Era Javier Milei: incidentes y cortes en el arranque del plan de lucha por el cierre de Volver al Trabajo

Era Javier Milei: movimientos sociales y piqueteros marcharon por el Puente Avellaneda y fueron reprimidos por la Policía.

Movimientos sociales enrolados en UTEP, piqueteros, la izquierda y las CTA marcharon este miércoles en rechazo al cierre del programa Volver al Trabajo . La jornada arrancó con incidentes en Avellaneda y forma parte del plan de lucha que las organizaciones dispusieron después de un fallo que avaló la decisión del gobierno de Javier Milei.

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La movilización arrancó pasadas las 10.30 sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, en Avellaneda, con el objetivo de avanzar hacia el Puente Pueyrredón. La convocatoria reunió al Frente de Lucha Piquetero , la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) , Territorios en Lucha y decenas de organizaciones sociales, que sumaron durante la tarde a columnas de la izquierda y las dos CTA . La jornada terminó en Congreso, donde todos los sectores se sumaron, junto a la CGT, a la tradicional ronda de los miércoles de los jubilados.

En el arranque hubo choques entre los manifestantes y un operativo policial que reunió a cerca de trescientos agentes de la Policía Federal , sin contar el personal de apoyo de Prefectura Naval , Gendarmería y la Policía bonaerense. Hubo quema de neumáticos sobre la avenida y un camión hidrante debió intervenir para apagar el fuego mientras Infantería avanzaba para desconcentrar el corte.

Pasado el mediodía, las columnas se replegaron de Avellaneda y se trasladaron hacia el centro porteño para sumarse a la marcha semanal de jubilados frente al Congreso. El perímetro de la Plaza de los Dos Congresos quedó completamente vallado y el operativo generó cortes de tránsito en varias arterias del microcentro, además de la suspensión de la parada Congreso de la línea A del subte.

Alejandro Gramajo , secretario general de la UTEP , adelantó que la central impulsará una nueva jornada el 7 de agosto. El dirigente cuestionó además el programa que reemplaza a Volver al Trabajo y afirmó que, sin ese ingreso, muchos beneficiarios quedan directamente "esclavos" del sistema de capacitación. Eduardo Belliboni , referente del Polo Obrero , pidió unidad entre las organizaciones para enfrentar las políticas del Gobierno nacional.

Repudiamos la brutal represión en Puente Pueyrredón contra quienes se movilizaron para reclamar trabajo y dignidad. La respuesta al hambre y la exclusión no puede ser la violencia. Exigimos el cese de la represión y políticas que garanticen el derecho al trabajo. pic.twitter.com/Ji7pBcVWig — UTEP (@UTEPoficial) July 22, 2026

Aval a Capital Humano

El eje de la protesta remite al fallo de la Sala I de la Cámara Federal de San Martín, integrada por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, que revocó la medida cautelar del Juzgado Federal de Campana que obligaba al Ministerio de Capital Humano a sostener los pagos del programa.

Con ese fallo, el Gobierno nacional quedó habilitado para dar de baja Volver al Trabajo a fines de agosto y avanzar con su reemplazo, denominado Formando Capital Humano. El nuevo esquema, a cargo de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que conduce Julio Cordero, elimina la transferencia directa a las cuentas de los beneficiarios y la sustituye por un sistema de vouchers de capacitación laboral dirigido a empresas y centros de formación.

La medida afecta a más de novecientos mil beneficiarios en todo el país, que percibían $78.000 mensuales, un monto congelado desde 2023. La última liquidación del programa se realizó el 3 de julio a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Plan de lucha

Tras conocerse el fallo, la conducción de la UTEP rechazó por redes sociales el criterio de los jueces y definió el inicio de un plan de protestas, del que la jornada de este miércoles fue la primera medida concreta.

El cronograma no termina acá. Según lo resuelto entre las organizaciones sociales y las centrales sindicales, la próxima cita es el 7 de agosto, por el Día de San Cayetano, con eje puesto también en el reclamo por Volver al Trabajo. Después seguirá una concentración frente al Ministerio de Economía contra el endeudamiento familiar, en un esquema que las tres centrales obreras no descartan que termine en un paro general de veinticuatro o treinta y seis horas.