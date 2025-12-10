Paraná: Rosario Romero impone su proyecto de estacionamiento medido y divide al bloque de Juntos en el Concejo

Los concejales y concejales de Juntos y los electos por La Libertad Avanza en Paraná .

El proyecto de Rosario Romero para regular el estacionamiento en Paraná dividió al bloque de concejales de Juntos por Entre Ríos . Fabián Carbajal firmó el despacho de comisión del texto oficialista y también levantará la mano en la sesión en favor del oficialismo. La oposición ya avisó que, sin compartirla, respeta la decisión de su par.

La presidenta del bloque, Silvia Campos , integra la comisión de Movilidad Urbana que este martes emitió el despacho que se tratará la semana próxima en sesión. Fue la única que, reivindicando la postura opositora, no firmó la iniciativa. Fiel a su estilo mesurado y conciliador, le bajó el tono a las diferencias internas del grupo que comanda.

En el caso de los ediles de La Libertad Avanza , la división ya se había registrado hace un tiempo, cuando Darío Báez rompió con Romina Todoni y formó un interbloque con el PJ . Báez también firmó el dictamen de comisión este martes y si nada cambia en el camino va a acompañar la iniciativa en el recinto.

“A diferencia de la bancada, me sumo a la idea de que sea un sistema mixto”, justificó Carbajal ante Letra P . El edil anticipó que también levantará la mano en la sesión en favor del oficialismo.

La diferencia sustancial entre la iniciativa oficialista y la postura de Juntos está expresada en el rol que se les otorga a los tarjeteros , que ahora venden tickets y en el nuevo esquema pasarán a ser fiscalizadores. Juntos los quiere lisa y llanamente afuera del sistema. El oficialismo, a instancias de Romero, entiende que es un sector que debe contenerse. Carbajal opina lo mismo.

Fabián Carbajal El concejal Carbajal de Juntos votará a favor del proyecto de Rosario Romero.

“Hay buenos y malos cuidacoches”, razonó el concejal, y pidió pensar el tema “desde lo social” para no cerrar puertas a familias "que quedarían cien por ciento sin un sustento". Además, recuerda que según el proyecto "será la empresa ganadora de la concesión la que generará el vínculo con los trabajadores para que puedan seguir con la fuente laboral, pero con la prohibición del cobro directo".

Carbajal apuesta a que su trabajo en el bloque será "normal" después del voto dividido que sucederá en la próxima sesión.

Qué piensan en Juntos

El bloque de Juntos está compuesto por Campos; Carbajal, de origen en la UCR y luego incorporado en el grupo político de Emanuel Gainza, del PRO; y por Rosana Toso y Pablo Donadio, ambos del PRO y también en contra del rol que les da el proyecto a los tarjeteros. “Pensamos que el sistema no los requiere”, apuntó Donadio.

A ellos cuatro se suma Maximiliano Rodríguez Paulín, que aunque saltó a las filas violetas sigue integrando Juntos. El edil es el más ultra del grupo y ya había presentado un proyecto de ordenanza para regular el estacionamiento prohibiendo "toda persona humana en el sistema". Incluso, hizo valer su faceta de streamer para fogonear la postura anti-cuidacoches.

Consultada por Letra P, Campos reforzó la idea de “absoluta libertad” en el bloque para votar algunas cuestiones, como esta. Aunque en general las posturas en temas sensibles se dialogan y consensuan previamente, esta vez no sucedió. Por eso, desde otra banca sostienen que la posición de Carbajal es contraria a las ideas del espacio político y ponen como ejemplo al intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, que en Mar del Plata ejecuta una política de tolerancia cero para con los trabajadores de la economía popular.

Cómo quedó el proyecto

El proyecto que elevó la intendenta al Concejo Deliberante fue modificado en el debate en comisión. Se agregó el artículo tres en el que se explicita que se podrá llevar a cabo un proceso de licitación pública destinado a la implementación, operación y mantenimiento del Servicio de Estacionamiento Medido “incluyendo la incorporación de servicios de soporte técnico y gestión, equipamiento, aplicaciones móviles, software, dispositivos para fiscalización y demás componentes necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema”, y para ello se “deberá elaborar el Pliego de Bases y Condiciones”.

El artículo cuarto es el que calma las aguas en el sector tarjetero. Habla de un “sistema integrado” que estará “compuesto por medios tecnológicos” y agrega a “personas físicas” que “tendrán a su cargo la ejecución y fiscalización del sistema”. Este punto, que incorpora a los trabajadores que hoy están en cierto grado de informalidad, es el que cuestiona la oposición, excepto Carbajal.

Además, se establece una disposición transitoria que dispone que “las personas que al momento de sancionar la presente ordenanza se encuentren ejerciendo el rol de tarjeteros registrados en la Municipalidad de Paraná, seguirán en cumplimiento de sus funciones hasta tanto se implemente el Sistema de Estacionamiento Medido”.