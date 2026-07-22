El peronismo porteño se pone en modo reforma para enfrentar una elección sin PASO

El peronismo porteño quiere fortalecer la representación territorial y busca alternativas frente a la eventual suspensión de las PASO en la Ciudad de Buenos Aires.

El peronismo porteño trabaja en una reforma de la Carta Orgánica del Partido Justicialista para fortalecer la representación territorial y prepararse ante la posibilidad de que la Ciudad vuelva a suspender o elimine las PASO en 2027. La discusión transcurre en medio de la prórroga de los mandatos partidarios y la elección de autoridades prevista para fin de año.

Sin certezas sobre el cronograma electoral del año próximo y con la incógnita sobre si el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , habilitará las PASO, el Partido Justicialista puso en marcha una negociación, todavía informal, para ampliar su base territorial y definir cómo procesará una eventual interna.

Uno de los principales cambios en los que se trabaja es ampliar de dos a cuatro los representantes de cada comuna en el Consejo Metropolitano. Actualmente, cada comuna aporta al secretario general y al secretario general adjunto de su Consejo Comunal, por lo que las quince jurisdicciones reúnen 30 de los 58 integrantes del órgano ejecutivo del partido.

Si la propuesta prospera, la representación comunal crecerá a 60 miembros y el Consejo Metropolitano pasará, en principio, de 58 a 88 integrantes con la intención declarada es ampliar la participación. Dentro del peronismo, sin embargo, aseguran que la modificación también expresa la apuesta del dirigente peronista Juan Manuel Olmos por darle mayor consistencia territorial al PJ porteño y revisar los equilibrios internos con el kirchnerismo.

La reforma incluye además la creación de una Secretaría de Comunas, un área que actualmente no existe dentro de la estructura partidaria, pese a que este año se cumplen quince años de la puesta en marcha de las Juntas Comunales. Su incorporación buscará coordinar el trabajo de las quince jurisdicciones y darles un canal institucional propio.

A diferencia de Jorge Macri, la postulación de Santoro no tiene el camino allanado Al contrario, la indefinición sobre qué estrategia electoral asumirá el peronismo el año que viene pone a su candidatura en un compás de espera https://t.co/7xHTutldYY @francobasu pic.twitter.com/QTfGi1v5g0

La discusión comenzó a tomar forma semanas atrás, durante una jornada organizada por el PJ en defensa de las comunas, en momentos en que La Libertad Avanza impulsa cambios sobre esos organismos descentralizados.

También se analiza flexibilizar las condiciones para presentar listas territoriales que compitan en una o varias comunas sin quedar atadas a una candidatura para conducir el partido en toda la Ciudad. La Carta vigente permite presentar listas por categorías, aunque exige cubrir la totalidad de los cargos correspondientes a aquella en la que se participa.

Fuentes del PJ explican que la comisión de reforma tendrá algunas reuniones formales, pero que el grueso de la negociación ya se desarrolla por canales informales. El acuerdo alcanzado entre los sectores sería posteriormente validado en una o dos reuniones antes de que venza el plazo de 90 días.

CIUDAD DE BUENOS AIRES Recalde volvió a sonar como posible candidato a jefe de Gobierno porteño



El senador y presidente del PJ local mantiene peso político e institucional y aparece en el radar de la disputa por la Ciudad



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El PJ abre el paraguas para 2027

La modificación también busca dejar al partido en condiciones de organizar una competencia propia si el Gobierno porteño no habilita las PASO el año próximo. El objetivo es evitar que la falta de un mecanismo competitivo obligue a cerrar las candidaturas mediante un acuerdo de cúpulas que termine fracturando al peronismo porteño.

La discusión se produce mientras el PJ porteño mantiene abierto un debate más amplio sobre su estrategia electoral. Después de las dos estrategias ensayadas alrededor de los dirigentes peronistas Leandro Santoro y Mariano Recalde, conviven una línea municipalista y abierta a alianzas y otra que propone recuperar una identidad más claramente peronista, apoyada en la estructura partidaria.

La reforma no resolverá esa discusión, pero puede modificar el terreno en el que se dará. El peso que ganen las comunas y las reglas que se definan para ordenar las candidaturas también formarán parte de la pelea por la identidad electoral del peronismo porteño en 2027.