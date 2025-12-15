Entre Ríos: quiénes son los cinco exportadores del fruto estrella que se produce en la provincia

La producción de nuez pecán despegó en Entre Ríos . Desde su primera exportación en 2004, fue creciendo año a año en producción. En la provincia, el sector tiene cinco jugadores clave que dominan el mercado internacional que sale del Paraná . Alto Pecán , Delta Berries , La Agrícola , Burmac y Aldea Don Julio son los principales exportadores del fruto estrella del país.

Como contó Letra P días atrás , el cultivo vive un boom de producción tras años de inversión, porque es una apuesta de largo aliento. Las plantas jóvenes están dando sus primeros rindes y las plantaciones de hace siete o diez años empezaron a dar sus frutos. En sintonía, la exportación empezó a tener su ciclo dorado.

En la provincia, las cinco exportadoras que juegan fuerte en el mercado internacional se encuentran en Concordia , Gualeguaychú , Crespo y Villa Paranacito .

Delta Berries & Nuts y Burmac son las exportadoras ubicadas en el departamento Concordia. En Aldea San Antonio , Gualeguaychú, está radicada Aldea Don Julio . En Crespo se ubica La Agrícola y en Villa Paranacito, Alto Pecán , la más grande del hemisferio sur, con 1.500 hectáreas propias plantadas y la que inauguró el mercado de China con la primera exportación de 20 toneladas.

Joaquín Torassa es el director del Grupo Alto Pecán y presidente del Cluster del Pecán , una entidad que nuclea a todos los actores de la cadena del país.

Un cultivo federal

Cada exportadora tiene su nicho definido. Algunas envían la nuez con cáscara y otras lo hacen con el pelado incorporado, según la demanda del país de destino. Al mercado chino, las nueces salen con cáscara.

En la organización de la comercialización, tanto para exportar como para el mercado interno, hay empresas que no tienen capacidad propia y se suman entre sí para armar un container y salir a la venta. Como no se trata de un cultivo extensivo, hay productores pequeños y medianos, comercializadoras, y acopios. El espíritu se adapta al de las economías regionales y es muy federal.

Muchos productores se reconvirtieron de la citricultura al pecán, como lo hicieron antes al arándano, por las características del suelo, el clima, el agua, las lluvias y la mano de obra calificada.

Las primeras exportaciones de Argentina

La primera exportación de nuez pecán de Argentina fue a Italia en 2004. Se enviaron al país europeo unos 7.000 kilos. En 2010 el crecimiento comenzó a ser sostenido y desde 2019 las exportaciones crecieron a una tasa compuesta anual del 49%. Se cuadruplicaron en una década.

nuez pecan El gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio recibió este año a productores de nuez pecán.

Desde 2016 los envíos a mercados internacionales comenzaron a duplicarse año a año, resultado de plantaciones que entraron en producción unos siete o diez años atrás.

Con el pecán pelado entraron a mercados exigentes como Europa y Medio Oriente. Hasta 2017, las exportaciones eran casi exclusivamente al sudeste asiático, pero a partir de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, Argentina tuvo que buscar nuevos destinos. Ahora llegan al país que gobierna Donald Trump y a Brasil.

El crecimiento en 2025

Para este año calculan que la producción nacional rondará unas 3.200 toneladas, un 50% más que en 2021. El 70% de la producción nacional se exporta. En lo que va del año, el Senasa ya registró exportaciones por 920 toneladas con y sin cáscara. Los principales destinos fueron Lituania, Brasil, Federación Rusa, Turquía, Egipto, Arabia Saudita, España y Perú, entre los 15 destinos exportadores. A ellos se sumó China, con las 20 toneladas inaugurales que envió Alto Pecán.

Según las proyecciones del sector, entre 2026 y 2027 esos guarismos presentarán márgenes bastante más altos. En 2020, proyectaban que para 2027 se llegaría a las 10 mil toneladas exportadas.

Precio internacional

En el sector reconocen que en la actualidad el precio internacional del pecán es óptimo. El kilo con cáscara cotiza a unos cuatro dólares y el pelado oscila entre los 10 y los 11 dólares. “A pesar de que no somos un país barato, los márgenes siguen siendo buenos”, reconoció un productor a Letra P.

Algunas voces se entusiasman y proyectan en Argentina una producción de 30 mil hectáreas para dentro de diez años. El espejo en el que se miran es Sudáfrica, el competidor directo, donde existen unas 40 mil hectáreas productivas.

204851241_4941831159180274_199858192648426816_n Frigerio recorrió una planta de nuez pecán.

No temen a la competencia africana porque entienden que el pecán es un cultivo limitado en capacidad de producción: no se puede obtener mucho más de dos toneladas por hectárea y los mercados compradores están en constante crecimiento, como Europa, Rusia y Medio Oriente.

Las compras de China son en grandes volúmenes, de entre 15 y 20 contenedores, como mínimo. Por eso, las 20 toneladas que salieron por primera vez este año son apenas el corte de cinta de lo que esperan construir.

Reclamos

Dentro de las proyecciones de crecimiento, en el sector contemplan que en algún momento sumarán más apoyo gubernamental. Al gobernador Rogelio Frigerio le pidieron por mejores caminos rurales, una demanda que el mandatario entrerriano rescata y de la que toma nota también de otros productores.

El reclamo fuerte del pecán, sin embargo, apunta a dos pedidos concretos. Conseguir mejores líneas de financiamiento y lograr subsidios a la energía eléctrica. El primero es de orden nacional y el segundo, estrictamente provincial, con el antecedente de la medida que se aplicó en el sector arrocero. “Necesitamos líneas de crédito para energías renovables, la energía se hace un costo predominante”, apuntó un pecanero.

En cuanto al financiamiento, señalan que no cuentan con “plazos razonables de devolución” según la lógica del sector. Las necesidades se sintetizan en créditos para capital de trabajo, prefinanciación de exportaciones, actualización de sistemas de riego e incorporación de tecnología como tractores y vibradores para la cosecha.

En el Cluster del Pecán aseguran que la suya es “la única economía regional en Entre Ríos que no tiene bonificada la tarifa de la energía eléctrica”. Además, apuntan que la provincia es también “la única con costos laborales tan altos, porque es la única que tiene negociaciones paritarias para nueces y sus variedades”. “Eso quita competitividad frente a otras que están creciendo y puede determinar nuevas locaciones fuera de Entre Ríos, como Corrientes o Buenos Aires”, dijeron a Letra P.