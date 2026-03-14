Sin el paraguas de la UIA, el empresariado intenta agruparse para resistir a Javier Milei

Mientras la Unión Industrial Argentina ( UIA ) reclama respeto y acusa malestar por los dichos de Javier Milei , un conjunto de representantes de cámaras pymes industriales del país se organizaron para intentar frenar la caída de empresas, que ya suman 29.000 desde 2023, y el jueves van a marchar al Congreso para pedir una declaración de emergencia sectorial.

En paralelo, en diferentes grupos de Whatsapp de industriales se compartió un video anónimo, de apoyo y reconocimiento a la industria nacional, con un mensaje al Gobierno, que según fuentes empresariales, lo impulsó también el titular de la UIA, Martín Rappallini .

El video sostiene que “ahora resulta que ser industrial en Argentina es robar”. Y agrega: “Las empresas invierten, arriesgan, contratan gente, pagan impuestos, ganan y pierden, mientras el Estado cobra siempre y no arriesga nada”.

Quien habrá sido la mano pícara que elaboró este video anti Milei que circula en los chats de Industriales??? Pícaros... pic.twitter.com/pNBccANvAF

La pieza funciona como un desagravio al sector industrial y también como un guiño a Paolo Rocca , del Grupo Techint , y a Javier Madanes Quintanilla , del Grupo Aluar y FATE .

A algunos empresarios les llegó directamente a través de un canal de difusión de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires ( UIPBA ), entidad que presidió Rappallini antes de desembarcar en la conducción nacional de la UIA y que actualmente tiene entre sus principales directivos a ejecutivos vinculados a Techint.

Las pymes defienden a sus captores

En ese contexto, la UIA busca canalizar el malestar creciente en parte del empresariado. La semana pasada, por ejemplo, Rappallini escuchó los reclamos de los dirigentes de la Unión Industrial del Norte (Uninor), que nuclea a las uniones industriales de Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.

Para muchas pymes, la situación es incómoda. Fueron las primeras afectadas por el actual esquema económico y observan que la UIA acompañó al Gobierno durante los primeros meses de gestión. Ahora, dicen, se les pide que difundan un video en defensa de la industria cuando los cuestionamientos apuntan principalmente a los grandes grupos.

rappallini-uia-2 Martín Rappallini, el jefe de la UIA pidió respeto para la industria

Entre los reproches también aparece la inclusión del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) en la reforma laboral: un sistema obligatorio de capitalización para financiar despidos sin causa que, según empresarios pymes, se adapta a las grandes compañías pero resulta impracticable para firmas de menor escala.

“Cuando el zapato de las grandes corporaciones aprieta, las pymes se vuelven fundamentales para hacerse notar”, graficó un industrial del conurbano bonaerense. Parte del entramado pyme mantiene, además, un viejo malestar con Techint y Aluar, a las que acusa de haber impuesto durante años precios del acero y el aluminio por encima de los valores internacionales.

“Ahora muchas pymes pudieron importar chapa desde China, pero no logran vender el producto por la recesión. La conclusión es que el Gobierno vino por toda la industria, grandes y chicas”, explicó un dirigente empresarial.

Para describir el momento, un metalúrgico apeló a una metáfora: “Las pymes y las grandes empresas estamos en el fondo del mar por Milei. Ellos tienen dos tanques de oxígeno y nosotros uno. Y aun así nos piden que sigamos aguantando”.

Al Congreso para frenar el industricidio

“El jueves vamos a llevar un documento al Congreso para reiterar el pedido de una emergencia productiva pyme, con el objetivo de evitar el cierre de empresas industriales que entraron en convocatoria de acreedores entre febrero y marzo”, dijo a Letra P Daniel Rosato, titular de Industriales Pymes Argentinos (IPA).

La iniciativa surgió de una reunión virtual organizada en 36 horas que reunió a unos 120 empresarios del país, muchos integrantes de uniones industriales provinciales o locales.

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Sin embargo, no todos ven con entusiasmo la movida. Un empresario pyme del sector alimenticio, convocado al encuentro, relativizó el impacto de iniciativas por fuera de la UIA. “Todo lo que se intente sin la central industrial tiene poco sentido”, advirtió.

El zoom de los lamentos y la necesidad de "hacer algo"

La convocatoria fue impulsada por el protesorero de IPA, el empresario textil Marco Meloni, dueño de la fábrica Italcore, ubicada en el Parque Industrial de Flandria, en Luján. De ese intercambio surgió la decisión de redactar un documento y presentarlo en el Congreso.

El contexto explica la urgencia. Según la consultora Audemus, la industria argentina registró en 2024 una caída promedio del 7,9% respecto de 2023. Rosato sostuvo que el principal problema es la recesión: “La industria lleva dos cuatrimestres consecutivos de caída. No hay mercado interno e incluso bajaron las importaciones porque muchas empresas están sobrestockeadas”.

uia recesión industria

"El efecto apertura de la economía, con el diferencial de productividad, indica que es difícil revertir la tendencia de crisis industrial. Los reclamos se van a profundizar y habrá menos margen para manifestaciones de apoyo al Gobierno”, dijo a Letra P Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Cadena de pagos rota y embargos de la ARCA

Las pymes advierten que la cadena de pagos ya muestra signos de ruptura: aumentan los cheques rechazados y, cuando se acumulan deudas impositivas, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) avanza con embargos y bloqueos de cuentas que luego resultan difíciles de revertir.

Rosato reclamó que el documento sea recibido por todos los bloques del Congreso, incluido el oficialismo. “Tienen que entender que vamos hacia una crisis social. Si esto sigue así, se va a prender fuego todo”, advirtió.

“El Gobierno habla de empresarios prebendarios, pero con el RIGI otorgó exenciones impositivas millonarias a sectores vinculados a la explotación de recursos naturales. No digo que esté mal, pero es evidente que son privilegiados por el modelo”, añadió.

Julián Moreno, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), señaló que “el empresariado pyme promedio viene sufriendo con crudeza la situación actual”. Y agregó: “En un mundo hipercompetitivo, con apertura comercial, nuestras posibilidades se reducen casi exclusivamente a vender commodities”.

El documento que se presentará en el Congreso cuenta con el respaldo de las cámaras del Mueble y del Calzado, las uniones industriales de San Martín, General Rodríguez y Berazategui, la Fundación Pro Tejer, las cámaras de Marroquinería y del Juguete, la Confederación Pyme Argentina, IPA, la Unión de Kiosqueros, la Cámara de la Industria Textil de Luján y APYME, entre otras entidades.