la política

Con la designación de Tonutti como coordinador de la Agencia de Desarrollo, el gobernador da un mensaje al ámbito productivo y a la política. Al círculo rojo le demostró que pone al frente del organismo a un joven que viene de la industria y de las organizaciones empresariales, aunque no sea un delegado de ellas. Alguien que entiende las necesidades del sector, pero, sobre todo, un hombre que comprende las urgencias.

Por otro lado, para la política, sobre todo hacia dentro de la gestión, también saldó una disputa con el mismo argumento. Más de un funcionario pretendía quedarse con la conducción de la Agencia, aunque ningún reclamo se hizo por encima de la superficie. Los contactos que se pueden generar en el comercio exterior son un bien preciado por el que muchas veces se puja. Frigerio vio en Tonutti un joven que ya venía trabajando en la temática y encontró en él la solución.