Concordia: Azcué invirtió $80 millones en un nodo tecnológico para promover la economía del conocimiento

El intendente de Concordia , Francisco Azcué , inauguró Puerto TEC , un nodo tecnológico dedicado a impulsar la economía del conocimiento. El polo abrió sus puertas meses después de que el gobernador Rogelio Frigerio habilitara el Mirador Tec en Paraná , la capital de Entre Ríos . Según lo presentaron las autoridades locales, el espacio será un centro de capacitación para empresarios y emprendedores del ecosistema tecnológico.

Puerto TEC funciona en un galpón reciclado de la Costanera de Concordia. El lugar tiene un significado histórico para la ciudad y la región porque parte de la producción se concentraba en ese sitio. “Donde antes se exportaban bienes o mercadería, hoy pretendemos que se exporte conocimiento”, dijo Azcué durante la inauguración.

El director de Innovación y Economía del Conocimiento, Pedro Kohn , explicó que la habilitación de Puerto TEC no es un hecho aislado si no que “forma parte de una estrategia para dotar a la ciudad de infraestructura pública que le permita crecer, como vemos que sucedió en otras ciudades”.

En el Ejecutivo municipal las expectativas son altas y apuntan que diseñaron el espacio para que promueva la creatividad e impulse el próximo emprendimiento vinculado al sector.

Entre Ríos, con ley propia

Según el último informe del Consejo Federal de Inversiones (CFI), hay 50 empresas de la economía del conocimiento en Entre Ríos. Se vinculan a los sectores del software, servicios profesionales, biotecnología y diseño, entre otras áreas.

En ese sentido, Azcué recordó la adhesión de Concordia a la Ley Provincial de Economía del Conocimiento y la creación de un marco normativo que promueve la inversión, el desarrollo y la radicación de empresas tecnológicas en la ciudad, con importantes incentivos que incluyen exenciones de tasas municipales.

“Estamos generando las bases para el desarrollo luego de haber ordenado las cuentas del municipio. Queremos que todos se apropien de este lugar, que lo hagan suyo y agradecemos a las empresas del sector privado que apuestan, arriesgan e invierten porque ellos son los verdaderos generadores de empleo genuino”, afirmó.

La secretaria de Desarrollo Productivo y Emprendedor de Entre Ríos, Paula Vicari, sostuvo que es "muy importante que la provincia siga sumando espacios para que las empresas tecnológicas se potencien, en el marco del Programa Entre Ríos Impulsa, desde donde se realizó un aporte importante para la finalización de Puerto TEC”.