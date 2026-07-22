Con la actividad planchada, Toto Caputo refuerza la inocencia fiscal para conseguir los dólares del colchón

La actividad cayó 0,5% en mayo respecto de abril y acumuló dos meses de retroceso. En ese contexto, Toto Caputo , anunció cambios a la Ley de Inocencia Fiscal para ampliar el acceso al régimen, fortalecer el blindaje a grandes contribuyentes y acelerar la incorporación de u$s 170.000 millones al sistema para impulsar la inversión y reactivar.

El mismo día en que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirmó el freno de la economía, el Palacio de Hacienda presentó un proyecto para despejar las dudas jurídicas que, según el Gobierno y especialistas tributarios, todavía frenan a quienes mantienen sus ahorros fuera del circuito formal.

"Esto va a posibilitar que la gente que en el pasado se vio forzada a informalizar sus ahorros, porque la compra de dólares estaba prohibida, pueda formalizarlos sin ninguna penalidad", dijo Caputo, acompañado por la secretaria de Legal y Técnica de Presidencia, María Ibarzabal .

"Queremos que los ciudadanos se queden tranquilos de que, independientemente de cuál sea el gobierno de turno, no va a cambiar la situación", dijo Caputo, para justificar los cambios que blindarán aún más a las declaraciones patrimoniales.

Caputo dejó la presentación del proyecto a los contadores que participaron en la redacción de las moficaciones y que insistieron en darles más garantías a los contribuyentes: Sonia Becherman , del estudio que lleva su apellido, Liban Kusa , de Bruchou & Funes de Rioja , y Ricardo Paolina , de Lisicki, Litvin & Asociados . Kusa fue asesor estrella del gobierno en la redacción del DNU 70/23 y presentó el blanqueo de capitales que impulsó el gobierno con la ley Bases.

Más contribuyentes y mayores garantías

La principal modificación elimina los límites patrimoniales y de ingresos para adherir al régimen. De aprobarse el proyecto que será enviado este jueves al Congreso Nacional, podrán ingresar todas las personas humanas y sucesiones indivisas, incluidos los contribuyentes de mayor patrimonio. La norma actual topea el acceso al régimen simplicado con un doble límite: $ 10.000 millones de patrimonio y $ 1.000 millones de ingresos al año.

No obstante, quienes integren el padrón de Grandes Contribuyentes ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tendrán un tratamiento diferencial: podrán utilizar la modalidad simplificada para que el organismo les preliquide el impuesto, pero no accederán a las presunciones de exactitud ni a los beneficios liberatorios previstos para el resto de los adherentes.

La iniciativa también endurece las condiciones para que ARCA pueda cuestionar una declaración jurada. El organismo sólo podrá apartarse de la presunción de exactitud cuando detecte diferencias superiores al 15% y, además, el monto observado supere el umbral previsto por la Ley Penal Tributaria, actualmente equivalente a $5 millones.

El fisco deberá probar la evasión

Uno de los cambios centrales invierte la carga probatoria. Según el proyecto, ARCA ya no podrá basar sus observaciones en presunciones sino únicamente en información declarada por el contribuyente, datos propios o información aportada por terceros. El año pasado, el fisco eliminó regímenes informativos con los que se nutría de esos datos.

Además, incorpora una instancia para conservar los beneficios del régimen. Si el contribuyente rectifica su declaración y paga la diferencia junto con los intereses dentro de los 15 días hábiles de la notificación, no perderá la protección prevista por la ley.

En caso de que posteriormente la Justicia o la administración reviertan el ajuste, ARCA deberá devolver el dinero con intereses en un plazo máximo de 45 días hábiles.

El club de los inocentes

Estas dudas que plantearon los tributaristas no impidieron que funcionarios y exfuncionarios de La Libertad Avanza hayan adherido al régimen de Inocencia Fiscal que, a diferencia de los blanqueos tradicioanles, no restringe el ingreso de personas políticamente expuestas.

Manuel Adorni y José Luis Espert se acogieron a la Inocencia Fiscal.

El exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, el exdiputado José Luis Espert, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y funcionarios del ministerio de Economía presentaron sus declaraciones para ingresar al régimen que, entre otras cosas, restringe la potestad de ARCA para investigar patrimonios. Incluso se anotaron Juan Pazo, el extitular de ARCA que impulsó la Inocencia Fiscal, y su sucesor, Andrés Vázquez, investigado por tener propiedades sin declarar en el exterior.

El objetivo: sacar los dólares del colchón

Caputo volvió a defender la estrategia oficial para movilizar el ahorro privado. El ministro sostuvo que el Banco Central estima que los argentinos conservan unos u$s 170.000 millones fuera del sistema financiero y aseguró que mantener ese dinero inmovilizado perjudica tanto a los ahorristas como a la economía.

"Tener los dólares debajo del colchón es un muy mal negocio porque pierden valor; en Estados Unidos también hay inflación. Si alguno guardó $ 100.000 hace veinte años, si lo hubiera tenido en el sistema financiero rindiendo un 6% anual, hoy tendría $ 320.000", graficó el ministro trader para respaldar el incentivo a la bancarización.

Sin rodeos, Caputo enfatizó la importancia macroeconómica de la Inocencia Fiscal: "Nosotros necesitamos que ese ahorro se vuelque al sistema financiero para que el país crezca nuevamente".

La apuesta oficial es que esos fondos financien inversión, crédito y actividad sin recurrir a un aumento de impuestos ni a un mayor endeudamiento. "A nivel de país tampoco nos sirve que la gente tenga los dólares debajo del colchón, porque necesitamos crecer como país, necesitamos que la economía crezca y necesitamos recaudar más. ¿Cómo vamos a recaudar más? De dos maneras: formalizando la economía y creciendo", argumentó el ministro durante la presentación del proyecto.

Con depósitos bancarios en moneda extranjera en torno a los 40.000 millones de dólares, la pretensión del equipo económico es multiplicar esa masa prestable captando una porción de los recursos no declarados. "Lo que nosotros queremos es que haya mayor inversión, y para que haya mayor inversión la contracara es el ahorro. El ahorro está, sólo que no está en el sistema financiero", explicó.

Una economía en serrucho

El anuncio llega en un contexto desfavorable para la actividad. Según el INDEC, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) avanzó apenas 0,2% interanual en mayo y acumuló una mejora de 1,7% en los primeros cinco meses del año. Sin embargo, en la medición desestacionalizada retrocedió 0,5% mensual, profundizando la caída de abril.

Para la consultora LCG, la economía consolidó una dinámica de "serrucho" con sesgo descendente. Destacó que mayo marcó el segundo retroceso consecutivo y que el nivel de actividad se ubica 1,5% por debajo del registrado en diciembre pasado.

El informe también advierte que el crecimiento se sostiene casi exclusivamente por el desempeño del agro, la minería y la intermediación financiera, mientras que sectores de mayor impacto sobre el empleo, como la industria y el comercio, continúan mostrando caídas.

En ese escenario, el Gobierno busca que los dólares fuera del sistema se conviertan en una nueva fuente de financiamiento para sostener la recuperación. La apuesta oficial es que un mayor blindaje convenza a los ahorristas de formalizar esos recursos y que ese flujo termine transformándose en inversión, crédito y consumo, rumbo al año próximo con las elecciones presidenciales como guía.