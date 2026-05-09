Industriales de Santa Fe se acercan a la CGT: reniegan por una UIA "dormida" frente a la economía de Milei

Un encuentro que el triunviro de la CGT Jorge Sola tuvo en su paso por Rosario llamó la atención. El gremialista se reunió con la cúpula de la Federación Industrial de Santa Fe . El objetivo: tender puentes para sobrevivir al momento crítico de la economía, algo que entienden que la Unión Industrial Argentina no está haciendo.

La reunión llamó la atención: fue entre empleados y empleadores. “Hay 15 días que son las paritarias y ahí no vamos a estar tan de acuerdo, pero el resto del año podemos coincidir”, explicó con algo de gracia una de las fuentes presente en el encuentro. El tema que monopolizó la charla fue la situación económica: allí, dicen, hubo coincidencias por el panorama sombrío provocado por el cóctel de actividad económica estabilizada a un bajo nivel y un alto nivel de desempleo. “No vemos una recuperación en el corto plazo”, fue el preocupante mensaje.

La intención, explicaron, fue empezar a crear una red entre “trabajadores e industriales, que somos como el club de perdedores del modelo de Javier Milei ”, expresaron desde FISFE . En ese sentido, resaltaron que Sola, al ser oriundo de Santa Fe , “conocía la importancia de la industria en los pueblos, donde tracciona a toda la actividad económica”. Los industriales reconocen, por otro lado, que el desempleo es un problema cada vez más grave: “La gente se va a ser chofer de Uber o jardinero o se abre un kiosco, pero la demanda de esos trabajos ya se está terminando”.

Sola, referente del Sindicato del Seguro , había viajado a Rosario para asistir a la proyección de un documental -llamado “Lealtad a la Justicia Social”- y para reunirse con la recientemente regularizada regional local de la CGT . Con los industriales estuvo acompañado por Sergio Aladio , el influyente líder de los camioneros santafesinos. Días antes, había dicho presente en la convención del peronismo federal en Parque Norte . En esa línea, durante su excursión a la ciudad santafesina pidió un frente amplio con radicales, socialistas y partidos provinciales “de mirada nacional y popular”.

Según explicaron en Santa Fe, los industriales buscaron el encuentro para “intentar poner en el debate la cuestión de la industria”, un trabajo que entienden que la UIA no está haciendo . “La cúpula está muy callada y llama la atención; dicen que está repuntando la economía y nosotros eso no lo vemos”. La entidad que agrupa a los industriales de todo el país ya había recibido críticas por su poca enjundia: hace dos meses, emitió un documento en el que le pidió “respeto” al Presidente, pero la movida no sació a los empresarios del interior que se sienten con la soga al cuello.

SolaFISFE El triunviro de la CGT, Jorge Sola, con los industriales de Santa Fe.

Por otro lado, en línea con esa intención de hacer dejar clara la crítica situación industrial de la Bota, no es la primera vez que FISFE motoriza encuentros que llaman la atención: hace algunas semanas organizaron un encuentro inédito con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa para coordinar una estrategia común. También están organizando un evento a fines de mayo junto con el gobierno de Maximiliano Pullaro, “para poner el rol de la industria en el centro”. “Queremos explicar por qué todos los países cuidan a su industria y por qué es necesario hacerlo acá también”.

Los industria de Santa Fe, en crisis

Los informes periódicos de FISFE arrojan números que sustentan la preocupación de los empresarios. El último relevamiento, de febrero de 2026, desnudó una caída del 14,9% interanual del nivel de producción industrial y del 2% con respecto al mes anterior: es el segundo peor indicador desde 2016, solo superado por el pandémico abril de 2020. La caída interanual más pronunciada fue en el rubro automotriz, que se redujo casi un 40%. Solo cuatro rubros -poco más del 20% de todos los relevados- registraron un crecimiento: el que más lo hizo fue la industria siderúrgica.

En el plano del empleo, el informe analiza los datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que indican un marcado descenso de empleadores asegurados y trabajadores cubiertos desde diciembre de 2023: unas 340 empresas dejaron de precisar una ART al no tener más empleados. La demanda energética también está en rojo: cayó 14,5% interanual. En ese sentido, el peor recorte se dio en once plantas del complejo oleaginoso santafesino, donde la demanda de energía es un 50% menor que el año pasado.

Por lo visto, los esfuerzos por subir a los industriales santafesinos como proveedores al boom del petróleo, el gas y la minería no alcanza. El gobierno provincial armó sendas comitivas de industriales para ir a Vaca Muerta en Neuquén y a la expo minera de San Juan. Mientras tanto, el agronegocio -el otro gran ganador del modelo- no termina de derramar en la industria metalmecánica de la Bota, seducido por las facilidades para importar maquinaria usada. “Son esfuerzos, pero esos drivers no van a alcanzar para que se salven todos”, se lamentaron en FISFE.