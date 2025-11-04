Entre Ríos: el campo respira aliviado tras el triunfo de LLA y se ilusiona con la promesa de retenciones cero

El campo de Entre Ríos celebra el resultado de las elecciones legislativas y se prepara para ver cumplidas las promesas del Gobierno.

Las entidades agrarias de Entre Ríos celebraron abiertamente el resultado de las elecciones legislativas en las que La Libertad Avanza obtuvo casi 20 puntos de diferencia en la provincia y ganó en 15 de los 17 departamentos. Con más del 50% de los votos, la alianza violeta se impuso por sobre el 30% del PJ .

El triunfo electoral del oficialismo en suelo entrerriano ubicó al gobernador Rogelio Frigerio como el ganador de la Región Centro y lo subió a un tren que viaja a otra velocidad en las conversaciones con la Casa Rosada .

Esto es lo primero que resaltan algunos integrantes de la Mesa de Enlace de Entre Ríos. La entidad en la provincia está compuesta por la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) , a su vez nucleada en Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) ; por la Sociedad Rural , que supo darle candidatos al proyecto de Javier Milei en otras elecciones; y por la Federación Agraria Argentina (FAA).

El triunfo de LLA dejó como saldo dos senadores y tres diputados violetas. Casi 20 puntos por debajo de ese resultado, el PJ organizado en Fuerza Entre Ríos logró un senador y dos diputados.

En sus primeras declaraciones luego del triunfo, Joaquín Benegas Lynch reforzó la idea de “profundización del cambio”, idea que desde tiempos inmemoriales seduce con creces al campo . El senador electo aseguró que las prioridades son la reforma laboral, las desregulaciones, la baja del gasto estatal ineficiente, y la baja de impuestos. Sostuvo además que el nuevo Congreso facilitará la aprobación de las leyes clave para la producción, en contraste con el anterior recinto en el que el kirchnerismo operó "como un piquete de la transformación".

IMG-20251004-WA0062 La alianza que conformaron Rogelio Frigerio y Javier Milei se impuso en Entre Ríos.

Estas declaraciones aliviaron rápidamente al campo entrerriano que después de las elecciones en provincia de Buenos Aires se había puesto nervioso por el “riesgo kuka”. Ante esa "amenaza", el campo se mantuvo blindado ante la campaña del PJ en Entre Ríos. Lo hizo a pesar del gusto a poco que les había dejado el experimento del gobierno libertario con el tema retenciones cero, y con varios asuntos aún pendientes de resolver.

Muestra de ese blindaje es que solo en dos de los 17 departamentos de la provincia el peronismo sacó ventaja por sobre la coalición oficialista.

La agenda de la Mesa de Enlace de Entre Ríos

José Colombatto, vicepresidente de CRA, aseguró que en la entidad notan "un apoyo claro del productor hacia el Gobierno". Explicó que miran con atención el rumbo, "sobre todo a nivel de la política de exportación". "Queremos todo lo que nos vienen prometiendo”, apuntó. "Siempre pedimos las retenciones cero y hay expectativas en que la gestión de Milei cumpla con esto", afirmó. Al mismo tiempo, sostuvo que los productores "no pierden la ilusión" y avisó que tienen una agenda propia.

Entre los temas de esa agenda, incluyen una reunión con el Gobierno, que ya pidieron formalmente. Además, enumeran temas como la situación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); el mal funcionamiento de Osprera -una obra social que no le da respuesta al trabajador rural en ningún lugar del país-; la infraestructura; la baja impositiva en combustible y electricidad; la conectividad; las rutas; y la lista sigue. Todas son cuestiones que esperan abordar a partir de ahora con la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a cargo de Sergio Iraeta.

Las voces del campo

“Somos conscientes de que esta fue una elección bisagra, porque si al gobierno no le iba bien hubiese sido un gran retroceso para el campo y para todos los sectores”, afirmó Colombatto a Letra P.

Para Matías Martiarena, titular de FAA en Entre Ríos, el alivio pasa por "la tranquilidad económica". "Nos beneficia a todos, no solo al sector agropecuario", dijo a este medio. El dirigente celebró que, tras el 26-O, no se haya desatado una ola de "exaltación" entre los productores como sucedió el 7 de septiembre, tras las elecciones bonaerenses en las que se impuso el peronismo. "Los números todavía están en rojo, con una marcada presión impositiva para el que produce, pero la tranquilidad está", remarcó.

Rogelio Frigerio, el interlocutor

Entre los productores circula una coincidencia casi unánime: la buena relación con el gobernador. Ahora, con la contundente victoria de la alianza oficialista en la provincia, las expectativas crecen sobre una mejor sintonía entre la Casa Gris y la Casa Rosada. Impulsan esa esperanza la reciente designación, aun sin confirmar, de Diego Santilli como ministro del Interior. "Antes de las elecciones estábamos en un momento en el cual no nos podían dar muchas respuestas, ya que varios de los reclamos son nacionales, sobre todo lo que es materia impositiva. Ahora, eso puede cambiar", se ilusionan.

Martiarena fue claro en su descripción. "Seguramente ahora tengamos un interlocutor más válido, a partir de esta alianza con el presidente”, sostuvo.