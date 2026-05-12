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Patagonia: la recaudación de Santa Cruz y Tierra del Fuego se desplomó en el primer trimestre

Se ubicaron entre las de peor desempeño del país, con retrocesos reales en sus ingresos propios. El impacto de tributos clave. La dependencia de la Casa Rosada.

Por Letra P | Periodismo Político
Patagonia: la recaudación de Santa Cruz y Tierra del Fuego se desplomó en el primer trimestre.

Patagonia: la recaudación de Santa Cruz y Tierra del Fuego se desplomó en el primer trimestre.

Las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego volvieron a registrar fuertes caídas en la recaudación provincial de marzo y profundizaron los números negativos en 2026, en un contexto de marcada heterogeneidad entre los distritos de la región. Ambas jurisdicciones de la Patagonia se ubicaron entre las de peor desempeño del país, con retrocesos reales en sus ingresos propios durante el primer trimestre.

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El descenso fue de 3,4% interanual en el caso de Santa Cruz y de 4,8% en Tierra del Fuego, ubicándolas dentro del grupo de provincias con resultados negativos. Este comportamiento contrastó con otras jurisdicciones que lograron sostener o mejorar su nivel de recaudación.

Desempeño de la recaudación en el sur de la Patagonia

El deterioro en ambas provincias respondió, en parte, a la caída de tributos clave. En particular, el impuesto Inmobiliario mostró desplomes significativos, con bajas pronunciadas que impactaron directamente sobre el total recaudado en cada distrito. En Santa Cruz, los ingresos por Sellos también mostraron retrocesos, mientras que en Tierra del Fuego se observaron caídas en distintos componentes de la estructura tributaria.

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En términos generales, el contexto nacional tampoco resultó favorable. Si bien el consolidado de provincias mostró una leve suba real del 1,0%, los meses de febrero y marzo presentaron caídas, lo que afectó el resultado global del trimestre.

Impacto fiscal y diferencias regionales

Según da cuenta el relevamiento de la consultora Politikon Chaco, el escenario de Santa Cruz y Tierra del Fuego reflejó una mayor fragilidad en la generación de recursos propios, algo que preocupa a los gobernadores que dependen cada vez más de los recursos nacionales para poder afrontar el día a día de la gestión. De hecho, ambas provincias presentaron niveles de recaudación por debajo de las transferencias automáticas nacionales.

Aunque todavía no están disponibles los datos de ejecución presupuestaria provincial para el primer trimestre de 2026, Politikon Chaco realiza una estimación aproximada del grado de autonomía fiscal de las jurisdicciones subnacionales a partir de la recaudación provincial como porcentaje de las transferencias automáticas de origen nacional.

Los resultados muestran que solo tres distritos registran una recaudación local superior, en pesos corrientes, a dichos envíos. En la Ciudad de Buenos Aires la recaudación propia equivalió al 823% de las transferencias automáticas; en Neuquén al 187% y en la provincia de Buenos Aires al 105%.

En el otro extremo apenas alcanza el 8% en Formosa. En esa tabla, Tierra del Fuego (56%) y Santa Cruz (49%) promedian el listado.

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En contraste, otras jurisdicciones lograron mejores resultados. Además de Neuquén, que se afianza como el distrito de mayor crecimiento en la región, provincias como Río Negro y Chubut mostraron subas significativas en sus ingresos, ampliando las diferencias dentro de la Patagonia. Vale aclarar que La Pampa no fue contemplada en el informe porque, al igual que Salta y Santa Fe, todavía no difundió los datos del periodo analizado.

Esta divergencia dejó en evidencia una región con desempeños dispares, donde factores como la estructura económica y la dinámica de los tributos resultaron determinantes para explicar los resultados fiscales.

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