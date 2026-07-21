Vaca Muerta: por el RIGI, Pampa Energía y Vista aceleran inversiones por u$s 10.300 millones

La extracción de petróleo en la roca de Vaca Muerta generó dos nuevas inversiones por u$s 10.300 millones apuntaladas por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI ). Toto Caputo aprobó a Pampa Energía , de Marcelo Mindlin , el proyecto de producción del bloque Rincón de Aranda, y Vista Energy , de Miguel Galuccio , presentó su iniciativa para impulsar Bandurria Norte.

Empresas & Negocios YPF suma a Eni y XRG a Argentina LNG para acelerar las exportaciones desde Vaca Muerta

Así, la suma total de las propuestas presentadas en el RIGI para el desarrollo del yacimiento de petróleo y gas no convencional Vaca Muerta es de us$ 67.000 millones. Estas obras contemplan el aumento de la producción y los ductos para transportar los hidrocarburos.

El gobierno aprobó el ingreso al RIGI a Mindlin para invertir u$s 4522 millones, perforar 259 pozos horizontales y explotar el área denominada Rincón de Aranda, en Añelo, Neuquén. Es el primer proyecto de petróleo que obtiene las exenciones impositivas, aduaneras, cambiarias y regulatorias por 30 años para iniciativas de gran escala.

La inversión contempla la construcción de una planta de tratamiento con capacidad para procesar 45.000 barriles diarios de crudo y 800.000 metros cúbicos de gas por día. También incluye oleoductos, gasoductos y otras obras de infraestructura necesarias para evacuar la producción.

NUEVO RIGI APROBADO POR MÁS USD 4.500 MILLONES El Comité Evaluador aprobó la adhesión al RIGI del Proyecto Rincón de Aranda en la provincia de Neuquén, un desarrollo de hidrocarburos en Vaca Muerta de la empresa Pampa Energía El proyecto invertirá más de USD 4.500 millones y… pic.twitter.com/V5lqE6pHNd

Galuccio, con Vista, está posicionado como el principal operador independiente y máximo exportador del país. Ahora busca aplicar al RIGI para desarrollar la producción en Bandurria Norte, que es su primer desarrollo masivo fuera de su hub operativo inicial, constituido por Bajada del Palo Oeste y Este, Aguada Federal, Coirón Amargo Norte y las zonas de La Amarga Chica y Bandurria Sur, que aún no están operadas.

En Bandurria Norte, Vista planea invertir u$s 5800 millones, con la perforación de 332 pozos para producir 50.000 barriles de petróleo por día en 10.700 hectáreas y generar u$s 17.000 millones en exportaciones.

Pampa Energía, la compañía independiente de Miguel Galuccio crece en Vaca Muerta.

Vista tiene más de 100.000 hectáreas en el núcleo de Vaca Muerta. Ya invirtió unos u$s 7000 millones en la Argentina; produce más de 160.000 barriles diarios y destina más del 70% de su oferta de crudo al mercado de exportación.

El RIGI para extraer más crudo y gas

La eficiencia en la producción de los pozos está condicionada por la capacidad de evacuación del gas y del petróleo que se genera en el yacimiento neuquino, por lo que los proyectos incluyen la construcción de los ductos específicos que conectan a las cañerías centrales.

En mayo pasado, Argentina logró un récord histórico en producción de petróleo, con 903.700 barriles diarios, un crecimiento de casi el 20% interanual. Vaca Muerta significa casi el 70% de toda esa producción de petróleo y Neuquén concentra alrededor del 72% al 75% del gas que recibe el sistema nacional.

La actividad vinculada a Vaca Muerta, según números oficiales, genera unos 37.000 empleos directos. El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró que el yacimiento generará 90.000 puestos de trabajo en los próximos dos años, con 50.000 relacionados con la construcción de la infraestructura industrial y urbana que necesita la región para desarrollarse.

Los ductos para que crezca el shale

La promoción fiscal y aduanera que establece el RIGI impulsa la producción, pero ya incluyó a los proyectos para la evacuación de Vaca Muerta, el primer cuello de botella que presenta el yacimiento, que no tenía por dónde transportar con eficiencia el shale oil y el shale gas.

Ya aplicó al RIGI la construcción del oleoducto de 473 kilómetros Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) para unir la estación de bombeo de la localidad de Allen, con el nuevo puerto de Punta Colorada, en Río Negro; es la obra clave para conectar la producción de hidrocarburos con el océano Atlántico y exportar.

El oleoducto implica una inversión de u$s 3000 millones, que es impulsada por el consorcio que encabeza YPF y del que participan PAE, Vista, Pampa, Pluspetrol, Chevron, Shell y Tecpetrol. En enero, el ducto podría comenzar a cargarse, para transportar 180.000 barriles diarios.

Toto Caputo también aprobó el RIGI para la inversión de u$s 1300 millones con los que se construirá el Gasoducto San Matías, que impulsa el consorcio Southern Energy (SESA), que conforman PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. La obra es clave para el primer proyecto exportador de Gas Natural Licuado (GNL) del país, que saldrá desde el Golfo San Matías, en Río Negro.

Festival de inversiones sin impuestos

Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint, también presentó la solicitud de adhesión al RIGI para el desarrollo del bloque Los Toldos II Este, un megaproyecto de shale oil, con una inversión de u$s 2400 millones.

Pluspetrol también busca la promoción fiscal del RIGI para desarrollar el bloque Bajo del Choique – La Invernada, que la familia Rey le compró a ExxonMobil en Vaca Muerta.

Es una inversión de u$s 12.000 millones en 25 años para perforar más de 600 pozos y alcanzar 100.000 barriles diarios de crudo. El plan contempla dos etapas de desarrollo (Zona Sur y Zona Norte) e incluye la instalación de cuatro plantas de tratamiento de fluidos.

Chevron, la petrolera estadounidense, presentó formalmente la solicitud de adhesión al RIGI para desarrollar el bloque El Trapial. Es una inversión estimada en u$s13.800 millones. Es para la extracción de petróleo y la construcción de infraestructura asociada. Chevron tiene una sociedad con YPF en Loma Campana.

YPF también inscribió en el RIGI el proyecto LLL Oil para producir petróleo en Vaca Muerta. Es una inversión de aproximadamente u$s 25.000 millones en los próximos 15 años.

Será un bloque operado en forma exclusiva por YPF. Se plantea la construcción de 1152 pozos para producir 240.000 barriles diarios de petróleo a partir de 2032. El 100% del crudo extraído irá a exportación mediante el oleoducto VMOS, mientras que destinará al mercado interno 10 millones de metros cúbicos diarios de gas que surge asociado al petróleo.

GeoPark, la firma colombiana, cuyo CEO es Felipe Bayón, presentó una solicitud para adherirse al RIGI con el fin de desarrollar su hub de petróleo no convencional en Vaca Muerta. Se trata de una inversión de más de u$s 1.000 millones en los bloques Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste. La Compañía busca escalar la producción de 1500 a 20.000 barriles diarios en los próximos tres años.