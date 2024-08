Rogelio Frigerio pone un hombre de extrema confianza en el ente portuario de Entre Ríos

Martín Anguiano es el nombre que el gobernador de Entre Ríos eligió para presidir Instituto Portuario Provincial . “Es de confianza de Rogelio Frigerio, c onoce mucho del tema y está a cargo del de Ibicuy, el más importante”, justifican en Casa Gris . Llega en reemplazo de Juan Ruiz Orrico , que fue corrido luego de protagonizar un accidente donde murieron cuatro personas.

Anguiano fue hasta ahora presidente del Ente Autárquico Puerto Ibicuy , por lo que su ascenso no llama la atención. Oriundo de Islas del Ibicuy, su máximo capital político es la relación de extrema confianza que construyó con Frigerio. Después de pasar los últimos ocho años en la Cámara de Diputados con absoluto bajo perfil su destino en una delegación de un organismo descentralizado no hizo ruido y su ascenso también suena razonable.

Su desarrollo, entienden en Entre Ríos, sirve estratégicamente también a la provincia de Córdoba y si bien puede leerse un choque de intereses con el complejo portuario de Rosario no le haría mella en el volumen global. Lo que podría comerciarse desde Ibicuy es lo que en la provincia de Santa Fe no alcanza a procesarse. Esto más todo lo que no llega a cargarse en la provincia por deficiencias logísticas y de posibilidades en otras terminales.

Así, aquí hablan de un gran polo logístico que resulte estratégico a la idea de exportar todo lo posible desde la provincia achicando a más no poder los costos de transporte, que son costosos vía rutas en camiones y que tienen un desarrollo ferroviario limitado. Por ello, la provincia reitera la necesidad y la decisión de pasar la gorra entre inversores privados para completar las obras necesarias.

Las vías navegables, en tiempos donde optimizar recursos es una máxima ineludible de cualquier sector económico y el transporte terrestre es más caro, son un recurso subexplotado por Entre Ríos. Los distintos actores de las cadenas productivas creen que es una sinrazón difícil de explicar que no se afiance el sistema portuario.

Quién es Martín Anguiano

El nuevo titular de los puertos de Entre Ríos viene de estar ocho años en una banca como diputado provincial. En esa Cámara, si bien tenía participación en las discusiones en comisión y en la rosca de los proyectos, rara vez habló en el recinto. También son contadas sus entrevistas con medios de comunicación. Cultor a rajatablas de un bajo perfil público, tampoco tiene redes sociales.

En su actividad comercial se dedicó a la producción de nuez pecán. También desarrolló la producción de pejerreyes en lagunas artifíciales en el sur de la provincia. Y, siempre en esa locación, ahora incursionó en el desarrollo de la guayaba. Una fruta autóctona que se encuentra desde la costa del Uruguay hasta el Gualeguay.

Jura de Martín Anguiano 2019.jpg

Tragedia y desplazamiento para el predecesor de Anguiano

Orrico, exdirector del Instituto Portuario de la provincia dio positivo en el test de alcoholemia, según lo determinó la pericia judicial en el marco de la investigación del accidente que sucedió el jueves 20 de junio en la ruta 39, en cercanías de Caseros, departamento Uruguay.

En ese momento, luego de conocerse la noticia del choque entre el auto oficial que conducía Orrico y el Chevrolet Corsa en el que viajaban las cuatro personas fallecidas, el gobernador Frigerio decidió desplazar al funcionario.

El ahora exfuncionario enfrenta un proceso judicial, donde las primeras pericias indicaron que habría invadido el carril contrario, en el que se desplazaba el Corsa, y que tenía alcohol en sangre.