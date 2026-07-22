Santiago del Estero: LLA propone cambiar el reparto en los concejos para herir la hegemonía de Zamora

La Libertad Avanza quiere convertirse en la segunda fuerza de Santiago del Estero . Lo intentará en las elecciones municipales, dentro de diez días, en la que se elegirán intendentes y concejales. Para eso, sacaron a relucir tres propuestas que buscan contrarrestar el dominio absoluto del oficialismo de Gerardo Zamora en esa provincia del Norte Grande .

Entre esas ideas, la tropa libertaria propone cambiar el reparto de bancas en los conocejos locales para facilitarle el juego a la oposición y exponer las gestiones municipales. De las 25 ciudades en juego, sólo una no está en manos de alguna de las partes del oficialismo provincia. La escuadra libertaria saber que modificar esa foto será difícil y apuesta a empoderarse desde los legislativos.

El quórum en la Cámara de Diputados santaigueña y todos los representantes provinciales en el Congreso también están en manos de personas que responden al Frente Cívico o al PJ , las fuerzas aliadas que sostiene el poder desde hace dos décadas. Es decir, un dominio total.

La primera de esas ideas es modificar el reparto de las bancas en los concejos municipales. En Santiago del Estero, las cinco ciudades más importantes son autónomas y definen cómo repartir sus escaños en sus cartas orgánicas. En La capital, Las Termas de Río Hondo , Frías y Añatuya , el ganador de la elección se lleva dos tercios de las 12 bancas que se reparten en la elección. El resto se reparte por sistema D’hondt.

Otra idea apunta a unificar las elecciones municipales con las nacionales de 2027. “De cada cuatro años, en tres hay elecciones”, dicen en la tropa libertaria. En 2023 la provincia eligió legisladores nacionales y presidente; en 2025 eligió gobernador y legisladores provinciales; y ahora elegirá intendentes y concejales.

Para forzar ese cambio, en La Libertad Avanza dicen que todos sus candidatos electos renunciarán en un año y monedas, aunque habrá que ver si la estrategia sobrevive ya que el cambio no depende de posicionamientos opositores, sino de un acuerdo con los oficialismos.

La última jugada tiene que ver con las gestiones municipales propiamente dichas. La Libertad Avanza quiere que los intendentes publiquen el extracto bancario de las cuentas que existan a nombre del municipio. Lo dicen a modo de respuesta a los reclamos de los alcaldes por lo que consideran una retención indebida de fondos de la Casa Rosada.

Convencidos de que no hay tal retención indebida, los libertarios quieren exponer así lo que consideran malas gestiones municipales que “dilapidan recursos y le echan la culpa al gobierno nacional”.

Humildad violeta en Santiago del Estero

Aunque presentan listas en casi todos los municipios, en La Libertad Avanza prima la honestidad y reconocen que no esperan ganar ninguna intendencia. Saben que imponerse al aparato oficialista es casi una utopía. En consecuencia, hacen una apuesta humilde: quedarse con lugares en los concejos más importantes.

Como pasa en otras provincias del Norte Grande, el relato de Javier Milei penetra más en los grandes centros urbanos que en las pequeñas localidades alejadas, donde la presencia estatal se hace más necesaria y por eso se impone la capilaridad de los gobiernos provinciales.

Alejandro Parnas, primer candidato a concejal de La Libertad Avanza en Santiago del Estero.

Así las cosas, los cañones violetas apuntan principalmente a la capital. Allí, confiaron en una outsider propia como Beatriz Yunes como candidata a intendente. La idea a todas luces es que Yunes, empresaria y gestora cultural, gane conocimiento en el electorado. Para el Concejo, fueron a lo seguro: la lista la encabeza Alejandro Parnás, un exPRO que fue candidato a gobernador en 2025 por Despierta Santiago, la alianza que tenían los amarillos con la UCR, y luego pegó el salto a La Libertad Avanza.

El obstáculo de la tropa libertaria

La otra ciudad donde La Libertad Avanza se ilusiona es La Banda. Allí, igual que en la capital, aspira a quedarse con dos bancas. Tiene con qué: ambas localidades son donde más votos cosecharon los candidatos libertarios en las elecciones del año pasado, cuando el Presidente viajó a la provincia para mostrarse con Tomás Figueroa, su candidato a senador, y Laura Godoy, postulante a la cámara baja.

En Las Termas de Río Hondo también hay expectativa, principalmente porque creen que el oficialismo local sufrirá las consecuencias de haber perdido el motor económico que era el MotoGP.

Sin embargo, la dispersión opositora conspira en contra de los planes violetas. Es algo que ya sucedió en los últimos comicios pero que esta vez se profundizará. Aquella vez, La Libertad Avanza no logró un acuerdo con Despierta Santiago y eso le permitió al PJ quedarse con dos bancas, una por cámara, que habrían sido para la oposición.

Ahora, la situación empeoró: parte de la UCR se abrió de Despierta Santiago y presentó otra lista opositora, además de que en La Banda jugará el Frente Renovador, que viene ganando elecciones allí hace doce años.