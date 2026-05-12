La inflación encuentra un nuevo piso difícil de perforar para Javier Milei y Toto Caputo 

Javier Milei y Toto Caputo esperan que la inflación de abril confirme una desaceleración, pero el mercado ya detecta un límite: el IPC se acomoda en torno al 2,5%. Economistas y consultoras advierten que servicios, precios regulados y costos de la economía empiezan a consolidar un nuevo piso difícil de perforar para el Gobierno.

El próximo jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo ( INDEC ) difundirá el índice de inflación de abril y el consenso de las consultoras privadas apunta a un número cercano al 2,6%, por debajo del 3,7% de marzo.

El propio ministro de Economía sostuvo que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicaría “entre 2,5% y 2,8%”.

La desaceleración comenzó a insinuarse con el dato de inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que marcó un aumento mensual de 2,48% en abril frente al 3% del mes previo.

Según Portfolio Personal Inversiones (PPI), uno de los datos más relevantes fue la baja de la inflación núcleo, que pasó de 2,73% a 2,31%, su nivel más bajo en el trimestre; mientras que alimentos y bebidas desaceleró de 2,57% a 1,38%. La consultora destacó además que abril aparece como “un mes mucho más limpio”, sin shocks tarifarios relevantes ni distorsiones estacionales importantes.

Criteria también señaló que “la inflación comenzó a mostrar cierta moderación luego del mal dato de marzo” y estimó un IPC nacional “en torno al 2,6%”. Este número refuerza la idea de un "punto de inflexión".

¿Hay un piso inflacionario?

Aunque el Gobierno busca instalar que la desaceleración confirma la consolidación del programa económico, analistas sostienen que el proceso podría haber ingresado en una etapa más lenta y difícil de perforar.

El director de Equilibra, Martín Rapetti, advirtió: “No creo que la dinámica inflacionaria cambie demasiado”. Y agregó: "Es una inflación tolerable para la Argentina, no es la deseable. El proceso será gradual y puede durar varios años".

supermercado el nene economia inflacion indec_0013.JPG La inflación encuentra un nuevo piso difícil de perforar para Javier Milei y Toto Caputo

Alejandro Catterberg, director de Poliarquía Consultores, sostuvo que el escenario más probable no es "ni una economía creciendo al 7% con inflación cero ni una crisis financiera, sino algo en el medio”. En este escenario, estimó que el Gobierno logra evitar una crisis devaluatoria, pero se queda "estacionado" en un nivel de precios que sigue siendo alto para los estándares internacionales y con una actividad económica que no termina de arrancar.

“Vamos a algo en el medio: una estabilidad mediocre”, graficó. Y agregó una proyección política: “Con estabilidad mediocre y aciertos políticos, el Gobierno queda en una situación muy competitiva”.

Servicios, regulados y dólar: las anclas que presionan

Detrás de la desaceleración aparecen componentes que siguen empujando el índice y que explican por qué el mercado no ve una caída rápida hacia niveles internacionales.

En abril, los precios regulados en CABA aumentaron 3,26%. Transporte volvió a liderar las subas, con un alza de 5,42%, impulsada por combustibles, colectivos y pasajes aéreos.

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Al mismo tiempo, aunque los servicios moderaron su avance, todavía subieron 2,46%, prácticamente al mismo ritmo que los bienes.

El economista Miguel Kiguel, sostuvo que para bajar la inflación “primero se debe cerrar el déficit fiscal y, en segundo lugar, implementar una política monetaria adecuada”. Según explicó, eso implica “utilizar la tasa de interés como herramienta de control”.

Inflación más baja, pero sin despegue económico

Mientras el Gobierno celebra la desaceleración de precios, economistas advierten que la discusión empieza a trasladarse hacia la actividad y el empleo. En una entrevista radial, el exministro de Economía Hernán Lacunza planteó que “el programa tiene que tener el vértice de la estabilidad y el vértice del empleo, que está en amarillo. Si no podés crecer y no hay empleo, la macro no está bien", advirtió, al señalar que el programa actual tiene "luces rojas" en el vértice de la estabilidad social.

Criteria también alertó sobre “el deterioro persistente del crédito privado” y el aumento de la mora tanto en familias como en empresas. Según la consultora, se trata de “uno de los principales costos del esquema macro actual”.

En paralelo, las grandes multinacionales comenzaron a mostrar mejoras en ventas locales por la recuperación parcial del consumo y la actividad. The Coca-Cola Company informó un crecimiento de 6,3% en Argentina durante 2025, mientras Stellantis destacó una expansión de 48,5% en el mercado automotor.

Sin embargo, las compañías continúan catalogando al país como una economía “hiperinflacionaria”. El ceo global de Coca-Cola, James Quincey, llegó a señalar que Argentina es “la principal excepción” que "ensucia" los balances globales debido a una inercia que no termina de disiparse, con un acumulado del 791,62% de inflación en los últimos tres años.